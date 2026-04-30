Karayolları Genel Müdürlüğü'nden dolandırıcılık amaçlı mesajlara karşı uyarı: 'Kesinlikle tıklamayın'
Karayolları Genel Müdürlüğü, kurum tarafından SMS yoluyla ödeme bildirimi veya borç uyarısı gönderilmediğini duyurdu. 'HGS borcu', 'elektronik geçiş ücreti'... 30.04.2026, Sputnik Türkiye
Karayolları Genel Müdürlüğü, kurum tarafından SMS yoluyla ödeme bildirimi veya borç uyarısı gönderilmediğini duyurdu. 'HGS borcu', 'elektronik geçiş ücreti', 'hız ihlali resmi hatırlatması' gibi başlıklarla gelen mesajlara karşı uyarıda bulunan KGM mesajların içindeki bağlantılara kesinlikle tıklanmaması gerektiğini belirtti.
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) bazı vatandaşlara 'HGS borcu, elektronik geçiş ücreti, hız ihlali resmi hatırlatması, trafik kontrol ihlali, elektronik geçiş ihlali ve geçiş ücreti bildirimi' gibi konu başlıkları kullanılarak dolandırıcılık amaçlı SMS'lerin gönderildiğini açıkladı.
Bu tür mesajlara karşı dikkatli olunması gerektiğı ifade edilen açıklamada, kurum tarafından vatandaşlara SMS yoluyla ödeme bildirimi veya borç uyarısı gönderilmediğinin altı çizildi.
Açıklamada, dolandırıcılık amaçlı mesajlarda yer alan bağlantılarda kurumların resmi internet adreslerini taklit etmek amacıyla adlarının ve uzantılarının çeşitli harf, rakam, sembol, noktalama işaretleri veya farklı ifadeler eklenerek değiştirildiğine ve vatandaşların yanıltılmaya çalışıldığına işaret edildi. Karayolları Genel Müdürlüğü şu uayarılarda bulundu:
Bu nedenle SMS içeriklerinde yer alan bağlantılara kesinlikle tıklanmamalı, herhangi bir ödeme işlemi bu linkler üzerinden gerçekleştirilmemelidir. Otoyol geçişleri veya hız ihlali gibi trafik ihlallerine yönelik borç ve ceza sorgulama ihtiyacı duyulması halinde işlem, SMS'te yer alan bağlantı üzerinden değil doğrudan e-Devlet sistemine giriş yapılarak ya da ilgili kurumların resmi internet siteleri kullanılarak gerçekleştirilmelidir. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları adına bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur.