https://anlatilaninotesi.com.tr/20260430/mamdani-kral-charles-ile-karsilasacak-olsaydim-ondan-1056-karatlik-elmasi-geri-vermesini-onerirdim-1105389756.html

Mamdani: Kral Charles ile karşılaşacak olsaydım ondan 105.6 karatlık elması geri vermesini önerirdim

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, İngiltere Kralı 3. Charles ile özel bir görüşme olması halinde Kuh-i Nur elmasının Hindistan'a iade edilmesini... 30.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-30T11:21+0300

dünya

zohran mamdani

new york

kral 3. charles

kuh-i nur

elmas

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1e/1105388315_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_6228c915723a3b03beedfe27f4b57aa6.jpg

ABD’nin New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, İngiltere Kralı 3. Charles'ın ABD ziyareti sırasında dikkat çeken bir çıkış yaptı. Mamdani, olası özel bir görüşmede kraldan Kuh-i Nur elmasını Hindistan’a iade edilmesini isteyeceğini ifade etti.Mamdani, 11 Eylül anma töreni öncesinde düzenlediği basın toplantısında, “Kral ile ayrı bir görüşme fırsatım olursa, Kuh-i Nur elmasını iade etmesini teşvik ederdim” dedi. Söz konusu elmas, Londra Kalesi'nde kraliyet tacının bir parçası olarak sergileniyor.1850'lerde İngilizlerin eline geçen elmas, 1877'de Kraliçe Victoria'nın Hindistan Kraliçesi ilan edilmesiyle İngiliz Saray Mücevherleri koleksiyonun bir parçası haline geldi. Farsça'da 'Işık Dağı' anlamına gelen Kuh-i Nur'un diğer çifti Derya-i-Nur'un (Işık Denizi) yaklaşık 182 karat ve 36 gram ağırlığında olduğu biliniyor. Pembe renkli bu elmas ise Tahran'daki İran Merkez Bankası'nın İran Ulusal Mücevherleri koleksiyonunda yer aldığı aktarılıyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

