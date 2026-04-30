Depremin izini kazılan hendeklerde sürüyorlar: Cizre Fay Hattı'nın deprem üretme potansiyeli inceleniyor
Türkiye'de çok sayıda akademisyen tarafından yürütülen bilimsel bir çalışma ile Cizre Fay Hattı'nın deprem üretme potansiyeli belirlenecek. Bunun için bölgede...
2026-04-30T13:07+0300
13:04 30.04.2026 (güncellendi: 13:07 30.04.2026)
Türkiye'de çok sayıda akademisyen tarafından yürütülen bilimsel bir çalışma ile Cizre Fay Hattı'nın deprem üretme potansiyeli belirlenecek. Bunun için bölgede hendekler kazıldı ve geçmiş depremlerin izi sürüldü.
Cizre Fay Hattı'nın deprem üretme potansiyelini belirlemek için bölgede kazılan hendeklerde geçmiş depremlerin izi sürülüyor. 14 üniversiteden 100'ün üzerinde bilim insanının ortak yürüttüğü bilimsel çalışma için Kasrik beldesi ile Şırnak-Cizre kara yolunun Tüneller mevkisinde kazılan 20 metre uzunluğunda 3 metre derinliğindeki hendeklerde inceleme yapıldığını belirten Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Fayın hareketlerini önceden tahmin edip bunlarla ilgili Şırnak ile Cizre, Silopi ve Beytüşşebap gibi ilçelerde risk azaltma çalışmaları yapılması etkili olur. Dolayısıyla bu tehlikenin ne kadar yaklaştığını bulmaya çalışıyoruz" dedi.
6 bin yılda 3 büyük deprem yaşandığını gözlemledik
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir başkanlığında akademisyenlerce yürütülen bilimsel çalışma ile Cizre Fay Hattı'nın deprem üretme potansiyeli belirleniyor. Araştırma ekibi, Kasrik beldesi ile Şırnak-Cizre kara yolunun Tüneller mevkisinde kazılan 20 metre uzunluğunda 3 metre derinliğindeki hendeklerde inceleme yapıyor.
130 fay hattı mercek altında
Projenin 2023'te başladığını ve bunun için Türkiye genelinde 130 fay hattında yapılan bir çalışma olduğunu belirten Prof. Dr. Sözbilir şunları dile getirdi:
Cizre ve Kasrik'te birer hendek açarak bu fayın son 6 bin yıl içinde nasıl bir mekanizmaya sahip olduğunu, geçmişte ne zaman deprem ürettiğini araştırıyoruz. Cizre Fay Hattı'na baktığımızda milattan önce 4 bin yıl öncesine kadar medeniyet var o bölgede. Dolayısıyla o yaşta yapılar var. Yapılarda bazı deprem izleri saptadık. Cizre Fay Hattı'nda açılan hendekte son 6 bin yılda 3 büyük deprem yaşandığını gözlemledik. Bunlar acaba hangi dönemlerde ve hangi aralıklarla gerçekleşmiş? Son deprem ne zaman olmuş, ne kadar vaktimiz var? Bunlarla ilgili bilgiler elde etmeye çalışıyoruz. Aslında buradaki amacımızı bir risk azaltma projesi gibi düşünebiliriz. Fayın hareketlerini önceden tahmin edip bunlarla ilgili Şırnak ile Cizre, Silopi ve Beytüşşebap gibi ilçelerde risk azaltma çalışmaları yapılması etkili olur. Dolayısıyla bu tehlikenin ne kadar yaklaştığını bulmaya çalışıyoruz."
Cizre'den Irak sınırına kadar fay hattı incelendi
Araştırma ekibinin Şırnak'ın Şirvan ilçesine geçerek burada da 4 günlük bir çalışma yapacaklarını dile getiren Sözbilir, Şirvan hattında da hendek açacaklarını belirtti. Sözbilir, o fayın da bölge için önemli olduğunu vurgulayarak, "Buranın deprem tehlikesi açısından ne anlama geldiğini çözmeye çalışıyoruz. Bu bölgede çok az çalışma yapılmış. Dolayısıyla çıkacak sonuçların bölge için çok önemli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.
Proje kapsamında geçen yıl da bölgeye geldiklerini ve çalışma yaptıklarını anlatan Sözbilir, "Cizre'den Irak sınır hattına kadar fay hattını inceledik, haritaladık, özelliklerini ortaya çıkardık ve hendek yerlerini belirledik. Bu ikinci gelişimizde hendek aşamasına geçtik. Buradan aldığımız karbon 14 örneklerini TÜBİTAK laboratuvarlarına göndereceğiz. 4-5 ay içerisinde sonuç verecekler. Bu yılın sonunda Cizre fayının deprem tehlikesini ve riskini ortaya çıkartmış olacağız" diye konuştu.