Genç futbolcu trafik kazasında hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında 19 yaşındaki genç futbolcu Eren Şah Ergün hayatını kaybetti. 30.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-30T16:20+0300
Kastamonu'da otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada, Nesine 2. Lig'de mücadele eden GMG Kastamonuspor'un altyapısında forma giyen 19 yaşındaki futbolcu Eren Şah Ergün olay yerinde yaşamını yitirdi.Kaldırımdaki ağaca çarptıKastamonu'da Y.B. idaresindeki 06 BZH 145 plakalı otomobil, Cumhuriyet Caddesi Sinanbey Parkı yakınlarında kaldırımdaki ağaca çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, Nesine 2. Lig'de mücadele eden GMG Kastamonuspor'un altyapısında forma giyen Eren Şah Ergün (19) olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan sürücü Y.B. ise sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
