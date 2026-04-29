Erdoğan'dan ana muhalefete 'basın' tepkisi: 'Beyler, cirminiz kadar yer yakarsınız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kiralık konut uygulamasına dair konuştu ve "Dar gelirli vatandaşlarımız çok uygun koşullarda TOKİ'den ev kiralayacak" dedi. Erdoğan CHP...
2026-04-29T13:35+0300
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında konuşuyor. Erdoğan ilk olarak Kut'ül-Amare zaferini hatırlattı:'Kardeşlerimizle aramıza kimse giremez'500 bin konut projesiMuhalefete eleştiri: Beyler, cirminiz kadar yer yakarsınızTerörsüz Türkiye süreci ne aşamada?
Erdoğan'dan ana muhalefete 'basın' tepkisi: 'Beyler, cirminiz kadar yer yakarsınız'
13:11 29.04.2026 (güncellendi: 13:35 29.04.2026)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kiralık konut uygulamasına dair konuştu ve "Dar gelirli vatandaşlarımız çok uygun koşullarda TOKİ'den ev kiralayacak" dedi. Erdoğan CHP lideri Özel'in basın mensuplarına tepkisini de eleştirdi ve "Erdoğan'dan ana muhalefete 'basın' tepkisi: 'Beyler, cirminiz kadar yer yakarsınız' " dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında konuşuyor. Erdoğan ilk olarak Kut'ül-Amare zaferini hatırlattı:
Bugün tarihimizin iftihar vesilelerinden biri olan Kut'ül-Amare zaferinin 110'uncu yıl dönümünü idrak ediyoruz. Bu zafer, Çanakkale ile birlikte muhteşem bir zaferdir. Zaferin bir başka yönü belli kesimler tarafından şimdilerde tekrar köpürtülen 'Birinci Dünya Savaşı'nda Araplar bizi sırtımızdan hançerledi' yalanını deşifre eden en bariz örneklerden biri olmasıdır. Kut halkı Osmanlı ordusunun bir parçası gibi hareket ederek, kuşatmaya destek olup pek çok şehit vermişti. Bu zafer, Türk-Kürt-Arap ittifakının ne kadar stratejik önemde olduğunu bizlere yeniden hatırlatmaktadır.
'Kardeşlerimizle aramıza kimse giremez'
Coğrafyamızı kana bulamak isteyenlerin karşısında birbirimize kenetliyiz. Kökenlerimiz farklı olabilir, bunların hepsi bizleri bölen değil, zenginliğimizi yansıtan değerlerdir. Bölgemizde yeni ameliyat yapmak isteyenlerin oyununa gelmek istikbalimize yapılmış bir ihanet olur. Nasıl etle tırnak birbirinden ayrılmazsa bin yıldır aynı topraklarda beraber yaşadığımız kardeşlerimizle aramıza kimse giremez. Biz zafer marşlarımızı kardeşlik türkülerimizle birlikte coşkuyla söylemeye devam edeceğiz. Bölgemizin içinden geçtiği sancılı dönemde köken, meşrep, mezhep farklılıklarımızı bir yana bırakıp vahdeti kuşanmak, kardeşliği yüceltmek mecburiyetindeyiz
Bir tek saniyemizi bile boşa harcamıyoruz. Cumartesi günü çok önemli bir adım attık. 500 bin konut projesini paylaşmıştık. Halkımız projemize yoğun ilgi gösterdi. 500 bin konut için 8 milyon vatandaşımız başvuru yaptı. Hemen kolları sıvadık. Kurayı başlattık. 4 ayda 81 ilde noter ile hak sahibini belirledik. Şimdi hedefimiz evleri inşa etmek. Sahada çok hızlı inşa sürecine başlayacağız. 2027 mart ayından itibaren evlerin anahtarlarını teslim edeceğiz. Proje ile ilk kez İstanbul'da kiralık konut uygulamasını hayata geçiriyoruz. Dar gelirli vatandaşlar çok uygun koşullarda TOKİ'de ev kiralayacak. Bizi arayan açılışta bulur, şantiyede bulur, bitmiş eserleri açarken, iş üretirken bulur. Bizi arayan milletin gönül sarayının baş köşesinde bulur.
Muhalefete eleştiri: Beyler, cirminiz kadar yer yakarsınız
Ana muhalefet gibi sırf yolculuklarını ifşa ediyorlar diye kürsüden basına parmak sallayanlardan, basını tehdit edenlerden olmadık. Eleştirilere tahammül gösterdik. hukuksuzluklar karşısında hakkımızı hukukta aradık. Basın özgürlüğü konusunda bizi topa tutanlara parantez açıyorum. Biz hafta sonu 100 bin konutun kura çekimini yaparken CHP Genel Başkanı belediye başkanları ile toplantıdaydı. Toplantı sonrası yine seviyesiz ifadelerle partimizi hedef aldı. Yolsuzlukla yargılanan belediye başkanları karşısında kuzu kesilenler basına karşı aslan postuna bürünüyor. Yıllarca basın özgürlüğünden bahsettiler daha ortada hiçbir şey yokken tehdide başladılar. Bu mu sizin basın hürriyetinden anladığınız? Beyler, cirminiz kadar yer yakarsınız.
Terörsüz Türkiye süreci ne aşamada?
Kritik eşikleri aşmayı başardık. Terörsüz Türkiye sürecinde hassas yürütülmesi gereken bir kavşağa varıldı. Süreçle ilgili kuru gürültüye kulak asmıyoruz. Olumlu bir atmosfer vardır, süreç olması gerektiği gibi ilerliyor. sürece katkı veren herkes tarihe adını kaydedecektir.