https://anlatilaninotesi.com.tr/20260430/lavrov-avrupa-nazizmi-yeniden-canlandirmaya-calisiyor-1105389896.html

Lavrov: Avrupa, Nazizmi yeniden canlandırmaya çalışıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Avrupa ülkelerinin kendi halklarını Rusya'ya karşı kışkırtarak Nazizmi canlandırmaya çalıştığını belirtti. 30.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-30T11:10+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1e/1105389538_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_00fb52d5c1f3ef1a79d7eb73ff93973a.jpg

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kazakistanlı mevkidaşı Yermek Koşerbayev ile heyetler arası görüşmeler sırasında, Avrupa’nın Nazizmi yeni biçimlerde canlandırmak için ısrarla çaba sarf ettiğini söyledi.Rus diplomat, “Şu anki koşullar altında, (Büyük Vatanseverlik Savaşı’yla ilgili) bu hatıranın yalnızca tarihsel değil, aynı zamanda bazı Avrupa ülkelerinin Nazizmi yeni biçimlerde yeniden canlandırma yönündeki ısrarı göz önüne alındığında pratik bir öneme de sahip olduğu şüphe götürmez” şeklinde konuştu.Rusya ve Kazakistan arasındaki ilişkilerin en önemli boyutlarından birinin Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın hatırası olduğunu dile getiren Lavrov, iki ülkenin her zaman Büyük Zafer'in yıldönümünü birlikte kutladığını ve her iki ülkede de özel etkinliklerin düzenlendiğini belirtti.Lavrov, Kazakistan'a iki günlük resmi bir ziyarette bulunuyor. Ziyaret programında, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile de bir görüşme yer alıyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

rusya, kazakistan, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, avrupa, nazizm, büyük vatanseverlik savaşı, kasım cömert tokayev