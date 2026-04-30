Fransa’dan Macron’un sözlerine açıklama: Herhangi bir ülkeyi hedef almadı

30.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-30T18:46+0300

Confavreux, Fransa Dışişleri Bakanlığının haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Fransız sözcüye Macron'un Yunanistan'ın başkenti Atina'ya geçen haftaki ziyareti sırasında sarf ettiği "Egemenliğiniz tehlikeye girerse yanınızda olacağız" şeklindeki sözleri ve ülkesinin son dönemde farklı kriz alanlarında Türkiye'nin tutumuna muhalif tavır sergilemesi soruldu.Confavreux, "Cumhurbaşkanının sözleri, bir Avrupa ülkesine yönelik saldırıyla ilgili bir soruya cevaben sarf edildi. Bunun cevabı, tüm müttefiklerimiz ve ortaklarımız için aynıdır. Herhangi bir ülkeyi özellikle hedef almamaktadır" şeklinde yanıt verdi.‘İkili diyaloğa bağlıyız’"Türkiye ile Yunanistan arasındaki devam eden diyaloğu destekliyoruz" diyen Confavreux, Türkiye ile Fransa arasındaki ikili diyaloğu geliştirmeye ve güçlendirmeye bağlı olduklarını, Barrot'nun şubat ayında Türkiye ziyaretinin ve iki ülkenin cumhurbaşkanlarının 11 Nisan'daki telefon görüşmelerinin de bunun göstergesi olduğunu ifade etti.Macron'un sözlerinin Yunanistan basınındaki yankısı hakkında ise Confavreux, "Basın yorumcuları hakkında yorum yapmak için burada değiliz" dedi.Sumud Filosu’na İsrail saldırısıConfavreux, İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısıyla ilgili, "Bu konudaki önceliğimiz, vatandaşlarımızın güvenliğidir" görüşünü paylaştı,Fransa'nın Tel Aviv Konsolosluğunun filoya yönelik saldırıda gözaltına alınan Fransız vatandaşları ve İsrail makamlarıyla iletişimde olduğunu ifade eden Confavreux, "Gazze'ye gitmek tehlikelidir" değerlendirmesinde bulundu.Fransa'ya en hızlı şekilde geri dönmelerini sağlamak için bu vatandaşlara gerekli desteğin sağlanması gerektiğini vurgulayan Confavreux, filoya yönelik saldırıda yaklaşık 15 Fransız aktivistin İsrail makamlarınca gözaltına alındığını bildirdi.Confavreux, bölgedeki tüm tarafların uluslararası hukuk, uluslararası deniz hukuku, seyrüsefer özgürlüğü ve insanların korunmasına saygı duyması gerektiğini belirtti.Filoya yönelik saldırı konusunda Confavreux, "Her türlü müdahalenin, hem deniz hukuku hem de seyrüsefer özgürlüğüne ilişkin kurallar açısından geçerli olan uluslararası hukuk çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerektiğini hatırlatırız" dedi.Gazze'deki ateşkes anlaşmasına dikkati çeken Confavreux, "Şarm El-Şeyh anlaşmasına uyulmalı, barış planı yürürlüğe konulmalı. Bize göre bu plan, kalıcı bir barış çözümüne varılması için uygun çerçeveleri sunuyor. İlk etabı yürürlüğe konuldu, biraz kırılgan, ikinci etaba geçmeliyiz" dedi.Fransız sözcü, ayrıca Gazze Şeridi'ne büyük çapta insani yardımın girmesinin önemli olduğunu vurguladı.

