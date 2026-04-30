Öğrenci yurdu boşaltıldı: AFAD ve doğalgaz bakım ekipleri inceleme yaptı, gerçek kamera kayıtlarında ortaya çıktı
Ağrı'daki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı yurt, gece saatlerinde koku nedeniyle boşaltıldı. AFAD ve doğalgaz bakım-onarım ekiplerince inceleme yapılsa da... 30.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-30T23:38+0300
23:37 30.04.2026 (güncellendi: 23:38 30.04.2026)
Ağrı'daki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı yurt, gece saatlerinde koku nedeniyle boşaltıldı. AFAD ve doğalgaz bakım-onarım ekiplerince inceleme yapılsa da kokunun sebebi kamera kayıtlarında anlaşıldı. Olayın sebebinin 2 öğrencinin koridorda biber gazı sıkması olduğu ortaya çıktı.
Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada gece saatlerinde Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı C Blok'taki bina koku nedeniyle tedbir amaçlı boşaltıldıç
AFAD ve doğalgaz bakım-onarım ekiplerince yapılan incelemede gaz kaçağına rastlanmadığı belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Kamera kayıtları sonucunda, olayın iki öğrencinin kendilerine ait biber gazını merak sebebiyle koridora sıkmasından kaynaklandığı tespit edilmiştir. Kokudan etkilenen astım hastası öğrencilerin sağlık kontrolleri yapılmış, durumlarının iyi olduğu anlaşılarak gece yarısı yurda dönüşleri sağlanmıştır. Herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığı yurt binasında normal işleyiş devam etmektedir.