Rus bombardıman uçakları, Barents ve Norveç denizleri üzerinde planlı uçuş yaptı

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, stratejik bombardıman uçaklarının Barents ve Norveç denizleri üzerinde planlı uçuş yaptığını bildirdi. 30.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-30T19:32+0300

Rusya Savunma Bakanlığı, uzun menzilli stratejik bombardıman uçaklarının Barents ve Norveç denizleri üzerinde planlı uçuş yaptığını bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tu-95MS" tipi stratejik bombardıman uçakları, Barents ve Norveç denizlerindeki uluslararası suların üzerinde planlı uçuş gerçekleştirdi" ifadelerine yer verildi.Uçuşun 7 saatten fazla sürdüğü belirtilen açıklamada, bombardıman uçaklarına Rus Su-30SM tipi savaş uçaklarının eşlik ettiği kaydedildi.Açıklamada, uçakların havada yakıt ikmali yaptığı aktarılarak, “Uçaklara güzergahın belirli aşamalarında yabancı ülkelerin savaş uçakları eşlik etti” denildi.Rus uçaklarının Arktik, Kuzey Atlas Okyanusu, Büyük Okyanus, Baltık Denizi ve Karadeniz suları üzerinde düzenli olarak uçuş yaptığına dikkati çekilen açıklamada, bu uçuşların hava sahası kullanımına ilişkin uluslararası kurallara titizlikle uyularak yapıldığı vurgulandı.

