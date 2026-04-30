İspanya, Küresel Sumud Filosu'na saldıran İsrail'i en sert şekilde kınadı, maslahatgüzarı çağırdı
İspanya-İsrail
İspanya hükümeti, Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu teknelerine yönelik saldırısından dolayı İsrail'i en sert şekilde kınadı. İsrail ile ilişkileri maslahatgüzar seviyesinde olan İspanya yönetimi, maslahatgüzarı da dışişleri bakanlığına çağırdı.
İspanya hükümeti, Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu teknelerine yönelik saldırısından dolayı İsrail'i en sert şekilde kınadı.
AA muhabirinin İspanya Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından aldığı bilgiye göre, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısının ardından İsrail'in Madrid Büyükelçiliği maslahatgüzarı Dana Erlich derhal Bakanlığa çağırılarak, "aralarında İspanyol vatandaşlarının da bulunduğu filonun alıkonulmasının en sert şekilde kınandığı" bildirildi.
İsrail'deki İspanyol Büyükelçiliği ve Konsolosluğu ile bölgedeki büyükelçilikler ve Konsolosluk Acil Durum Biriminin "tam kapasiteyle" çalıştığını aktaran İspanya Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Küresel Sumud Filosu'nun organizatörleriyle de iletişim halinde olduklarını belirtti.
Kaynaklar ayrıca İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares'in, filoda vatandaşları bulunan ülkelerdeki mevkidaşlarıyla sürekli iletişim halinde olduğunu vurguladı.
Küresel Sumud Filosu
İsrail'in Gazze ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden Akdeniz’e açıldı.
İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki katılımlarla filo 26 Nisan'da yeniden yola koyulurken, 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda İsrail ordusu, yasa dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldırdı.
Filo yetkililerinin verdiği bilgiye göre, teknelerde 39 farklı ülkeden aralarında Türklerin de olduğu 345 katılımcı bulunuyor.
Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, Yunan kara sularından birkaç mil açıkta düzenlenen saldırıda sivillerin akıbetine ilişkin sağlıklı bilgi alınamıyor.
Küresel Sumud Filosu yetkilileri, İsrail ordusunun saldırıda 21 tekneyi alıkoyduğunu, kurtulan 17 teknenin Yunan kara sularına girdiğini, 14 teknenin ise Yunan kara sularına doğru seyir halinde olduğunu bildirdi