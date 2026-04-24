ABD’nin Küba’yı hedefe koymasının sebepleri: ‘Küba dostlarıyla direnecektir’

“Bu İHA takipleri, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro kaçırılmadan önce de Venezuela çevresinde de görülmüştü. İran saldırılarından önce de İran çevresinde keşif yapıyorlardı. Küba da muazzam bir bilinç de var. Küba dostlarıyla birlikte direnecektir. ABD’nin yalnızlaştığını da görüyoruz. Peki ABD neden Küba’yı hedef aldı. İran’a karşı saldırılar başarısız olunca, reytingleri yükseltmek için Küba’yı gündeme getirdiler. Aynı ay yolculuğu gibi. Öte yandan ABD, kripto para alanındaki rakiplerini ortadan kaldırmak istiyor. Çünkü Küba Merkez Bankası, nisan ayında 10 şirkete uluslararası ödemelerde kripto para kullanmaları için izin verdi. İzin 1 yıllık deneysel bir rejim kapsamında verildi. Ülkeleri deniz ablukası altında tutarak ülkelerin egemenliklerini baskı altına almak istiyorlar. Bir diğer sebep, Latin Amerika’nın bağımsızlığına verilen desteği etkisiz hale getirmek. Başta yakıt ambargosuna uyacağını söyleyen Meksika, daha sonra bunu uygulamayacağını söyledi. Türkiye’den de özel bir gemi yüzer enerji santrali gönderdi Küba’ya. Ayrıca Küba’nın Rusya’ya olan desteğini ve Rusya’nın da Latin Amerika’daki etkisini kırmak istiyorlar.”