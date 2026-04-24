CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Çatışmalar,Sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler,gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar.Hepsi Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi programında.Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi, her Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günü saat 19.00’da Radyo Sputnik’te.
ABD’nin Küba’yı hedefe koymasının sebepleri: ‘Küba dostlarıyla direnecektir’
ABD’nin Küba’yı hedefe koymasının sebepleri: ‘Küba dostlarıyla direnecektir’
Gazeteci Ceyhun Bozkurt, ABD Başkanı Donald Trump’ın Küba’ya yönelik açıklamalarını ve Küba’ya uygulanan ambargoyu değerlendirdi. Küba’nın hedefe koyulmasının... 24.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-24T13:06+0300
2026-04-24T13:06+0300
ceyhun bozkurt'la bölgeni̇n kalbi̇
Gazeteci Ceyhun Bozkurt, Bölgenin Kalbi’nde ABD Başkanı Donald Trump’ın Küba’yı hedefine koyan açıklamalarını değerlendirdi.ABD Başkanı Donald Trump, 17 Nisan’da yaptığı açıklamada açıklamada, “Küba halkına uzun zamandır beklediği özgürlüğü getireceğim. On yıllarca süren gerginliğin ardından ülke için yeni bir şafak doğacak” dedi. Aynı gün bir radar takip sistemine ait bir insansız hava aracının Küba sınırına yakın bir bölgeden uçtuğu bilgisi paylaşıldı.‘ABD, İran’daki başarısızlığı perdelemek için Küba’yı gündeme getirdi’Gazeteci Ceyhun Bozkurt, Küba’nın hedefte olmasının sebeplerini şöyle anlattı:‘Küba, Venezuela, İran direnecek’Dünyanın dört bir yanındaki saldırılara değinen Bozkurt, “Ben tüm insanlığın, Venezuela’nın, Küba’nın, İran’ın direneceğini düşünenlerdenim. Birileri başta zafer kazanmış gibi görünebilirler ama ben Filistin’in, İran’ın, Türkiye’nin, Rusya’nın, Çin’in, Pakistan’ın kazanacağını düşünüyorum. Emperyalistlerin ve zalimlerin kazanacağına inanmıyorum” ifadelerini kullandı.
radyo, radyo, radyo, radyo sputnik, donald trump, küba, abd, venezuela
radyo, radyo, radyo, radyo sputnik, donald trump, küba, abd, venezuela

ABD’nin Küba’yı hedefe koymasının sebepleri: ‘Küba dostlarıyla direnecektir’

13:06 24.04.2026
bölgenin kalbi
bölgenin kalbi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2026
Gazeteci Ceyhun Bozkurt, ABD Başkanı Donald Trump’ın Küba’ya yönelik açıklamalarını ve Küba’ya uygulanan ambargoyu değerlendirdi. Küba’nın hedefe koyulmasının sebeplerini anlatan Bozkurt, “Küba dostlarıyla birlikte direnecektir” dedi.
Gazeteci Ceyhun Bozkurt, Bölgenin Kalbi’nde ABD Başkanı Donald Trump’ın Küba’yı hedefine koyan açıklamalarını değerlendirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, 17 Nisan’da yaptığı açıklamada açıklamada, “Küba halkına uzun zamandır beklediği özgürlüğü getireceğim. On yıllarca süren gerginliğin ardından ülke için yeni bir şafak doğacak” dedi. Aynı gün bir radar takip sistemine ait bir insansız hava aracının Küba sınırına yakın bir bölgeden uçtuğu bilgisi paylaşıldı.

‘ABD, İran’daki başarısızlığı perdelemek için Küba’yı gündeme getirdi’

Gazeteci Ceyhun Bozkurt, Küba’nın hedefte olmasının sebeplerini şöyle anlattı:
“Bu İHA takipleri, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro kaçırılmadan önce de Venezuela çevresinde de görülmüştü. İran saldırılarından önce de İran çevresinde keşif yapıyorlardı. Küba da muazzam bir bilinç de var. Küba dostlarıyla birlikte direnecektir. ABD’nin yalnızlaştığını da görüyoruz. Peki ABD neden Küba’yı hedef aldı. İran’a karşı saldırılar başarısız olunca, reytingleri yükseltmek için Küba’yı gündeme getirdiler. Aynı ay yolculuğu gibi. Öte yandan ABD, kripto para alanındaki rakiplerini ortadan kaldırmak istiyor. Çünkü Küba Merkez Bankası, nisan ayında 10 şirkete uluslararası ödemelerde kripto para kullanmaları için izin verdi. İzin 1 yıllık deneysel bir rejim kapsamında verildi. Ülkeleri deniz ablukası altında tutarak ülkelerin egemenliklerini baskı altına almak istiyorlar. Bir diğer sebep, Latin Amerika’nın bağımsızlığına verilen desteği etkisiz hale getirmek. Başta yakıt ambargosuna uyacağını söyleyen Meksika, daha sonra bunu uygulamayacağını söyledi. Türkiye’den de özel bir gemi yüzer enerji santrali gönderdi Küba’ya. Ayrıca Küba’nın Rusya’ya olan desteğini ve Rusya’nın da Latin Amerika’daki etkisini kırmak istiyorlar.”

‘Küba, Venezuela, İran direnecek’

Dünyanın dört bir yanındaki saldırılara değinen Bozkurt, “Ben tüm insanlığın, Venezuela’nın, Küba’nın, İran’ın direneceğini düşünenlerdenim. Birileri başta zafer kazanmış gibi görünebilirler ama ben Filistin’in, İran’ın, Türkiye’nin, Rusya’nın, Çin’in, Pakistan’ın kazanacağını düşünüyorum. Emperyalistlerin ve zalimlerin kazanacağına inanmıyorum” ifadelerini kullandı.
