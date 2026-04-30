İsrail Dışişleri Bakanı: Sumud Filosu aktivistleri Yunanistan'a bırakılacak
Küresel Sumud Filosu
© AA
İsrail Dışişleri Bakanı Saar, 20 Türk aktivistin de bulunduğu İsrail tarafından alıkonulan 170'ten fazla Küresel Sumud Filosu aktivistinin, Yunanistan'da bir sahile çıkarılmasının planlandığını söyledi.
Gideon Saar, X üzerinden yaptığı açıklamada Küresel Sumud Filosu ile ilgili "İsrail, filodan gelen gemilerin varışını başarıyla engellemiştir" ifadelerini kullandığı mesajında şunları kaydetti:
Yunan hükümetiyle koordinasyon içinde, filo gemilerinden İsrail gemisine aktarılan kişilerin önümüzdeki saatlerde Yunanistan’daki bir sahile çıkarılması planlanmaktadır. Yunan hükümetine, filo katılımcılarını kabul etme konusundaki istekliliği için teşekkür ederiz.
İsrail, Gazze’ye yönelik 'yasal' deniz ablukasının ihlal edilmesine izin vermeyecektir.
20 Türk aktivist bulunuyor
Küresel Sumud Filosu Türkiye yetkililerinin, Anadolu Ajansı'na yaptığı bilgilendirmeye göre, dün gece İsrail ordusunun Girit açıklarında filoyu kuşatarak başlattığı saldırıda 170'ten fazla aktivist alıkonuldu.
Daha önceki bilgilendirmede Türk aktivistlerin isimleri şu şekilde aktarılmıştı:
"Ümmü Gülsüm Durmuş, Mustafa Enes Topal, Muhammed Özdemir, Enver Öztürk, Hüseyin Yılmaz, Seyit Ahmet Çapan, Ali Deniz, Yunus Kava, Şahin Yaslık, Mustafa Arslan, Abdulselam Demir, Nevzat Öylek, Nevzat Güzel, Halil Erdoğmuş, Abdüllatif Faslı, Ferzan Çiftçi, Hüseyin Şuayb Ordu, Sibel Can Karakoç, Mehmet Yıldırım, Ömer Aslan, Fatma Zengin, Mehmet Yasir Cebeci, Görkem Duru, Fatih Genç, Mehmet Atlı, Bilali Yıldırım, Mükremin Köse, Salih Tekin, Ramazan Tekdemir, Abdullah Saydemir, Mahmut Çağatay Yavuz."
Küresel Sumud Filosu
İsrail'in Gazze ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden Akdeniz’e açıldı.
İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki katılımlarla filo 26 Nisan'da yeniden yola koyulurken, 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda İsrail ordusu, yasa dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldırdı.
Filo yetkililerinin verdiği bilgiye göre, teknelerde 39 farklı ülkeden aralarında Türklerin de olduğu 345 katılımcı bulunuyor.
Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, Yunan kara sularından birkaç mil açıkta düzenlenen saldırıda sivillerin akıbetine ilişkin sağlıklı bilgi alınamıyor.
Küresel Sumud Filosu yetkilileri, İsrail ordusunun saldırıda 21 tekneyi alıkoyduğunu, kurtulan 17 teknenin Yunan kara sularına girdiğini, 14 teknenin ise Yunan kara sularına doğru seyir halinde olduğunu bildirdi.