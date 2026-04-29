Bilim insanları sonunda erkekler için doğum kontrol hapı yarattı

Sputnik Türkiye

Bilim insanları, uzun yıllardır çözüm aranan bir alanda dikkat çekici bir gelişmeye imza attı. Hapın, kadınlar için olan doğum kontrol haplarına göre çok az sayıda yan etkisi görüldü. Detaylar haberde...

2026-04-29T13:59+0300

Araştırma, Caliornia merkezli bir şirket tarafından geliştirilen, hormonal olmayan bir doğum kontrol hapının tolere edilebilirliğini ve vücutta birikme düzeyini inceledi. Çalışmaya 32 ile 59 yaş arasında 16 sağlıklı erkek katıldı. İlacın henüz deneme aşamasında olması nedeniyle, uzun vadeli doğurganlık riski oluşturmamak adına yalnızca vazektomi (kısırlaştırma ameliyatı) geçirmiş kişiler seçildi. Kadınlar için yöntemlerden çok daha az yan etkiliElde edilen bulgular, ilacın genel olarak iyi tolere edildiğini ortaya koydu. Katılımcıların kalp ritminde, kan değerlerinde ya da testosteron seviyelerinde kayda değer bir değişiklik gözlenmedi. Araştırmanın baş yazarı Nadja Mannowetz, ilacın erkeklerin cinsel isteği ya da ruh hali üzerinde de herhangi bir etkisinin tespit edilmediğini belirtti. Bu sonuçlar, kadınlar için kullanılan doğum kontrol haplarıyla karşılaştırıldığında dikkat çekici bulunuyor. Çeşitli araştırmalara göre kadınların yaklaşık yüzde 35’i, kullandıkları doğum kontrol yöntemlerine bağlı en az bir yan etki ya da sağlık sorunu yaşadığını bildiriyor. Etkisi geri döndürülebilir YCT-529 üzerine daha önce yapılan hayvan deneyleri de ilacın umut verici olduğunu göstermişti. Fareler ve primatlar üzerinde yapılan çalışmalarda ilacın etkisinin altı hafta içinde tamamen geri döndürülebildiği ve herhangi bir yan etkiye yol açmadığı görülmüştü. Erkekler bu sorumluluğu paylaşmaya hazır mı? Yeni ilacın başarısı yalnızca bilimsel sonuçlara değil, uzmanlara göre aynı zamanda toplumsal kabule de bağlı. Araştırmacı Akash Bakshi, mevcut verilerin erkeklerin bu konuda istekli olabileceğine işaret ettiğini söylüyor. Bakshi’ye göre yapılan araştırmalar, erkeklerin gebeliği önleme sorumluluğunu partnerleriyle paylaşmak istediğini ortaya koyuyor. Ancak bugün için erkeklerin kalıcı olmayan tek seçeneği prezervatif ve bu yöntemin geçmişi yaklaşık 170 yıl öncesine dayanıyor. Yeni geliştirilen ve hormon içermeyen bir hapın, doğum kontrol alanında uzun süredir değişmeyen dengeleri dönüştürebileceği değerlendiriliyor. Uzmanlar, YCT-529’un başarılı olması halinde erkekler için doğum kontrol seçeneklerinin önemli ölçüde genişleyebileceğini belirtiyor.

