Mamdani: Kral Charles ile karşılaşacak olsaydım ondan 105.6 karatlık elması geri vermesini önerirdim
New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, İngiltere Kralı 3. Charles ile özel bir görüşme olması halinde Kuh-i Nur elmasının Hindistan'a iade edilmesini...
2026-04-30T11:21+0300
dünya
zohran mamdani
new york
kral 3. charles
kuh-i nur
elmas
zohran mamdani, new york, kral 3. charles, kuh-i nur, elmas
11:09 30.04.2026 (güncellendi: 11:21 30.04.2026)
ABD’nin New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, İngiltere Kralı 3. Charles'ın ABD ziyareti sırasında dikkat çeken bir çıkış yaptı. Mamdani, olası özel bir görüşmede kraldan Kuh-i Nur elmasını Hindistan’a iade edilmesini isteyeceğini ifade etti.
Mamdani, 11 Eylül anma töreni öncesinde düzenlediği basın toplantısında, “Kral ile ayrı bir görüşme fırsatım olursa, Kuh-i Nur elmasını iade etmesini teşvik ederdim” dedi. Söz konusu elmas, Londra Kalesi'nde kraliyet tacının bir parçası olarak sergileniyor.
Kuh-i Nur, 105.6 karatlık yaklaşık 21.6 gram ağırlığıyla dünyanın en büyük elmaslarındandır. Bu elmas, İngiltere'nin Hindistan üzerindeki sömürge geçmişi nedeniyle uzun süredir tartışma konusu. Hindistan’ın yanı sıra Pakistan, Afganistan ve İran da taş üzerinde hak iddia ediyor.
1850'lerde İngilizlerin eline geçen elmas, 1877'de Kraliçe Victoria'nın Hindistan Kraliçesi ilan edilmesiyle İngiliz Saray Mücevherleri koleksiyonun bir parçası haline geldi.
Farsça'da 'Işık Dağı' anlamına gelen Kuh-i Nur'un diğer çifti Derya-i-Nur'un (Işık Denizi) yaklaşık 182 karat ve 36 gram ağırlığında olduğu biliniyor. Pembe renkli bu elmas ise Tahran'daki İran Merkez Bankası'nın İran Ulusal Mücevherleri koleksiyonunda yer aldığı aktarılıyor.