Genç kadın estetik ameliyat sonrası hayatını kaybetti: Soruşturma başlatıldı
Genç kadın estetik ameliyat sonrası hayatını kaybetti: Soruşturma başlatıldı
İzmir'de 23 yaşındaki genç kadın burun ameliyatı sonrasında hayatını kaybetti. Genç kadınının ölümünün ardından soruşturma başlatıldı.
2026-04-30T12:27+0300
2026-04-30T12:27+0300
2026-04-30T12:27+0300
İzmir'de 23 yaşındaki Hatice Öncü, özel bir hastanede burun estetiği ameliyatı sonrasında yaşamını yitirdi. Öncü'nün ailesi isyan ederken, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı. Ameliyat için hastaneye 70 bin lira ödendiğini belirten aile üyeleri, ameliyatın yapıldığı hastane ve doktorlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı23 yaşındaki Hatice Öncü, burun estetiği ameliyatı olmak için 22 Nisan Çarşamba günü Çiğli ilçesindeki özel bir hastaneye gitti. Ameliyat sırasında fenalaştığı iddia edilen Öncü, hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Durumunun kötüleşmesinin ardından 23 Nisan Perşembe günü İzmir Şehir Hastanesi'ne nakledilen genç kadın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Öncü'nün cenazesi otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Aile kızlarının vefatının ardından ameliyatın yapıldığı hastane ve doktorlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı.Ameliyata güle oynaya girdiHatice Öncü'nün annesi Remziye Kanak kızının operasyona güle oynaya girdiğini anlatırken, "Ameliyattan çıktı, yoğun bakıma aldılar, kızı kurtaramadılar bizi buraya gönderdiler. O hastaneyi kapatsınlar. Şikayetçiyim. Benim ciğerim yandı, başkasının ciğeri yanmasın. Daha benim kızım 23 yaşındaydı, sapasağlamdı, ayaklarıyla gitti. 'Kızın beyninde ve ciğerlerinde ödem olmuş' dediler. 'Kızınız iyi' dediler. Yalandan beni kandırdılar, oyaladılar." dedi. Baba İbrahim Öncü ise ameliyatın yapıldığı hastanedeki belgelerde kızının narkozdan uyanamadığına ilişkin bilgilerin olduğunu iddia etti.Para almadan müdahale etmediler iddiasıÖte yandan Öncü, olayın ardından aile bireylerinin hastanede fenalaştığını ancak hastanenin vezneye para ödemeden tedavi yapılmayacağını söylediğini öne sürdü. Dede Mehmet Mahsum Kanak ise torununun ameliyat için 70 bin lira ödediğini söyledi.Torunun sağlıklı bir şekilde ameliyata girdiğini anlatan Kanak, "Ameliyattan saat 16.00'da çıkıyor, kız uyanmıyor. Güçleri yetmediği için bir gece orada bırakıyor sonra İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk ediyorlar. Kızımız bugün sabah vefat etti." diye konuştu.
i̇zmir adli tıp kurumu, estetik, estetik operasyon, estetik cerrahi, estetik ameliyat, hayatını kaybetti
i̇zmir adli tıp kurumu, estetik, estetik operasyon, estetik cerrahi, estetik ameliyat, hayatını kaybetti
Genç kadın estetik ameliyat sonrası hayatını kaybetti: Soruşturma başlatıldı
İzmir'de 23 yaşındaki genç kadın burun ameliyatı sonrasında hayatını kaybetti. Genç kadınının ölümünün ardından soruşturma başlatıldı.
İzmir'de 23 yaşındaki Hatice Öncü, özel bir hastanede burun estetiği ameliyatı sonrasında yaşamını yitirdi. Öncü'nün ailesi isyan ederken, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı. Ameliyat için hastaneye 70 bin lira ödendiğini belirten aile üyeleri, ameliyatın yapıldığı hastane ve doktorlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı
23 yaşındaki Hatice Öncü, burun estetiği ameliyatı olmak için 22 Nisan Çarşamba günü Çiğli ilçesindeki özel bir hastaneye gitti. Ameliyat sırasında fenalaştığı iddia edilen Öncü, hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Durumunun kötüleşmesinin ardından 23 Nisan Perşembe günü İzmir Şehir Hastanesi'ne nakledilen genç kadın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Öncü'nün cenazesi otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Aile kızlarının vefatının ardından ameliyatın yapıldığı hastane ve doktorlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı.
Ameliyata güle oynaya girdi
Hatice Öncü'nün annesi Remziye Kanak kızının operasyona güle oynaya girdiğini anlatırken, "Ameliyattan çıktı, yoğun bakıma aldılar, kızı kurtaramadılar bizi buraya gönderdiler. O hastaneyi kapatsınlar. Şikayetçiyim. Benim ciğerim yandı, başkasının ciğeri yanmasın. Daha benim kızım 23 yaşındaydı, sapasağlamdı, ayaklarıyla gitti. 'Kızın beyninde ve ciğerlerinde ödem olmuş' dediler. 'Kızınız iyi' dediler. Yalandan beni kandırdılar, oyaladılar." dedi. Baba İbrahim Öncü ise ameliyatın yapıldığı hastanedeki belgelerde kızının narkozdan uyanamadığına ilişkin bilgilerin olduğunu iddia etti.
Para almadan müdahale etmediler iddiası
Öte yandan Öncü, olayın ardından aile bireylerinin hastanede fenalaştığını ancak hastanenin vezneye para ödemeden tedavi yapılmayacağını söylediğini öne sürdü. Dede Mehmet Mahsum Kanak ise torununun ameliyat için 70 bin lira ödediğini söyledi.
Torunun sağlıklı bir şekilde ameliyata girdiğini anlatan Kanak, "Ameliyattan saat 16.00'da çıkıyor, kız uyanmıyor. Güçleri yetmediği için bir gece orada bırakıyor sonra İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk ediyorlar. Kızımız bugün sabah vefat etti." diye konuştu.