İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Şarkıcı Mabel Matiz'e 3 yıla kadar hapis talebi
"Perperişan" şarkısının sözlerinde müstehcen ifadeler bulunduğu iddiasıyla yargılanan Mabel Matiz hakkında savcı mütalaasını açıkladı. Sanatçı için 6 aydan 3... 30.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-30T11:27+0300
11:27 30.04.2026
© İHAMabel Matiz
Mabel Matiz - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2026
“Perperişan” şarkısının sözlerinde müstehcen ifadeler bulunduğu iddiasıyla yargılanan Mabel Matiz hakkında savcı mütalaasını açıkladı. Sanatçı için 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, mahkeme taraflara savunma için süre verdi.
Şarkıcı Mabel Matiz olarak bilinen Fatih Karaca hakkında açılan “Perperişan” davasında önemli bir gelişme yaşandı.
Şarkı sözlerinde müstehcen içerik bulunduğu ve yaş sınırlaması olmaması nedeniyle çocuklar açısından risk oluşturduğu iddiasıyla açılan davada savcı mütalaasını sundu.

Savcıdan hapis talebi

İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada cumhuriyet savcısı, Fatih Karaca hakkında “müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yoluyla yayınlama” suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep etti.
Duruşmada söz alan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, şarkıda “müstehcen” suçunun unsurlarının oluştuğunu belirterek sanığın cezalandırılmasını istedi.
Sanık avukatları ise mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep etti.

Sanatçı duruşmaya katılmadı

Mabel Matiz duruşmaya katılmazken, tarafların avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.
Savunma tarafı, dosyaya ilişkin detaylı değerlendirme yapabilmek için ek süre talebinde bulundu.

Mahkemeden ara karar

Mahkeme, açıklanan mütalaaya karşı tarafların savunma yapabilmesi için süre verilmesine hükmetti.
