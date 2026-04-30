https://anlatilaninotesi.com.tr/20260430/sarkici-mabel-matize-3-yila-kadar-hapis-talebi-1105390493.html
Şarkıcı Mabel Matiz'e 3 yıla kadar hapis talebi
Sputnik Türkiye
"Perperişan" şarkısının sözlerinde müstehcen ifadeler bulunduğu iddiasıyla yargılanan Mabel Matiz hakkında savcı mütalaasını açıkladı. Sanatçı için 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, mahkeme taraflara savunma için süre verdi.
türki̇ye
mabel matiz
şarkı
ceza
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/07/0a/1058553839_0:0:1365:768_1920x0_80_0_0_5ea6bb5f2da711eb89991e77978a7ded.jpg
Şarkıcı Mabel Matiz olarak bilinen Fatih Karaca hakkında açılan “Perperişan” davasında önemli bir gelişme yaşandı.Şarkı sözlerinde müstehcen içerik bulunduğu ve yaş sınırlaması olmaması nedeniyle çocuklar açısından risk oluşturduğu iddiasıyla açılan davada savcı mütalaasını sundu.Savcıdan hapis talebiİstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada cumhuriyet savcısı, Fatih Karaca hakkında “müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yoluyla yayınlama” suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep etti.Duruşmada söz alan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, şarkıda “müstehcen” suçunun unsurlarının oluştuğunu belirterek sanığın cezalandırılmasını istedi.Sanık avukatları ise mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep etti.Sanatçı duruşmaya katılmadıMabel Matiz duruşmaya katılmazken, tarafların avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.Savunma tarafı, dosyaya ilişkin detaylı değerlendirme yapabilmek için ek süre talebinde bulundu.Mahkemeden ara kararMahkeme, açıklanan mütalaaya karşı tarafların savunma yapabilmesi için süre verilmesine hükmetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260430/ikinci-el-cihazlarda-yeni-donem-bakanlik-acikladi-14-gun-sartsiz-iade-geliyor-1105387671.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/07/0a/1058553839_0:0:1365:1024_1920x0_80_0_0_2010f20444fe35ca13558de8ef9100c8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
“Perperişan” şarkısının sözlerinde müstehcen ifadeler bulunduğu iddiasıyla yargılanan Mabel Matiz hakkında savcı mütalaasını açıkladı. Sanatçı için 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, mahkeme taraflara savunma için süre verdi.
