- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
Küresel Sumud Filosu 18 Türk aktivistin alıkonulduğunu duyurdu
11:21 30.04.2026 (güncellendi: 11:51 30.04.2026)
Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan 21 teknelik Küresel Sumud Filosu'na, İsrail ordusu Yunan kara sularına birkaç mil mesafede dün gece el koymuştu. Filo, 18 Türk aktivistin alıkonulduğunu duyurdu.
Küresel Sumud Filosu Türkiye yetkilileri, Gazze'ye 600 milden fazla uzaklıkta ve Yunan kara sularının birkaç mil açığındaki uluslararası sularda saldırı düzenleyen İsrail ordusunun, filoda bulunan 18 Türk vatandaşını alıkoyduğunu duyurdu.
Küresel Sumud Filosu Türkiye yetkililerinin, Anadolu Ajansı'na yaptığı bilgilendirmeye göre, dün gece İsrail ordusunun Girit açıklarında filoyu kuşatarak başlattığı saldırıda 170'ten fazla aktivist alıkonuldu.
Daha önceki bilgilendirmede Türk aktivistlerin isimleri şu şekilde aktarılmıştı:
"Ümmü Gülsüm Durmuş, Mustafa Enes Topal, Muhammed Özdemir, Enver Öztürk, Hüseyin Yılmaz, Seyit Ahmet Çapan, Ali Deniz, Yunus Kava, Şahin Yaslık, Mustafa Arslan, Abdulselam Demir, Nevzat Öylek, Nevzat Güzel, Halil Erdoğmuş, Abdüllatif Faslı, Ferzan Çiftçi, Hüseyin Şuayb Ordu, Sibel Can Karakoç, Mehmet Yıldırım, Ömer Aslan, Fatma Zengin, Mehmet Yasir Cebeci, Görkem Duru, Fatih Genç, Mehmet Atlı, Bilali Yıldırım, Mükremin Köse, Salih Tekin, Ramazan Tekdemir, Abdullah Saydemir, Mahmut Çağatay Yavuz."

İsrail'in Gazze ablukasını kırma ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden Akdeniz’e açıldı.
İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki katılımlarla filo 26 Nisan'da yeniden yola koyulurken, 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda İsrail ordusu yasa dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldırdı.
Filo yetkililerinin verdiği bilgiye göre teknelerde 39 farklı ülkeden aralarında Türklerin de olduğu 345 katılımcı bulunuyor.
Gazze’ye 600 deniz mili uzaklıkta, Yunan kara sularından birkaç mil açıkta düzenlenen saldırıda sivillerin akıbetine ilişkin sağlıklı bilgi alınamıyor.

Son durum neydi?

Küresel Sumud Filosu yetkilileri, İsrail ordusunun saldırıda 21 tekneyi alıkoyduğunu, kurtulan 17 teknenin Yunan kara sularına girdiğini, 14 teknenin ise Yunan kara sularına doğru seyir halinde olduğunu bildirdi.
İrlanda Cumhurbaşkanı'nın kız kardeşinin de bulunduğu Küresel Sumud Filosu'na İsrail müdahalesi
