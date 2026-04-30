https://anlatilaninotesi.com.tr/20260430/ormanyanin-yeni-uyesi-deve-yavrusuna-isim-araniyor-sosyal-medyada-kampanya-baslatildi-1105392781.html
Ormanya'nın yeni üyesi deve yavrusuna isim aranıyor: Sosyal medyada kampanya başlatıldı
Sputnik Türkiye
Kocaeli'ndeki doğal yaşam parkında dünyaya gelen yavru deve için isim kampanyası başlatıldı. 30.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-30T12:12+0300
yaşam
kocaeli
ormanya
deve
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1e/1105392480_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a32436af3fb8e762980b49da9fbe332c.png
Kocaeli'deki doğal yaşam parkı Ormanya'nın yeni üyesi olan deve yavrusuna sosyal medyadan isim aranıyor. 4 gün önce dünyaya geldiKocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesapları 4 gün önce dünyaya gelen deve yavrusu için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada da isim önerilerinin beklendiği duyuruldu. Şu ana kadar minik deve yavrusu için Karamel, Kıvırcık, Ege, Karam ve Zeytin gibi öneriler geldi. 37 kilo olarak doğdu26 Nisan'da tek hörgüçlü 37 kilogram ağırlığında dünyaya gelen erkek deve yavrusuna isim bulmak için çağrı yapan Ormanya Doğal Yaşam Parkı Doğal Yaşam Alanları Şefi Ferhat Şirin, "Yavrumuza sosyal medya aracılığıyla isim bulmak istiyoruz. Sosyal medya hesaplarımızdan paylaştık. Buradan önerilerini bize ulaştırabilirler." dedi.Şirin, yavrunun doğumundan hemen sonra kutlama yapıldığını ifade ederek, "Kendisine süslemeli karşılama töreni hazırladık. Çok ilgi duyuldu. Develerin hamilelik süreci yaklaşık 12 ay sürüyor. 12 ay sonunda dünyaya geldi. Her şeyin yavrusu her zaman çok tatlı oluyor. Develerde de annesi devasa cüssesi olmasına rağmen yeni doğanları minik olduğu için ziyaretçilerimiz daha çok ilgi gösteriyor." diye konuştu.
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1e/1105392480_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f144b4f34c9c55323915e85a07fbb3ec.png
