İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan İsrail'in Küresel Sumud Filosu saldırısına ilişkin resen soruşturma
Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail'in düzenlediği saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca... 30.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-30T22:03+0300
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İsrail ordusunun uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu'na saldırısıyla ilgili resen soruşturma başlattı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:
21:48 30.04.2026 (güncellendi: 22:03 30.04.2026)
Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail'in düzenlediği saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, resen soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İsrail ordusunun uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu'na saldırısıyla ilgili resen soruşturma başlattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:
İnsani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na yönelik, İsrail donanması unsurları tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırı neticesinde alıkonulan vatandaşlarımızla ilgili olarak Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ndeki düzenlemeler, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 15. maddesindeki yetki kuralları ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 12-13. maddelerindeki düzenlemeler çerçevesinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', "Ulaşım araçlarının kaçırılması ve alıkonulması", "nitelikli yağma", "mala zarar verme" ve "eziyet" suçları kapsamında mevcut dosya üzerinden resen soruşturma başlatılmıştır.