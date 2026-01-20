https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/danla-bilic-6inci-kez-ameliyat-masasina-yatacak-maddi-manevi-biktim--1102873801.html
Danla Bilic, 6'ıncı kez ameliyat masasına yatacak: 'Maddi manevi bıktım'
Danla Bilic, 6'ıncı kez ameliyat masasına yatacak: 'Maddi manevi bıktım'
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, 6'ıncı kez ameliyat olacağını duyurdu. Vücuduna yayılan dolgular nedeniyle sağlık sorunları yaşayan Bilic, "Yine sol karnım davul gibi dolu. Maddi manevi bıktım" diyerek isyan etti. Dolgu maddeleri vücudundan temizleniyorGeçirdiği estetik operasyonlar sonucunda vücuduna yerleştiren dolgu maddeleriyle ilgili sağlık sorunları yaşayan Bilic, bu maddelerin temizlenmesi için beş kez ameliyat olmuştu. Yaşadıklarını da sosyal medyasından paylaşan ünlü isim bu kez de, "Yine sol karnım davul gibi dolu. Her ameliyatı son sanıp altıncı ameliyatın yolda olması modumu fena düşürdü. Maddi manevi bıktım. İltifat falan edecekseniz tam sırası' ifadelerini kullandı. Takipçileri de ünlü isme destek mesajları yazdı.
