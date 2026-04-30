https://anlatilaninotesi.com.tr/20260430/ispanya-kuresel-sumud-filosuna-saldiran-israili-en-sert-sekilde-kinadi-maslahatguzari-cagirdi-1105404766.html

İspanya, Küresel Sumud Filosu'na saldıran İsrail'i en sert şekilde kınadı, maslahatgüzarı çağırdı

İspanya hükümeti, Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu teknelerine yönelik saldırısından dolayı İsrail'i en sert şekilde kınadı. 30.04.2026, Sputnik Türkiye

dünya

i̇spanya

i̇srail

maslahatgüzar

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/09/1104902881_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_307d3e1d91cba6d5f6c0176efd8f0ef7.jpg

İspanya hükümeti, Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu teknelerine yönelik saldırısından dolayı İsrail'i en sert şekilde kınadı.AA muhabirinin İspanya Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından aldığı bilgiye göre, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısının ardından İsrail'in Madrid Büyükelçiliği maslahatgüzarı Dana Erlich derhal Bakanlığa çağırılarak, "aralarında İspanyol vatandaşlarının da bulunduğu filonun alıkonulmasının en sert şekilde kınandığı" bildirildi.Kaynaklar ayrıca İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares'in, filoda vatandaşları bulunan ülkelerdeki mevkidaşlarıyla sürekli iletişim halinde olduğunu vurguladı.Küresel Sumud Filosu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

