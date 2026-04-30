İran'ın Yeni Delhi Büyükelçisi: Saldırganlığına katılmayan ülkelerin gemileri Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye devam edebilir
İran'ın Yeni Delhi Büyükelçisi Muhammed Fatali, Hindistan dahil dost ülkelere ait gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli ve kısıtlamasız geçişinin sürdüğünü... 30.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-30T23:41+0300
İran’ın Yeni Delhi Büyükelçisi Muhammed Fatali, Hindistan dahil dost ülkelere ait gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan güvenli ve kısıtlamasız geçişinin sürdüğünü belirterek, uluslararası kurallara uyan gemiler için bu durumun devam edeceğini açıkladı.
İran'ın Yeni Delhi Büyükelçisi Muhammed Fatali yaptığı açıklamada, Hint gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan kısıtlama olmaksızın geçebileceğini ve bunun tamamen güvenli bir şekilde devam edeceğini söyledi.
"Bu bağlamda, Hindistan da dahil olmak üzere dost ülkelerimiz Hürmüz Boğazı'ndan geçişte herhangi bir kısıtlamayla karşılaşmamaktadır. Bugüne kadar birçok Hint gemisi bu güzergahtan tam güvenlik içinde geçmiştir ve bu süreç gelecekte de devam edecektir"
Diplomat, İran'ın uluslararası kurallara uygun olarak deniz güvenliğini sağlamaya kararlı olduğunu ve ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırganlığına katılmayan ülkelere ait gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye devam edebileceğini söyledi.
Fatali, tüm gemilerin 'durumun daha iyi yönetilmesi için' belirlenen kurallara uyması gerektiğini de sözlerine ekledi.