İkinci el cihazlarda yeni dönem, bakanlık açıkladı: 14 gün şartsız iade geliyor
İkinci el cihazlarda yeni dönem, bakanlık açıkladı: 14 gün şartsız iade geliyor
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı, yenilenmiş ürünlere yönelik kapsamlı düzenleme hazırladı. Yakın zamanda yürürlüğe girmesi beklenen yönetmelikle, 14 gün şartsız iade hakkı... 30.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-30T10:27+0300
2026-04-30T10:27+0300
2026-04-30T10:27+0300
türki̇ye
i̇kinci el
ikinci el eşya
ticaret bakanlığı
Ticaret Bakanlığı, yenilenmiş ürünler için önemli değişiklikler içeren yeni bir düzenlemeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor.Yakın zamanda yürürlüğe girmesi beklenen “Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik”, tüketici haklarını genişletmeyi ve sektörde güveni artırmayı hedefliyor.14 gün şartsız i̇ade hakkı geliyorYeni düzenlemeyle birlikte, yenilenmiş cihazlar için tüketicilere 14 gün şartsız iade hakkı tanınacak.Bu hak, yalnızca internet alışverişlerinde değil, fiziki mağazalardan yapılan alışverişlerde de geçerli olacak.Cihazlara dijital kimlik geliyorDüzenleme kapsamında Yenilenmiş Ürün Bilgi Sistemi (YÜBİS) devreye alınacak.Bu sistem sayesinde her cihaz için bir dijital kimlik oluşturulacak ve tüketiciler:Ödemelerde kurumsal güvence sağlanacakYeni sistemde ödemeler, doğrudan yenileme merkezlerinin sanal POS altyapısı üzerinden gerçekleştirilecek.Bu sayede tüketiciler, herhangi bir sorun yaşadığında kurumsal bir muhatap ile karşılaşacak.Ürün yelpazesi genişliyorMevcut uygulamada cep telefonları, tabletler, akıllı saatler, oyun konsolları ve modemler yer alırken, yeni düzenlemeyle birlikte televizyonlar da yenileme kapsamına alınacak.Bu adımın, özellikle yüksek fiyatlı ürünlerde tüketici güvenini artırması bekleniyor.Sektörde sermaye şartı artırılıyorYenileme merkezleri için belirlenen asgari sermaye şartı da yükseltiliyor.Yeni düzenlemeyle bu tutar 30 milyon liradan 100 milyon liraya çıkarılacak.Bu değişiklikle sektörde daha güçlü ve güvenilir firmaların faaliyet göstermesi hedefleniyor.Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Bu kapsamda yenilenmiş cihazlar, daha sıkı denetim süreçlerinden geçirilen, dijital kimliğe sahip olan, şeffaf geçmiş bilgileri bulunan, şartsız iade güvencesi ile sunulan ürünler olarak tüketicilere arz edilecek. Bu dönüşümle birlikte Türkiye, ikinci el teknolojiler alanında dünyaya örnek olacak bir modele geçiş yapmaktadır."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260430/akom-istanbul-icin-saat-verdi-5-gun-surecek-1105386664.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
i̇kinci el, ikinci el eşya, ticaret bakanlığı
i̇kinci el, ikinci el eşya, ticaret bakanlığı
İkinci el cihazlarda yeni dönem, bakanlık açıkladı: 14 gün şartsız iade geliyor
Ticaret Bakanlığı, yenilenmiş ürünlere yönelik kapsamlı düzenleme hazırladı. Yakın zamanda yürürlüğe girmesi beklenen yönetmelikle, 14 gün şartsız iade hakkı, cihaz geçmişine erişim ve güvenli ödeme sistemi getiriliyor. Yeni düzenleme ile ikinci el teknolojide güven artırılacak.
Ticaret Bakanlığı, yenilenmiş ürünler için önemli değişiklikler içeren yeni bir düzenlemeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor.
Yakın zamanda yürürlüğe girmesi beklenen “Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik”, tüketici haklarını genişletmeyi ve sektörde güveni artırmayı hedefliyor.
14 gün şartsız i̇ade hakkı geliyor
Yeni düzenlemeyle birlikte, yenilenmiş cihazlar için tüketicilere 14 gün şartsız iade hakkı tanınacak.
Bu hak, yalnızca internet alışverişlerinde değil, fiziki mağazalardan yapılan alışverişlerde de geçerli olacak.
Cihazlara dijital kimlik geliyor
Düzenleme kapsamında Yenilenmiş Ürün Bilgi Sistemi (YÜBİS) devreye alınacak.
Bu sistem sayesinde her cihaz için bir dijital kimlik oluşturulacak ve tüketiciler:
Geçirdiği test süreçlerini detaylı şekilde inceleyebilecek.
Ödemelerde kurumsal güvence sağlanacak
Yeni sistemde ödemeler, doğrudan yenileme merkezlerinin sanal POS altyapısı üzerinden gerçekleştirilecek.
Bu sayede tüketiciler, herhangi bir sorun yaşadığında kurumsal bir muhatap ile karşılaşacak.
Ürün yelpazesi genişliyor
Mevcut uygulamada cep telefonları, tabletler, akıllı saatler, oyun konsolları ve modemler yer alırken, yeni düzenlemeyle birlikte televizyonlar da yenileme kapsamına alınacak.
Bu adımın, özellikle yüksek fiyatlı ürünlerde tüketici güvenini artırması bekleniyor.
Sektörde sermaye şartı artırılıyor
Yenileme merkezleri için belirlenen asgari sermaye şartı da yükseltiliyor.
Yeni düzenlemeyle bu tutar 30 milyon liradan 100 milyon liraya çıkarılacak.
Bu değişiklikle sektörde daha güçlü ve güvenilir firmaların faaliyet göstermesi hedefleniyor.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bu kapsamda yenilenmiş cihazlar, daha sıkı denetim süreçlerinden geçirilen, dijital kimliğe sahip olan, şeffaf geçmiş bilgileri bulunan, şartsız iade güvencesi ile sunulan ürünler olarak tüketicilere arz edilecek. Bu dönüşümle birlikte Türkiye, ikinci el teknolojiler alanında dünyaya örnek olacak bir modele geçiş yapmaktadır."