Pakistan İran’a 6 kara ticaret hattını devreye aldı
Pakistan İran’a 6 kara ticaret hattını devreye aldı
Hürmüz Boğazı'ndaki kriz ve ABD ablukası sonrası Pakistan, İran'a ulaşım için 6 kara ticaret hattını devreye aldı. Limanlarda bekleyen binlerce konteyner için...
2026-04-30T14:14+0300
2026-04-30T14:14+0300
2026-04-30T14:14+0300
Pakistan’ın, İran’a yönelik ticarette yeni bir adım atarak kara yolu koridoru oluşturduğu aktarıldı.Kararın, ABD’nin İran limanlarına yönelik ablukası nedeniyle Karachi Limanı’nda mahsur kalan binlerce konteyner sonrası alındığı belirtildi.Yeni düzenlemeyle, üçüncü ülkelerden gelen malların Pakistan üzerinden karayoluyla İran’a taşınmasına izin verildiği ifade edildi.Liman krizi kara yoluna yönelttiYetkililerin, deniz taşımacılığının aksaması nedeniyle alternatif ticaret yollarının devreye alındığını belirttiği aktarıldı. Özellikle Hürmüz Boğazı’ndaki gerilimin, küresel ticaretin önemli bir bölümünü etkilediği ifade edildi.Pakistan Ticaret Bakanı Jam Kamal Khan’ın, bu adımı "bölgesel ticaret için önemli bir gelişme" olarak değerlendirdiği aktarıldı.Yeni rota maliyetleri düşürebilirAçıklamalara göre, belirlenen 6 güzergahın Pakistan limanlarını İran sınırına bağladığı ifade edildi.Özellikle Gwadar üzerinden geçen hattın, taşıma süresini ciddi şekilde kısalttığı ve maliyetleri yüzde 45-55 oranında düşürebileceği belirtildi.Uzmanların, bu gelişmenin Pakistan’ı bölgesel ticarette önemli bir geçiş noktası haline getirebileceğini söylediği aktarıldı.Bölgesel dengeler değişiyorGelişmenin, Pakistan’ın ticarette Afganistan’a olan bağımlılığını azaltabileceği ifade edildi.Analist İftikhar Firdous’un, bu adımı "oyunun kurallarını değiştiren bir hamle" olarak değerlendirdiği aktarıldı.Ancak bazı uzmanların, bölgedeki güvenlik risklerinin devam ettiğine dikkat çektiği ve sürecin dikkatle izlenmesi gerektiğini vurguladığı ifade edildi.
pakistan
i̇ran
hürmüz boğazı
pakistan, i̇ran, hürmüz boğazı, ticaret, kara yolları, abluka
pakistan, i̇ran, hürmüz boğazı, ticaret, kara yolları, abluka
Pakistan İran’a 6 kara ticaret hattını devreye aldı
Hürmüz Boğazı’ndaki kriz ve ABD ablukası sonrası Pakistan, İran’a ulaşım için 6 kara ticaret hattını devreye aldı. Limanlarda bekleyen binlerce konteyner için yeni rota oluşturuldu.
Pakistan’ın, İran’a yönelik ticarette yeni bir adım atarak kara yolu koridoru oluşturduğu aktarıldı.
Kararın, ABD’nin İran limanlarına yönelik ablukası nedeniyle Karachi Limanı’nda mahsur kalan binlerce konteyner sonrası alındığı belirtildi.
Yeni düzenlemeyle, üçüncü ülkelerden gelen malların Pakistan üzerinden karayoluyla İran’a taşınmasına izin verildiği ifade edildi.
Liman krizi kara yoluna yöneltti
Yetkililerin, deniz taşımacılığının aksaması nedeniyle alternatif ticaret yollarının devreye alındığını belirttiği aktarıldı. Özellikle Hürmüz Boğazı’ndaki gerilimin, küresel ticaretin önemli bir bölümünü etkilediği ifade edildi.
Pakistan Ticaret Bakanı Jam Kamal Khan’ın, bu adımı "bölgesel ticaret için önemli bir gelişme" olarak değerlendirdiği aktarıldı.
Yeni rota maliyetleri düşürebilir
Açıklamalara göre, belirlenen 6 güzergahın Pakistan limanlarını İran sınırına bağladığı ifade edildi.
Özellikle Gwadar üzerinden geçen hattın, taşıma süresini ciddi şekilde kısalttığı ve maliyetleri yüzde 45-55 oranında düşürebileceği belirtildi.
Uzmanların, bu gelişmenin Pakistan’ı bölgesel ticarette önemli bir geçiş noktası haline getirebileceğini söylediği aktarıldı.
Bölgesel dengeler değişiyor
Gelişmenin, Pakistan’ın ticarette Afganistan’a olan bağımlılığını azaltabileceği ifade edildi.
Analist İftikhar Firdous’un, bu adımı "oyunun kurallarını değiştiren bir hamle" olarak değerlendirdiği aktarıldı.
Ancak bazı uzmanların, bölgedeki güvenlik risklerinin devam ettiğine dikkat çektiği ve sürecin dikkatle izlenmesi gerektiğini vurguladığı ifade edildi.