Rus bombardıman uçakları, Barents ve Norveç denizleri üzerinde planlı uçuş yaptı
Rus bombardıman uçakları, Barents ve Norveç denizleri üzerinde planlı uçuş yaptı
Rusya Savunma Bakanlığı, stratejik bombardıman uçaklarının Barents ve Norveç denizleri üzerinde planlı uçuş yaptığını bildirdi. 30.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-30T19:32+0300
2026-04-30T19:32+0300
Rusya Savunma Bakanlığı, uzun menzilli stratejik bombardıman uçaklarının Barents ve Norveç denizleri üzerinde planlı uçuş yaptığını bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tu-95MS" tipi stratejik bombardıman uçakları, Barents ve Norveç denizlerindeki uluslararası suların üzerinde planlı uçuş gerçekleştirdi" ifadelerine yer verildi.Uçuşun 7 saatten fazla sürdüğü belirtilen açıklamada, bombardıman uçaklarına Rus Su-30SM tipi savaş uçaklarının eşlik ettiği kaydedildi.Açıklamada, uçakların havada yakıt ikmali yaptığı aktarılarak, “Uçaklara güzergahın belirli aşamalarında yabancı ülkelerin savaş uçakları eşlik etti” denildi.Rus uçaklarının Arktik, Kuzey Atlas Okyanusu, Büyük Okyanus, Baltık Denizi ve Karadeniz suları üzerinde düzenli olarak uçuş yaptığına dikkati çekilen açıklamada, bu uçuşların hava sahası kullanımına ilişkin uluslararası kurallara titizlikle uyularak yapıldığı vurgulandı.
rusya
barents denizi
norveç denizi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya savunma bakanlığı, barents denizi, norveç denizi, tu-95 stratejik bombalama uçakları, tu-95ms

Rus bombardıman uçakları, Barents ve Norveç denizleri üzerinde planlı uçuş yaptı

19:32 30.04.2026
Rusya Savunma Bakanlığı, stratejik bombardıman uçaklarının Barents ve Norveç denizleri üzerinde planlı uçuş yaptığını bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, uzun menzilli stratejik bombardıman uçaklarının Barents ve Norveç denizleri üzerinde planlı uçuş yaptığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tu-95MS" tipi stratejik bombardıman uçakları, Barents ve Norveç denizlerindeki uluslararası suların üzerinde planlı uçuş gerçekleştirdi" ifadelerine yer verildi.
Uçuşun 7 saatten fazla sürdüğü belirtilen açıklamada, bombardıman uçaklarına Rus Su-30SM tipi savaş uçaklarının eşlik ettiği kaydedildi.
Açıklamada, uçakların havada yakıt ikmali yaptığı aktarılarak, “Uçaklara güzergahın belirli aşamalarında yabancı ülkelerin savaş uçakları eşlik etti” denildi.
Rus uçaklarının Arktik, Kuzey Atlas Okyanusu, Büyük Okyanus, Baltık Denizi ve Karadeniz suları üzerinde düzenli olarak uçuş yaptığına dikkati çekilen açıklamada, bu uçuşların hava sahası kullanımına ilişkin uluslararası kurallara titizlikle uyularak yapıldığı vurgulandı.
Rus Tu-95MS stratejik füze taşıyıcı bombardıman uçağının teknik özellikleri neler? - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2025
Rus Tu-95MS stratejik füze taşıyıcı bombardıman uçağının teknik özellikleri neler?
25 Aralık 2025, 19:27
