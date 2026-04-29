Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260429/yagmur-ormanlarinda-kayip-yavasladi-umut-veren-dususe-ragmen-tehlike-suruyor-1105362192.html
Yağmur ormanlarında kayıp yavaşladı: Umut veren düşüşe rağmen tehlike sürüyor
Sputnik Türkiye
Küresel yağmur ormanı kaybı 2025'te yüzde 36 azaldı, ancak uzmanlara göre seviyeler hala yüksek. İklim kaynaklı yangınlar ise yeni ve daha büyük bir tehdit...
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103281/77/1032817703_0:0:2844:1600_1920x0_80_0_0_be3c359339e72ba3065278d42bde342e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103281/77/1032817703_356:0:2489:1600_1920x0_80_0_0_5dc165ea86fcef99eabe46b356fc126e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
13:10 29.04.2026
© AA / Mustafa DeveciAmazon yağmur ormanları
Amazon yağmur ormanları - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2026
© AA / Mustafa Deveci
Abone ol
Küresel yağmur ormanı kaybı 2025’te yüzde 36 azaldı, ancak uzmanlara göre seviyeler hala yüksek. İklim kaynaklı yangınlar ise yeni ve daha büyük bir tehdit haline geliyor.
Dünya genelinde tropikal yağmur ormanlarının yok olma hızının 2025 yılında önemli ölçüde yavaşladığı aktarıldı. Araştırmaya göre, toplam kayıp 4.3 milyon hektar olarak kaydedildi. Bu düşüşün dikkat çekici olduğu ancak genel seviyenin hala alarm verici düzeyde olduğu ifade edildi.

Brezilya’daki değişim tabloyu etkiledi

Araştırmacıların, küresel düşüşün büyük bölümünün Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva’nın ormansızlaşmayı azaltmaya yönelik politikalarına bağlıyor.
Ülkede orman kaybının, yeni yönetimle birlikte yüzde 41 azaldığı ve bunun şimdiye kadarki en düşük seviyelerden biri olduğu ifade edildi.
Uzmanlardan Elizabeth Goldman, "Bu ölçekte bir düşüş umut verici – kararlı adımların etkisini gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.
Aynı dönemde Kolombiya’da da yüzde 17’lik düşüş yaşandığı aktarıldı.

Yangınlar orman kaybının ana nedeni oldu

Araştırmada, orman kaybının artık büyük ölçüde yangınlardan kaynaklandığı vurgulandı.
Toplam kaybın yüzde 42’sinin yangınlarla ilişkili olduğu ve iklim değişikliğinin bu süreci hızlandırdığı belirtildi.
Uzmanların, bu durumu 'tehlikeli yeni normal' olarak tanımladığı aktarıldı.
Özellikle Kanada’da, geçen yıl 5.3 milyon hektar ormanın yandığı ve bunun ülkenin en kötü ikinci yılı olduğu ifade edildi.

Hedefler hala uzak

Araştırmada, son düşüşe rağmen küresel orman kaybının hala 2030 hedeflerinin yüzde 70 üzerinde olduğu belirtildi.
Ayrıca Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Kamerun gibi bölgelerde kaybın yüksek seviyelerde devam ettiği ifade edildi.
Uzmanlardan Rod Taylor, "Bir tür bıçak sırtındayız" diyerek, ormanların artık sadece karbon depolamak yerine sera gazı kaynağına dönüşme riski taşıdığı uyarısında bulundu.
YAŞAM
11:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала