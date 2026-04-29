Yağmur ormanlarında kayıp yavaşladı: Umut veren düşüşe rağmen tehlike sürüyor

Küresel yağmur ormanı kaybı 2025’te yüzde 36 azaldı, ancak uzmanlara göre seviyeler hala yüksek. İklim kaynaklı yangınlar ise yeni ve daha büyük bir tehdit... 29.04.2026, Sputnik Türkiye

Dünya genelinde tropikal yağmur ormanlarının yok olma hızının 2025 yılında önemli ölçüde yavaşladığı aktarıldı. Araştırmaya göre, toplam kayıp 4.3 milyon hektar olarak kaydedildi. Bu düşüşün dikkat çekici olduğu ancak genel seviyenin hala alarm verici düzeyde olduğu ifade edildi.Brezilya’daki değişim tabloyu etkilediAraştırmacıların, küresel düşüşün büyük bölümünün Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva’nın ormansızlaşmayı azaltmaya yönelik politikalarına bağlıyor.Ülkede orman kaybının, yeni yönetimle birlikte yüzde 41 azaldığı ve bunun şimdiye kadarki en düşük seviyelerden biri olduğu ifade edildi.Uzmanlardan Elizabeth Goldman, "Bu ölçekte bir düşüş umut verici – kararlı adımların etkisini gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.Aynı dönemde Kolombiya’da da yüzde 17’lik düşüş yaşandığı aktarıldı.Yangınlar orman kaybının ana nedeni olduAraştırmada, orman kaybının artık büyük ölçüde yangınlardan kaynaklandığı vurgulandı.Toplam kaybın yüzde 42’sinin yangınlarla ilişkili olduğu ve iklim değişikliğinin bu süreci hızlandırdığı belirtildi.Uzmanların, bu durumu 'tehlikeli yeni normal' olarak tanımladığı aktarıldı.Özellikle Kanada’da, geçen yıl 5.3 milyon hektar ormanın yandığı ve bunun ülkenin en kötü ikinci yılı olduğu ifade edildi.Hedefler hala uzakAraştırmada, son düşüşe rağmen küresel orman kaybının hala 2030 hedeflerinin yüzde 70 üzerinde olduğu belirtildi.Ayrıca Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Kamerun gibi bölgelerde kaybın yüksek seviyelerde devam ettiği ifade edildi.Uzmanlardan Rod Taylor, "Bir tür bıçak sırtındayız" diyerek, ormanların artık sadece karbon depolamak yerine sera gazı kaynağına dönüşme riski taşıdığı uyarısında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260429/evrim-surecine-dair-yeni-veriler-ortaya-cikti-kopeklerin-beyinleri-5-bin-yil-once-kuculmeye-1105360038.html

