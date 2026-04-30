İsrail Dışişleri Bakanı: Sumud Filosu aktivistleri Yunanistan'a bırakılacak

İsrail Dışişleri Bakanı: Sumud Filosu aktivistleri Yunanistan'a bırakılacak

Sputnik Türkiye

İsrail Dışişleri Bakanı Saar, 20 Türk aktivistin de bulunduğu İsrail tarafından alıkonulan 170'ten fazla Küresel Sumud Filosu aktivistinin, Yunanistan'da bir... 30.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-30T19:58+0300

2026-04-30T19:58+0300

2026-04-30T19:58+0300

Gideon Saar, X üzerinden yaptığı açıklamada Küresel Sumud Filosu ile ilgili "İsrail, filodan gelen gemilerin varışını başarıyla engellemiştir" ifadelerini kullandığı mesajında şunları kaydetti:20 Türk aktivist bulunuyorKüresel Sumud Filosu Türkiye yetkililerinin, Anadolu Ajansı'na yaptığı bilgilendirmeye göre, dün gece İsrail ordusunun Girit açıklarında filoyu kuşatarak başlattığı saldırıda 170'ten fazla aktivist alıkonuldu.Daha önceki bilgilendirmede Türk aktivistlerin isimleri şu şekilde aktarılmıştı:"Ümmü Gülsüm Durmuş, Mustafa Enes Topal, Muhammed Özdemir, Enver Öztürk, Hüseyin Yılmaz, Seyit Ahmet Çapan, Ali Deniz, Yunus Kava, Şahin Yaslık, Mustafa Arslan, Abdulselam Demir, Nevzat Öylek, Nevzat Güzel, Halil Erdoğmuş, Abdüllatif Faslı, Ferzan Çiftçi, Hüseyin Şuayb Ordu, Sibel Can Karakoç, Mehmet Yıldırım, Ömer Aslan, Fatma Zengin, Mehmet Yasir Cebeci, Görkem Duru, Fatih Genç, Mehmet Atlı, Bilali Yıldırım, Mükremin Köse, Salih Tekin, Ramazan Tekdemir, Abdullah Saydemir, Mahmut Çağatay Yavuz."Küresel Sumud Filosu

i̇srail

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gideon sa'ar, haberler, türkiye, i̇srail