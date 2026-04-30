Mücteba Hamaney: Körfezin geleceği Amerikasız bir gelecek olacak
13:56 30.04.2026 (güncellendi: 14:27 30.04.2026)
© REUTERS Majid Asgaripour
İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney, İran devlet medyası tarafından yayınlanan bir mesajda ABD'nin "utanç verici başarısızlığı" olduğunu söyleyerek "yeni bir dönemin ortaya çıktığını" belirtti.
Mücteba Hamaney'in mesajı, 1622'de Portekiz güçlerinin Hürmüz Boğazı'ndan çıkarılmasını anan Ulusal Basra Körfezi Günü vesilesiyle İran hükümetinin haber ajansı IRNA tarafından yayınlandı.
Mücteba Hamaney'in yayınlanan mesajı şöyle:
Bugün, bölgede dünyanın en büyük operasyonunun ve saldırganlığının üzerinden iki ay geçtikten ve Amerika’nın kendi planındaki utanç verici başarısızlığının ardından, Basra Körfezi’nde ve Hürmüz Boğazı’nda yeni bir dönem ortaya çıkıyor.
Ülke içinde ve dışında yaşayan doksan milyon gururlu ve onurlu İranlı, nanoteknoloji ve biyoteknolojiden nükleer ve füze kapasitesine kadar ulusal varlıklarını, ülkenin sularını, topraklarını ve hava sahasını korudukları gibi koruyacaktır.’
Allah’ın yardımı ve kudretiyle, Basra Körfezi bölgesinin parlak geleceği, Amerikasız bir gelecek olacak, halklarının ilerlemesine, refahına ve huzuruna hizmet edecek.