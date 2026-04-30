https://anlatilaninotesi.com.tr/20260430/lavrov-avrupa-nazizmi-yeniden-canlandirmaya-calisiyor-1105389896.html
Lavrov: Avrupa, Nazizmi yeniden canlandırmaya çalışıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Avrupa ülkelerinin kendi halklarını Rusya'ya karşı kışkırtarak Nazizmi canlandırmaya çalıştığını belirtti. 30.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-30T11:10+0300
dünya
rusya
kazakistan
rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
avrupa
nazizm
büyük vatanseverlik savaşı
kasım cömert tokayev
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1e/1105389538_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_00fb52d5c1f3ef1a79d7eb73ff93973a.jpg
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260430/abd-ordusu-irani-hipersonik-fuzeyle-vurmaya-hazirlaniyor-1105387276.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1e/1105389538_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_d16a4769ab38818d54cdd7a77f572cef.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, kazakistan, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, avrupa, nazizm, büyük vatanseverlik savaşı, kasım cömert tokayev
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kazakistanlı mevkidaşı Yermek Koşerbayev ile heyetler arası görüşmeler sırasında, Avrupa’nın Nazizmi yeni biçimlerde canlandırmak için ısrarla çaba sarf ettiğini söyledi.
Rus diplomat, “Şu anki koşullar altında, (Büyük Vatanseverlik Savaşı’yla ilgili) bu hatıranın yalnızca tarihsel değil, aynı zamanda bazı Avrupa ülkelerinin Nazizmi yeni biçimlerde yeniden canlandırma yönündeki ısrarı göz önüne alındığında pratik bir öneme de sahip olduğu şüphe götürmez” şeklinde konuştu.
Rusya ve Kazakistan arasındaki ilişkilerin en önemli boyutlarından birinin Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın hatırası olduğunu dile getiren Lavrov, iki ülkenin her zaman Büyük Zafer'in yıldönümünü birlikte kutladığını ve her iki ülkede de özel etkinliklerin düzenlendiğini belirtti.
Lavrov, Kazakistan'a iki günlük resmi bir ziyarette bulunuyor. Ziyaret programında, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile de bir görüşme yer alıyor.