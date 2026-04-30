Peskov: Putin ve Trump'ın tek bir görüşmesi dünyadaki durumu iyileştiremez

Peskov: Putin ve Trump'ın tek bir görüşmesi dünyadaki durumu iyileştiremez

Putin ve Trump'ın dün yaptığı telefon görüşmesine ilişkin beklentilere dair soruları yanıtlayan Peskov, tek bir konuşmanın bu kadar yoğun çatışmaların... 30.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-30T13:38+0300

2026-04-30T13:38+0300

2026-04-30T13:38+0300

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve ABD liderleri Vladimir Putin ile Donald Trump arasındaki tek bir görüşmenin, çatışma yoğunluğunun çok yüksek olması nedeniyle dünyadaki durumu iyileştiremeyeceğini belirtti🗣Peskov'un açıklamaları şöyle:🔴Dünyadaki durum o kadar gergin ki, bu eğilimleri bir anda durdurmak zor🔴9 Mayıs Zafer Günü'ne yönelik ateşkesin tarihlerini karar alınır alınmaz duyuracağız🔴Putin'in Zafer Günü vesilesiyle ortaya koyduğu ateşkes inisiyatifine Kiev'den henüz bir yanıt gelmedi🔴Moskova, İran nükleer programına ilişkin Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın benzerlerini teklif etmedi🔴Rusya, Mali hükümeti tarafından bildirilen ihtiyaç nedeniyle Mali'de bulunuyor ve yardım sağlamaya devam edecek🔴Rusya, Mali de dahil olmak üzere terörizm, aşırıcılık ve diğer olumsuz tezahürlerle mücadelesini sürdürecek

rusya

mali

kiev

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

haberler, vladimir putin, donald trump, rusya, mali, kiev, ukrayna, ateşkes, 9 mayıs