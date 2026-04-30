Şarkıcı Mabel Matiz'e 3 yıla kadar hapis talebi

"Perperişan" şarkısının sözlerinde müstehcen ifadeler bulunduğu iddiasıyla yargılanan Mabel Matiz hakkında savcı mütalaasını açıkladı. Sanatçı için 6 aydan 3... 30.04.2026, Sputnik Türkiye

Şarkıcı Mabel Matiz olarak bilinen Fatih Karaca hakkında açılan “Perperişan” davasında önemli bir gelişme yaşandı.Şarkı sözlerinde müstehcen içerik bulunduğu ve yaş sınırlaması olmaması nedeniyle çocuklar açısından risk oluşturduğu iddiasıyla açılan davada savcı mütalaasını sundu.Savcıdan hapis talebiİstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada cumhuriyet savcısı, Fatih Karaca hakkında “müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yoluyla yayınlama” suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep etti.Duruşmada söz alan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, şarkıda “müstehcen” suçunun unsurlarının oluştuğunu belirterek sanığın cezalandırılmasını istedi.Sanık avukatları ise mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep etti.Sanatçı duruşmaya katılmadıMabel Matiz duruşmaya katılmazken, tarafların avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.Savunma tarafı, dosyaya ilişkin detaylı değerlendirme yapabilmek için ek süre talebinde bulundu.Mahkemeden ara kararMahkeme, açıklanan mütalaaya karşı tarafların savunma yapabilmesi için süre verilmesine hükmetti.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

