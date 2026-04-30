https://anlatilaninotesi.com.tr/20260430/akom-istanbul-icin-saat-verdi-5-gun-surecek-1105386664.html
AKOM İstanbul için saat verdi: 5 gün sürecek
Sputnik Türkiye
AKOM, İstanbul için kritik hava uyarısı yaptı. Akşam saatlerinden itibaren etkili olacak soğuk ve yağışlı havanın 4-5 gün süreceği belirtildi. Sıcaklıkların... 30.04.2026, Sputnik Türkiye
türki̇ye
hava durumu
akom
sağanak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/09/1091322281_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_01dde100e2ab8efe1235628b79a0a854.jpg
AKOM, İstanbul’da beklenen hava değişimine ilişkin uyarıda bulundu. Buna göre, İstanbul akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek.Bu süreçte kent genelinde aralıklı yağışların yanı sıra yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor.Sıcaklıklar 4-6 derece düşecekHalen 16-19°C aralığında seyreden İstanbul hava durumu, yeni sistemle birlikte sert bir düşüş yaşayacak.AKOM hava durumu değerlendirmesine göre sıcaklıkların 4-6 derece birden azalarak mevsim normallerinin altına gerilemesi öngörülüyor.AKOM’un “dikkat” notuyla yayımladığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:"İstanbul akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havaların etkisi altına giriyor. 4-5 gün süre ile bölgemizde etkisini sürdürmesi beklenen sistem nedeni ile halihazırda 16-19°C'ler aralığında bahar değerlerinde seyreden sıcaklıkların 4-6°C birden azalarak mevsim normalleri altına gerileyeceği, beraberinde aralıklı sağanak, yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı değerlendiriliyor."
türki̇ye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/09/1091322281_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_78ffd3f4f515fccd34242dc3c8ce64ce.jpg
hava durumu, akom, sağanak
