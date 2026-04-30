Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260430/ormanyanin-yeni-uyesi-deve-yavrusuna-isim-araniyor-sosyal-medyada-kampanya-baslatildi-1105392781.html
Ormanya'nın yeni üyesi deve yavrusuna isim aranıyor: Sosyal medyada kampanya başlatıldı
Sputnik Türkiye
Kocaeli'ndeki doğal yaşam parkında dünyaya gelen yavru deve için isim kampanyası başlatıldı. 30.04.2026, Sputnik Türkiye
yaşam
kocaeli
ormanya
deve
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1e/1105392480_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a32436af3fb8e762980b49da9fbe332c.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1e/1105392480_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f144b4f34c9c55323915e85a07fbb3ec.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Kocaeli
Kocaeli - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2026
Abone ol
Kocaeli
Kocaeli - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2026
Kocaeli

4 gün önce dünyaya geldi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesapları 4 gün önce dünyaya gelen deve yavrusu için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada da isim önerilerinin beklendiği duyuruldu. Şu ana kadar minik deve yavrusu için Karamel, Kıvırcık, Ege, Karam ve Zeytin gibi öneriler geldi.

37 kilo olarak doğdu

26 Nisan'da tek hörgüçlü 37 kilogram ağırlığında dünyaya gelen erkek deve yavrusuna isim bulmak için çağrı yapan Ormanya Doğal Yaşam Parkı Doğal Yaşam Alanları Şefi Ferhat Şirin, "Yavrumuza sosyal medya aracılığıyla isim bulmak istiyoruz. Sosyal medya hesaplarımızdan paylaştık. Buradan önerilerini bize ulaştırabilirler." dedi.
Şirin, yavrunun doğumundan hemen sonra kutlama yapıldığını ifade ederek, "Kendisine süslemeli karşılama töreni hazırladık. Çok ilgi duyuldu. Develerin hamilelik süreci yaklaşık 12 ay sürüyor. 12 ay sonunda dünyaya geldi. Her şeyin yavrusu her zaman çok tatlı oluyor. Develerde de annesi devasa cüssesi olmasına rağmen yeni doğanları minik olduğu için ziyaretçilerimiz daha çok ilgi gösteriyor." diye konuştu.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала