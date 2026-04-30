İran ordusu: Saldırı olursa gemileriniz bölgedeki üslerinizle aynı kaderi paylaşacak
İran Devrim Muhafızları’ndan Komutan Mecid Musevi, ABD’nin olası bir saldırısına sert yanıt verileceğini belirterek, ABD gemilerinin bölgedeki üslerle “aynı... 30.04.2026, Sputnik Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260430/mucteba-hamaney-abdnin-utanc-verici-basarisizligi-1105398203.html
İran ordusu: Saldırı olursa gemileriniz bölgedeki üslerinizle aynı kaderi paylaşacak
İran Devrim Muhafızları’ndan Komutan Mecid Musevi, ABD’nin olası bir saldırısına sert yanıt verileceğini belirterek, ABD gemilerinin bölgedeki üslerle “aynı kaderi paylaşacağını” söyledi.
İran Devrim Muhafızları’na bağlı Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Mecid Musevi, ABD’nin İran’a yönelik olası bir saldırısının ciddi sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu. İran basınına yansıyan açıklamalarda Musevi, saldırının sınırlı olması halinde dahi Tahran yönetiminin “uzun ve acı verici saldırılarla” karşılık vereceğini ifade etti.
Musevi, “Bölgedeki üslerinizin başına ne geldiğini gördük, savaş gemileriniz de aynı kaderi paylaşacak” diyerek ABD’ye mesaj gönderdi.
Hamaney: Körfezin geleceği Amerikasız olacak
İran devlet medyası üzerinden yaptığı açıklamasında İran dini lideri Mücteba Hamaney, Körfez'in geleceğinin Amerikasız bir gelecek olacağını belirtmişti. ABD’nin ‘utanç verici başarısızlığı’nın ortasında Hürmüz Boğazı’nda ‘yeni bir dönemin’ başladığını belirten Hamaney, Ulusal Basra Körfezi Günü kapsamında mesajını yayımladı.
Öte yandan sabah saatlerinde İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın günün önemi üzerine yayımlanan mesajında benzer ifadeler kullanılmıştı. Pezeşkiyan mesajında, 'ABD'nin deniz ablukası ve kısıtlama girişimi başarısızlığa mahkum' olduğunu kaydetmişti.