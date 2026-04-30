Kapı önüne ayakkabı bırakıyorsanız dikkat: Evinizden bile olabilirsiniz
Sputnik Türkiye
Apartmanlarda kapı önüne ayakkabı ya da eşya bırakılmasının bedelini ağır ödeyebilirsiniz. Uzmanlar bunun hukuka aykırı olduğunu belirtirken, 'komşuların... 30.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-30T11:19+0300
Apartmanlarda kapı önüne ayakkabı ya da eşya bırakılmasının bedelini ağır ödeyebilirsiniz. Uzmanlar bunun hukuka aykırı olduğunu belirtirken, 'komşuların hakkını gasp etmek ve ortak alanın haksız kullanımı' olarak kabul edildiği ve evin satışına kadar gidebileceğini vurguluyor.
Apartman hayatının en büyük sorunlarından biri de kapı önlerine bırakılan ayakkabılar ve eşyalar. Birçok kişi komşularıyla sorun yaşarken yasal olarak komşuyu 'rahatsız etmenin' bedeli de ağır olabiliyor. Şikayet durumunda mahkemelik bile olunabileceğini belirten uzmanlar, tüm uyarılara rağmen ortak alanın işgali durumunda kurallara uymayan kişinin dairesinin zorunlu satışı ya da mülkiyet devrine karar verilebileceğinin altını çizdi.
Kapı önünde ayakkabı bırakmak hukuka aykırı
Apartmanda kapı önlerine, koridorlara ve merdiven boşluklarına ayakkabı ve eşya bırakmanın hukuka aykırı olduğunu belirten Avukat Eylül Altıntaş bu alanların ortak alanlar olduğunu vurguladı. TGRT'nin haberine göre, Kat mülkiyeti kanununa göre kapı önüne bırakılan her türlü eşyanın diğer komşuların hakkını gasp etmek ve ortak alanın haksız kullanımı olarak kabul edildiği aktarıldı.
Evinizin zorunlu satışı gerçekleşebilir
Şikayet durumunda önce noter aracılığıyla ihtarname çekildiği ve arabuluculuk dönemi başladığı kaydedildi. Uzlaşma sağlanamaz ise dosyanın mahkemeye taşındığı belirtildi. Mahkemenin eşyanın kaldırılmasına karar verdiği, komşu hala ısrarcıysa adli para cezası kesildiği belirtildi.
Eğer komşu mahkeme kararına rağmen ortak alanı işgal etmeye devam ediyorsa devreye Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 25. maddesinin girdiği, komşuların toplandığı ve oy çokluğu çıkması halinde kurallara uymayan kişinin dairesinin zorunlu satışı ya da mülkiyet devrine karar verilebildiği belirtildi. Uzmanların, kapı önüne bırakılacak eşyaların apartmanın yönetim planına işlenmesi gerektiğini belirttiği kaydedildi. Bu sayede kurala uymayan komşuya uygulanacak yaptırımların daha hızlı işlediğine işaret edildi.