Rusya: Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması’ndaki tüm yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz

Rusya: Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması’ndaki tüm yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz

Rusya, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’na (NPT) tam uyduğunu ve anlaşmanın güçlendirilmesini desteklediğini açıkladı. 30.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-30T00:34+0300

2026-04-30T00:34+0300

2026-04-30T00:34+0300

dünya

rusya

moskova

nükleer silahların yasaklanması antlaşması (npt)

nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşması

andrey belousov

new york

abd

londra

paris

New York’ta düzenlenen NPT Gözden Geçirme Konferansı’nda Rus heyetine başkanlık eden Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Büyükelçisi Andrey Belousov, Moskova’nın NPT kapsamındaki tüm yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirdiğini ve anlaşmanın güçlendirilmesini savunduğunu söyledi.‘Moskova NPT’nin yalnızca metnine değil ruhuna da uygun şekilde davranıyor’Belousov, Moskova’nın NPT’ye yalnızca “metnine değil ruhuna da uygun şekilde” davrandığını belirterek, Rusya’nın anlaşma kapsamındaki tüm yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirdiğini vurguladı. Mevcut nükleer silahların yayılmasını önleme rejiminin durumuna ilişkin ciddi kaygı taşıdıklarını söyleyen Belousov, “Anlaşma bugün ciddi bir dayanıklılık sınavından geçiyor. Uluslararası nükleer silahların yayılmasını önleme rejiminin bugünkü hali endişe verici” ifadelerini kullandı.‘Stratejik istikrar alanındaki bozulmadan Batılı nükleer güçler sorumlu’Stratejik istikrar alanındaki bozulmadan Batılı nükleer güçleri sorumlu tutan Rus diplomat, “Uluslararası güvenlik ve stratejik istikrar alanındaki durumun bozulması, Batılı nükleer devletlerin provokatif ve yıkıcı eylemleriyle beslenmeye devam ediyor” dedi.‘ABD, START’ın mirasının korunması önerisini reddetti’Belousov, ABD’nin Stratejik Silahların Azaltılması (START) anlaşmasının mirasını, gönüllü karşılıklı kısıtlamalar yoluyla korumayı amaçlayan Rus önerisini “kesin bir dille reddettiğini” de vurgulayarak, “Bu nedenle ‘post-START’ dönemine ilişkin pragmatik önerilerimizin geri çevrilmesini dikkate alarak, bu alandaki çizgimizi Batılı nükleer devletlerin askeri politikalarının ve genel stratejik tabloya yönelik ayrıntılı analiz temelinde belirleyeceğiz” diye konuştu.‘Londra ve Paris, Ukrayna’ya nükleer silah unsurları tedarikini değerlendiriyor’Rus yetkili, Londra ve Paris’teki bazı çevrelerin Ukrayna’ya nükleer silah unsurlarının devredilmesi fikrini ciddi biçimde değerlendirdiğini belirterek, “Ortaya çıkan bilgiler, bu fikrin NPT’nin merkezi rolünü doğrudan zayıflatan, son derece vahim ve kesinlikle kabul edilemez bir girişim olduğunu gösteriyor. Bu, tüm düşünülebilir sınırları aşıyor” dedi.‘Nükleer silahtan vazgeçmeyi dayatmaya yönelik girişimleri kabul edemeyiz’Belousov, Rusya’nın nükleer silahlardan “derhal ve koşulsuz” vazgeçmesini talep eden önerilere de karşı çıktıklarını belirterek, “Nükleer devletlere derhal ve kayıtsız şartsız nükleer silahtan vazgeçmeyi dayatmaya yönelik girişimleri kabul edemeyiz. Bu tür radikal yaklaşımlar, ülkemizin meşru çıkarlarının ve temel silahsızlanma ilkelerinin toptan görmezden gelinmesine eşdeğerdir” ifadelerini kullandı.'Moskova, stratejik durumun istikrara kavuşturulmasına yönelik diyaloga açık’Bununla birlikte Moskova’nın, uygun koşullar oluşması halinde stratejik durumun istikrara kavuşturulmasına yönelik diyaloga açık olduğunu vurgulayan Belousov, “Geleceğe dönük olarak, stratejik ortamın kapsamlı şekilde istikrara kavuşturulması amacıyla eşitlikçi ve karşılıklı kabul edilebilir diyalog çözümleri aramaya açığız. Ancak bu, böyle bir etkileşim için gerekli koşulların oluşturulması halinde mümkün olabilir” değerlendirmesinde bulundu.

rusya

moskova

new york

abd

londra

paris

Sputnik Türkiye

rusya, moskova, nükleer silahların yasaklanması antlaşması (npt), nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşması, andrey belousov, new york, abd, londra, paris, start