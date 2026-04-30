Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Anne ve babadan DNA örneği alındı
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Anne ve babadan DNA örneği alındı
Sputnik Türkiye
Gülistan Doku soruşturmasında kritik bir gelişme yaşandı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebiyle anne ve babadan DNA örnekleri alındı. Örneklerin... 30.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-30T12:21+0300
2026-04-30T12:26+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/05/1065437135_0:105:1200:780_1920x0_80_0_0_10e51fe1bd2a01524126aa8143b85f64.jpg
Gülistan Doku soruşturması kapsamında yeni bir adım atıldı. 5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada, DNA örneği alınmasına karar verildi.Başsavcılıktan DNA talebiNTV'nin haberine göre, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazarak Gülistan Doku'nun anne ve babasından DNA örnekleri alınmasını talep etti.Bu talep doğrultusunda anne Bedriye Doku ile baba Halit Doku, Diyarbakır'a çağrıldı.Aile, Diyarbakır'daki Adli Tıp Kurumu'na giderek örnek verdi.Burada hem anneden hem babadan tırnak, doku, kan ve saç örnekleri alındı.Alınan örneklerin detaylı inceleme için Ankara'ya gönderileceği belirtildi.
türki̇ye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/05/1065437135_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_1ae57321c9a45634259dac67560d43e1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
12:21 30.04.2026 (güncellendi: 12:26 30.04.2026)
© İHAGülistan Doku
Gülistan Doku - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2026
© İHA
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Gülistan Doku soruşturmasında kritik bir gelişme yaşandı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebiyle anne ve babadan DNA örnekleri alındı. Örneklerin, Mustafa Türkay Sonel’in aracındaki bulgularla karşılaştırılacağı ve inceleme için Ankara’ya gönderileceği belirtildi.
Gülistan Doku soruşturması kapsamında yeni bir adım atıldı. 5 Ocak 2020’de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada, DNA örneği alınmasına karar verildi.

Başsavcılıktan DNA talebi

NTV'nin haberine göre, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazı yazarak Gülistan Doku’nun anne ve babasından DNA örnekleri alınmasını talep etti.
Bu talep doğrultusunda anne Bedriye Doku ile baba Halit Doku, Diyarbakır’a çağrıldı.
Aile, Diyarbakır’daki Adli Tıp Kurumu’na giderek örnek verdi.
Burada hem anneden hem babadan tırnak, doku, kan ve saç örnekleri alındı.
Alınan örneklerin detaylı inceleme için Ankara’ya gönderileceği belirtildi.
Mabel Matiz - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2026
TÜRKİYE
Şarkıcı Mabel Matiz'e 3 yıla kadar hapis talebi
11:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала