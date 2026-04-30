https://anlatilaninotesi.com.tr/20260430/iran-ordusu-saldiri-olursa-gemileriniz-bolgedeki-uslerinizle-ayni-kaderi-paylasacak-1105399122.html

İran ordusu: Saldırı olursa gemileriniz bölgedeki üslerinizle aynı kaderi paylaşacak

İran Devrim Muhafızları’ndan Komutan Mecid Musevi, ABD’nin olası bir saldırısına sert yanıt verileceğini belirterek, ABD gemilerinin bölgedeki üslerle “aynı... 30.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-30T15:09+0300

dünya

ortadoğu

mücteba hamaney

i̇ran

abd

tahran

i̇ran devrim muhafızları

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/16/1061522086_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cac53fb8d8991d6f7421149750436d10.jpg

İran Devrim Muhafızları’na bağlı Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Mecid Musevi, ABD’nin İran’a yönelik olası bir saldırısının ciddi sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu. İran basınına yansıyan açıklamalarda Musevi, saldırının sınırlı olması halinde dahi Tahran yönetiminin “uzun ve acı verici saldırılarla” karşılık vereceğini ifade etti.Musevi, “Bölgedeki üslerinizin başına ne geldiğini gördük, savaş gemileriniz de aynı kaderi paylaşacak” diyerek ABD’ye mesaj gönderdi.Hamaney: Körfezin geleceği Amerikasız olacakİran devlet medyası üzerinden yaptığı açıklamasında İran dini lideri Mücteba Hamaney, Körfez'in geleceğinin Amerikasız bir gelecek olacağını belirtmişti. ABD’nin ‘utanç verici başarısızlığı’nın ortasında Hürmüz Boğazı’nda ‘yeni bir dönemin’ başladığını belirten Hamaney, Ulusal Basra Körfezi Günü kapsamında mesajını yayımladı.Öte yandan sabah saatlerinde İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın günün önemi üzerine yayımlanan mesajında benzer ifadeler kullanılmıştı. Pezeşkiyan mesajında, 'ABD'nin deniz ablukası ve kısıtlama girişimi başarısızlığa mahkum' olduğunu kaydetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260430/mucteba-hamaney-abdnin-utanc-verici-basarisizligi-1105398203.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

