İran'ın Yeni Delhi Büyükelçisi: Saldırganlığına katılmayan ülkelerin gemileri Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye devam edebilir

İran'ın Yeni Delhi Büyükelçisi: Saldırganlığına katılmayan ülkelerin gemileri Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye devam edebilir

İran’ın Yeni Delhi Büyükelçisi Muhammed Fatali, Hindistan dahil dost ülkelere ait gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan güvenli ve kısıtlamasız geçişinin sürdüğünü... 30.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-30T23:41+0300

2026-04-30T23:41+0300

2026-04-30T23:41+0300

hürmüz boğazı

i̇ran

hindistan

İran'ın Yeni Delhi Büyükelçisi Muhammed Fatali yaptığı açıklamada, Hint gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan kısıtlama olmaksızın geçebileceğini ve bunun tamamen güvenli bir şekilde devam edeceğini söyledi.Diplomat, İran'ın uluslararası kurallara uygun olarak deniz güvenliğini sağlamaya kararlı olduğunu ve ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırganlığına katılmayan ülkelere ait gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye devam edebileceğini söyledi.Fatali, tüm gemilerin 'durumun daha iyi yönetilmesi için' belirlenen kurallara uyması gerektiğini de sözlerine ekledi.

hürmüz boğazı

i̇ran

hindistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hürmüz boğazı, i̇ran, hindistan