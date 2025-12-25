https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/rus-tu-95ms-stratejik-fuze-tasiyici-bombardiman-ucaginin-teknik-ozellikleri-neler-1102244088.html
Rus Tu-95MS stratejik füze taşıyıcı bombardıman uçağının teknik özellikleri neler?
Rus Tu-95MS stratejik füze taşıyıcı bombardıman uçağının teknik özellikleri neler?
Rusya'nın nükleer üçlüsünün hava unsurunu oluşturan Tu-95MS uçağı, 50'den fazla dünya rekoruna sahip olan dünyanın en hızlı seri üretim turboprop füzeli...
Tu-95MS uçağının teknik özellikleri, Sputnik'in infografiğinde.
Rus Tu-95MS stratejik füze taşıyıcı bombardıman uçağının teknik özellikleri neler?
Rusya'nın nükleer üçlüsünün hava unsurunu oluşturan Tu-95MS uçağı, 50'den fazla dünya rekoruna sahip olan dünyanın en hızlı seri üretim turboprop füzeli bombardıman uçağı olarak biliniyor.
Tu-95MS uçağının teknik özellikleri, Sputnik'in infografiğinde.