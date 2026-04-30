Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260430/ispanya-kuresel-sumud-filosuna-saldiran-israili-en-sert-sekilde-kinadi-maslahatguzari-cagirdi-1105404766.html
İspanya, Küresel Sumud Filosu'na saldıran İsrail'i en sert şekilde kınadı, maslahatgüzarı çağırdı
İspanya, Küresel Sumud Filosu'na saldıran İsrail'i en sert şekilde kınadı, maslahatgüzarı çağırdı
Sputnik Türkiye
İspanya hükümeti, Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu teknelerine yönelik saldırısından dolayı İsrail'i en sert şekilde kınadı. İsrail ile ilişkileri... 30.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-30T18:44+0300
2026-04-30T18:44+0300
dünya
i̇spanya
i̇srail
maslahatgüzar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/09/1104902881_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_307d3e1d91cba6d5f6c0176efd8f0ef7.jpg
İspanya hükümeti, Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu teknelerine yönelik saldırısından dolayı İsrail'i en sert şekilde kınadı.AA muhabirinin İspanya Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından aldığı bilgiye göre, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısının ardından İsrail'in Madrid Büyükelçiliği maslahatgüzarı Dana Erlich derhal Bakanlığa çağırılarak, "aralarında İspanyol vatandaşlarının da bulunduğu filonun alıkonulmasının en sert şekilde kınandığı" bildirildi.Kaynaklar ayrıca İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares'in, filoda vatandaşları bulunan ülkelerdeki mevkidaşlarıyla sürekli iletişim halinde olduğunu vurguladı.Küresel Sumud Filosu
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260430/kuresel-sumud-filosu-18-turk-aktivistin-alikonuldugunu-duyurdu-1105390368.html
i̇spanya
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/09/1104902881_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_5db6e365602ad506f1b485c4c8a948af.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇spanya, i̇srail, maslahatgüzar
i̇spanya, i̇srail, maslahatgüzar

İspanya, Küresel Sumud Filosu'na saldıran İsrail'i en sert şekilde kınadı, maslahatgüzarı çağırdı

18:44 30.04.2026
İspanya-İsrail
İspanya-İsrail - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2026
Abone ol
İspanya hükümeti, Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu teknelerine yönelik saldırısından dolayı İsrail'i en sert şekilde kınadı. İsrail ile ilişkileri maslahatgüzar seviyesinde olan İspanya yönetimi, maslahatgüzarı da dışişleri bakanlığına çağırdı.
İspanya hükümeti, Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu teknelerine yönelik saldırısından dolayı İsrail'i en sert şekilde kınadı.
AA muhabirinin İspanya Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından aldığı bilgiye göre, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısının ardından İsrail'in Madrid Büyükelçiliği maslahatgüzarı Dana Erlich derhal Bakanlığa çağırılarak, "aralarında İspanyol vatandaşlarının da bulunduğu filonun alıkonulmasının en sert şekilde kınandığı" bildirildi.
İsrail'deki İspanyol Büyükelçiliği ve Konsolosluğu ile bölgedeki büyükelçilikler ve Konsolosluk Acil Durum Biriminin "tam kapasiteyle" çalıştığını aktaran İspanya Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Küresel Sumud Filosu'nun organizatörleriyle de iletişim halinde olduklarını belirtti.
Kaynaklar ayrıca İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares'in, filoda vatandaşları bulunan ülkelerdeki mevkidaşlarıyla sürekli iletişim halinde olduğunu vurguladı.

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in Gazze ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden Akdeniz’e açıldı.
İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki katılımlarla filo 26 Nisan'da yeniden yola koyulurken, 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda İsrail ordusu, yasa dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldırdı.
Filo yetkililerinin verdiği bilgiye göre, teknelerde 39 farklı ülkeden aralarında Türklerin de olduğu 345 katılımcı bulunuyor.
Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, Yunan kara sularından birkaç mil açıkta düzenlenen saldırıda sivillerin akıbetine ilişkin sağlıklı bilgi alınamıyor.
Küresel Sumud Filosu yetkilileri, İsrail ordusunun saldırıda 21 tekneyi alıkoyduğunu, kurtulan 17 teknenin Yunan kara sularına girdiğini, 14 teknenin ise Yunan kara sularına doğru seyir halinde olduğunu bildirdi
Küresel Sumud Filosu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2026
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Küresel Sumud Filosu, 20 Türk aktivistin alıkonulduğunu duyurdu
11:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала