İran medyası: ABD'nin deniz ablukasına yakında 'emsalsiz bir eylemle' karşılık verilecek
İran medyası: ABD'nin deniz ablukasına yakında 'emsalsiz bir eylemle' karşılık verilecek
İran'a yakın kaynaklar, ABD'ye karşı 'emsalsiz' bir karşılık verileceğini öne sürdü. 30.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-30T00:46+0300
2026-04-30T00:46+0300
2026-04-30T00:46+0300
ABD’nin uyguladığı deniz ablukasına karşı, İran ordusunun yakın zamanda 'emsalsiz' olarak nitelendirilen bir adım atacağı iddia edildi.İran devlet televizyonu Press TV’ye konuşan ve kimliği açıklanmayan üst düzey bir güvenlik yetkilisi, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yetkili, ABD’nin deniz ablukasına kısa süre içinde somut ve alışılmışın dışında bir hamleyle karşılık verileceğini dile getirdi.Açıklamada ayrıca, İran Silahlı Kuvvetleri’nin bugüne kadar sergilediği itidalli tutumun bilinçli bir tercih olduğu vurgulandı. Bu yaklaşımın, diplomatik sürece fırsat tanımak ve aynı zamanda ABD’nin, İran’ın savaşı kalıcı biçimde sonlandırmaya yönelik şartlarını anlaması ve kabul etmesine zemin hazırlamak amacı taşıdığı ifade edildi.
i̇ran
abd, i̇ran, i̇ran silahlı kuvvetleri
İran medyası: ABD'nin deniz ablukasına yakında 'emsalsiz bir eylemle' karşılık verilecek
İran'a yakın kaynaklar, ABD'ye karşı 'emsalsiz' bir karşılık verileceğini öne sürdü.
ABD’nin uyguladığı deniz ablukasına karşı, İran ordusunun yakın zamanda 'emsalsiz' olarak nitelendirilen bir adım atacağı iddia edildi.
İran devlet televizyonu Press TV’ye konuşan ve kimliği açıklanmayan üst düzey bir güvenlik yetkilisi, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yetkili, ABD’nin deniz ablukasına kısa süre içinde somut ve alışılmışın dışında bir hamleyle karşılık verileceğini dile getirdi.
Açıklamada ayrıca, İran Silahlı Kuvvetleri’nin bugüne kadar sergilediği itidalli tutumun bilinçli bir tercih olduğu vurgulandı. Bu yaklaşımın, diplomatik sürece fırsat tanımak ve aynı zamanda ABD’nin, İran’ın savaşı kalıcı biçimde sonlandırmaya yönelik şartlarını anlaması ve kabul etmesine zemin hazırlamak amacı taşıdığı ifade edildi.