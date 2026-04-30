Karayolları Genel Müdürlüğü'nden dolandırıcılık amaçlı mesajlara karşı uyarı: 'Kesinlikle tıklamayın'

Bu nedenle SMS içeriklerinde yer alan bağlantılara kesinlikle tıklanmamalı, herhangi bir ödeme işlemi bu linkler üzerinden gerçekleştirilmemelidir. Otoyol geçişleri veya hız ihlali gibi trafik ihlallerine yönelik borç ve ceza sorgulama ihtiyacı duyulması halinde işlem, SMS'te yer alan bağlantı üzerinden değil doğrudan e-Devlet sistemine giriş yapılarak ya da ilgili kurumların resmi internet siteleri kullanılarak gerçekleştirilmelidir. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları adına bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur.