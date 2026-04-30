https://anlatilaninotesi.com.tr/20260430/akom-istanbul-icin-saat-verdi-5-gun-surecek-1105386664.html

AKOM İstanbul için saat verdi: 5 gün sürecek

Sputnik Türkiye

AKOM, İstanbul için kritik hava uyarısı yaptı. Akşam saatlerinden itibaren etkili olacak soğuk ve yağışlı havanın 4-5 gün süreceği belirtildi. Sıcaklıkların...

2026-04-30T09:43+0300

türki̇ye

hava durumu

akom

sağanak

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/09/1091322281_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_01dde100e2ab8efe1235628b79a0a854.jpg

AKOM, İstanbul’da beklenen hava değişimine ilişkin uyarıda bulundu. Buna göre, İstanbul akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek.Bu süreçte kent genelinde aralıklı yağışların yanı sıra yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor.Sıcaklıklar 4-6 derece düşecekHalen 16-19°C aralığında seyreden İstanbul hava durumu, yeni sistemle birlikte sert bir düşüş yaşayacak.AKOM hava durumu değerlendirmesine göre sıcaklıkların 4-6 derece birden azalarak mevsim normallerinin altına gerilemesi öngörülüyor.AKOM’un “dikkat” notuyla yayımladığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:"İstanbul akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havaların etkisi altına giriyor. 4-5 gün süre ile bölgemizde etkisini sürdürmesi beklenen sistem nedeni ile halihazırda 16-19°C'ler aralığında bahar değerlerinde seyreden sıcaklıkların 4-6°C birden azalarak mevsim normalleri altına gerileyeceği, beraberinde aralıklı sağanak, yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı değerlendiriliyor."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260430/muhittin-bocekin-gelini-zuhal-bocek-gozaltina-alindi-1105385186.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

hava durumu, akom, sağanak