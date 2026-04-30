Selvi: PKK’nın tasfiyesi diğer yandan Selahattin Demirtaş’ın tahliyesi başlatılırsa tarihi bir eşik aşılmış olacak
Gazeteci Abdulkadir Selvi, Terörsüz Türkiye sürecini köşesine taşıdı. "Benim de iktidara yönelik bir uyarım olacak" diyen Selvi, "PKK’nın tasfiye süreci diğer yandan Selahattin Demirtaş’ın tahliye süreci başlatılırsa tarihi bir eşik aşılmış olacak" dedi.
Gazeteci Abdulkadir Selvi, Terörsüz Türkiye konusunda açıklamaları köşesine taşıdı.
Selvi bugünkü yazısında şunları kaydetti:
"Erdoğan’ın bu uyarısından önce bir cümlesi vardı. Önce onu aktarmak istiyorum. Sonra benim de iktidara yönelik bir uyarım olacak. Erdoğan, “Maruz kaldığımız gizli-açık tüm sabotajlara rağmen süreçte 18. ayı geride bıraktık ve hamdolsun birçok kritik eşiği suhuletle aşmayı başardık. Komisyon raporunun onaylanmasıyla çok daha hassas yönetilmesi gereken bir kavşağa varılmış oldu. Komisyon raporunun ışığında siyasi partilerimizin de desteğiyle Cumhur İttifakı olarak bu kavşağı da kazasız-belasız geçelim arzusundayız” dedi.
"Bakın bu süreç sadece PKK’yı tasfiye etme süreci değil. Eğer küresel bir lider olacaksanız PKK sorununu çözmek zorundasınız. Kendi sorununu çözemeyen bir ülke küresel lider olur mu? Ayrıca madem Türkiye, 50 yılına damgasını vuran kanlı bir prangayı söküp atıyor, biraz elini çabuk tutmalı. Elim yüreğimde. Çünkü sürecin en kritik aşamasına geldik. Yasal düzenlemeleri kastediyorum. Silah bırakacak olanlar hangi hukuki düzenlemeye tabi olacağını bilmek ister. Yasal düzenlemeleri bir an önce yapmalıyız."
"Bu iktidarın görevi. Bakın burası Ortadoğu. Hemen sınırımızın ötesinde İran’da bir savaş yaşanıyor. Dengeler bir anda değişebilir. Elimizi çabuk tutmamız lazım. Bu açıdan mayıs ayı kritik önemde. Mayıs ayında yasal düzenlemeler yapılıp, bir yandan PKK’nın tasfiye süreci diğer yandan Selahattin Demirtaş’ın tahliye süreci başlatılırsa tarihi bir eşik aşılmış olacak."