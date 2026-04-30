İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
MSB'den görev değişimi açıklaması: 'Müesses disiplin' vurgusu dikkat çekti
Milli Savunma Bakanlığı, Konyaspor-Fenerbahçe maçındaki F-16 uçuşu nedeniyle görevden alınan 3. Ana Jet Üs Komutanı Mete Kuş hakkında, "Türk Silahlı... 30.04.2026, Sputnik Türkiye
MSB'den görev değişimi açıklaması: 'Müesses disiplin' vurgusu dikkat çekti

12:13 30.04.2026 (güncellendi: 12:28 30.04.2026)
Milli Savunma Bakanlığı, Konyaspor-Fenerbahçe maçındaki F-16 uçuşu nedeniyle görevden alınan 3. Ana Jet Üs Komutanı Mete Kuş hakkında, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nde müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olmazsa olmazdır." açıklamasını yaptı.
Konya 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mete Kuş görevinden alındı.
Yerine Bandırma 6. Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Esat Çetin atandı.

Mete Kuş neden görevden alındı?

Komutanın, Konyaspor-Fenerbahçe maçı esnasında stadyum üzerinde F-16 ve Skorsky helikopterler uçurduğu iddia edilmişti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Konu bugün Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısında da gündeme geldi.
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde müesses disiplinin muhafazası ve idamesinin olmazsa olmaz olduğunu bildirdi.
3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığındaki görev değişimine ilişkin şunlar aktarıldı:
"Türk Silahlı Kuvvetlerinde müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olmazsa olmazdır. Daha önce de vurguladığımız gibi Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tüm olaylara disiplin anlayışı içerisinde bakmakta ve işlemleri de ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirmektedir."
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Küresel Sumud Filosu, 20 Türk aktivistin alıkonulduğunu duyurdu
11:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
