https://anlatilaninotesi.com.tr/20260430/gulistan-doku-sorusturmasinda-yeni-gelisme-anne-ve-babadan-dna-ornegi-alindi-1105392229.html
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Anne ve babadan DNA örneği alındı
Sputnik Türkiye
Gülistan Doku soruşturmasında kritik bir gelişme yaşandı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle anne ve babadan DNA örnekleri alındı. Örneklerin...
2026-04-30T12:26+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/05/1065437135_0:105:1200:780_1920x0_80_0_0_10e51fe1bd2a01524126aa8143b85f64.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/05/1065437135_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_1ae57321c9a45634259dac67560d43e1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
12:21 30.04.2026 (güncellendi: 12:26 30.04.2026)
Ayrıntılar geliyor
Gülistan Doku soruşturmasında kritik bir gelişme yaşandı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebiyle anne ve babadan DNA örnekleri alındı. Örneklerin, Mustafa Türkay Sonel’in aracındaki bulgularla karşılaştırılacağı ve inceleme için Ankara’ya gönderileceği belirtildi.
Gülistan Doku soruşturması kapsamında yeni bir adım atıldı. 5 Ocak 2020’de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada, DNA örneği alınmasına karar verildi.
Başsavcılıktan DNA talebi
NTV'nin haberine göre, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazı yazarak Gülistan Doku’nun anne ve babasından DNA örnekleri alınmasını talep etti.
Bu talep doğrultusunda anne Bedriye Doku ile baba Halit Doku, Diyarbakır’a çağrıldı.
Aile, Diyarbakır’daki Adli Tıp Kurumu’na giderek örnek verdi.
Burada hem anneden hem babadan tırnak, doku, kan ve saç örnekleri alındı.
Alınan örneklerin detaylı inceleme için Ankara’ya gönderileceği belirtildi.