25.12.2025, Sputnik Türkiye

Rus Tu-95MS stratejik füze taşıyıcı bombardıman uçağının teknik özellikleri neler?

Rusya'nın nükleer üçlüsünün hava unsurunu oluşturan Tu-95MS uçağı, 50'den fazla dünya rekoruna sahip olan dünyanın en hızlı seri üretim turboprop füzeli bombardıman uçağı olarak biliniyor.