https://anlatilaninotesi.com.tr/20260430/pakistan-irana-6-kara-ticaret-hattini-devreye-aldi-1105397976.html

Pakistan İran’a 6 kara ticaret hattını devreye aldı

Pakistan İran’a 6 kara ticaret hattını devreye aldı

Sputnik Türkiye

Hürmüz Boğazı'ndaki kriz ve ABD ablukası sonrası Pakistan, İran'a ulaşım için 6 kara ticaret hattını devreye aldı. Limanlarda bekleyen binlerce konteyner için...

2026-04-30T14:14+0300

2026-04-30T14:14+0300

2026-04-30T14:14+0300

dünya

pakistan

i̇ran

hürmüz boğazı

ticaret

kara yolları

abluka

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/04/1087614920_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b918d7a4a5cc09435fc4f746926a75ef.jpg

Pakistan’ın, İran’a yönelik ticarette yeni bir adım atarak kara yolu koridoru oluşturduğu aktarıldı.Kararın, ABD’nin İran limanlarına yönelik ablukası nedeniyle Karachi Limanı’nda mahsur kalan binlerce konteyner sonrası alındığı belirtildi.Yeni düzenlemeyle, üçüncü ülkelerden gelen malların Pakistan üzerinden karayoluyla İran’a taşınmasına izin verildiği ifade edildi.Liman krizi kara yoluna yönelttiYetkililerin, deniz taşımacılığının aksaması nedeniyle alternatif ticaret yollarının devreye alındığını belirttiği aktarıldı. Özellikle Hürmüz Boğazı’ndaki gerilimin, küresel ticaretin önemli bir bölümünü etkilediği ifade edildi.Pakistan Ticaret Bakanı Jam Kamal Khan’ın, bu adımı "bölgesel ticaret için önemli bir gelişme" olarak değerlendirdiği aktarıldı.Yeni rota maliyetleri düşürebilirAçıklamalara göre, belirlenen 6 güzergahın Pakistan limanlarını İran sınırına bağladığı ifade edildi.Özellikle Gwadar üzerinden geçen hattın, taşıma süresini ciddi şekilde kısalttığı ve maliyetleri yüzde 45-55 oranında düşürebileceği belirtildi.Uzmanların, bu gelişmenin Pakistan’ı bölgesel ticarette önemli bir geçiş noktası haline getirebileceğini söylediği aktarıldı.Bölgesel dengeler değişiyorGelişmenin, Pakistan’ın ticarette Afganistan’a olan bağımlılığını azaltabileceği ifade edildi.Analist İftikhar Firdous’un, bu adımı "oyunun kurallarını değiştiren bir hamle" olarak değerlendirdiği aktarıldı.Ancak bazı uzmanların, bölgedeki güvenlik risklerinin devam ettiğine dikkat çektiği ve sürecin dikkatle izlenmesi gerektiğini vurguladığı ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260430/iran-medyasi-abdnin-deniz-ablukasina-yakinda-emsalsiz-bir-eylemle-karsilik-verilecek-1105382044.html

pakistan

i̇ran

hürmüz boğazı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

pakistan, i̇ran, hürmüz boğazı, ticaret, kara yolları, abluka