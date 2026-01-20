Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/danla-bilic-6inci-kez-ameliyat-masasina-yatacak-maddi-manevi-biktim--1102873801.html
Danla Bilic, 6'ıncı kez ameliyat masasına yatacak: 'Maddi manevi bıktım'
Danla Bilic, 6'ıncı kez ameliyat masasına yatacak: 'Maddi manevi bıktım'
Sputnik Türkiye
Geçirdiği yanlış operasyon nedeniyle tüm vücuduna yayılan dolguları çıkartmak için daha önce 5 kez ameliyat olan sosyal medya fenomeni Danla Bilic yeniden... 20.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-20T10:38+0300
2026-01-20T10:56+0300
yaşam
danla bilic
estetik
estetik operasyon
estetik ameliyat
dolgu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1c/1097425077_0:0:1243:699_1920x0_80_0_0_b43de7ec407b58371ae1a5d4adcb6ff7.jpg
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, 6'ıncı kez ameliyat olacağını duyurdu. Vücuduna yayılan dolgular nedeniyle sağlık sorunları yaşayan Bilic, "Yine sol karnım davul gibi dolu. Maddi manevi bıktım" diyerek isyan etti. Dolgu maddeleri vücudundan temizleniyorGeçirdiği estetik operasyonlar sonucunda vücuduna yerleştiren dolgu maddeleriyle ilgili sağlık sorunları yaşayan Bilic, bu maddelerin temizlenmesi için beş kez ameliyat olmuştu. Yaşadıklarını da sosyal medyasından paylaşan ünlü isim bu kez de, "Yine sol karnım davul gibi dolu. Her ameliyatı son sanıp altıncı ameliyatın yolda olması modumu fena düşürdü. Maddi manevi bıktım. İltifat falan edecekseniz tam sırası' ifadelerini kullandı. Takipçileri de ünlü isme destek mesajları yazdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/unlulere-uyusturucu-sorusturmasi-aleyna-tilki-danla-bilic-ve-irem-saka-gozalti-karari-1101901887.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1c/1097425077_0:0:1243:933_1920x0_80_0_0_70e95c54b6737552d183bdcdb38b9b88.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
danla bilic, estetik, estetik operasyon, estetik ameliyat, dolgu
danla bilic, estetik, estetik operasyon, estetik ameliyat, dolgu

Danla Bilic, 6'ıncı kez ameliyat masasına yatacak: 'Maddi manevi bıktım'

10:38 20.01.2026 (güncellendi: 10:56 20.01.2026)
Danla Bilic sosyal medya
Danla Bilic sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2026
Abone ol
Geçirdiği yanlış operasyon nedeniyle tüm vücuduna yayılan dolguları çıkartmak için daha önce 5 kez ameliyat olan sosyal medya fenomeni Danla Bilic yeniden ameliyat masasına yatacağını duyurdu.
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, 6'ıncı kez ameliyat olacağını duyurdu. Vücuduna yayılan dolgular nedeniyle sağlık sorunları yaşayan Bilic, "Yine sol karnım davul gibi dolu. Maddi manevi bıktım" diyerek isyan etti.
© FotoğrafDanla Bilic dolgu operasyonu
Danla Bilic dolgu operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2026
Danla Bilic dolgu operasyonu
© Fotoğraf

Dolgu maddeleri vücudundan temizleniyor

Geçirdiği estetik operasyonlar sonucunda vücuduna yerleştiren dolgu maddeleriyle ilgili sağlık sorunları yaşayan Bilic, bu maddelerin temizlenmesi için beş kez ameliyat olmuştu. Yaşadıklarını da sosyal medyasından paylaşan ünlü isim bu kez de, "Yine sol karnım davul gibi dolu. Her ameliyatı son sanıp altıncı ameliyatın yolda olması modumu fena düşürdü. Maddi manevi bıktım. İltifat falan edecekseniz tam sırası' ifadelerini kullandı. Takipçileri de ünlü isme destek mesajları yazdı.
Ünlülere operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2025
TÜRKİYE
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan İrem Sak, Danla Biliç ve Aleyna Tilki Adli Tıp Kurumu'na gönderildi
18 Aralık 2025, 08:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала