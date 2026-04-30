Bakan Fidan Yunan mevkidaşı ile Küresel Sumud Filosu'na saldırıyı görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan Yunan mevkidaşı Gerapetritis ile Küresel Sumud Filosu'na saldırıyı konuştu. 30.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-30T20:50+0300
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile telefonda İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını görüştü.İsrail'in Gazze ablukasını kırma ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden Akdeniz'e açıldı.İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki katılımlarla filo 26 Nisan'da yeniden yola koyulurken, 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda, İsrail ordusu yasa dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldırdı.Filo yetkililerinin verdiği bilgiye göre, teknelerde 39 farklı ülkeden aralarında Türklerin de olduğu 345 katılımcı bulunuyor.İnsani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'nun Eylül 2025'teki ilk girişiminde de İsrail ordusu Akdeniz’de uluslararası sularda yasa dışı müdahalede bulunarak aktivistleri ve tekneleri alıkoymuştu.
20:13 30.04.2026 (güncellendi: 20:50 30.04.2026)
