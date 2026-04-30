Euro bölgesinde alarm: Enflasyon yüzde 3’e çıktı, büyüme neredeyse durdu
Euro bölgesinde enflasyon yüzde 3'e yükselirken, ekonomik büyüme neredeyse durma noktasına geldi. Uzmanlara göre bölge, düşük büyüme ve yüksek enflasyon... 30.04.2026, Sputnik Türkiye
avrupa, i̇ran, avrupa merkez bankası (ecb), euro bölgesi, enflasyon, ab
Euro bölgesi ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yalnızca yüzde 0.1 büyüdüğü aktarıldı. Aynı dönemde enflasyonun yüzde 3’e yükseldiği ve fiyat baskılarının yeniden güç kazandığı belirtildi.
Verilerin, özellikle İran savaşı ve artan enerji maliyetlerinin ekonomik dengeleri zorladığını gösterdiği ifade edildi.
Enerji fiyatları enflasyonu tırmandırdı
Açıklanan verilere göre, enflasyondaki yükselişin arkasında en büyük etkenin enerji fiyatları olduğu aktarıldı.
Enerji maliyetlerinin kısa sürede yüzde 10.9 arttığı, bunun da genel fiyatları yukarı çektiği belirtildi.
Uzmanların, enflasyonun artık Avrupa Merkez Bankası’nın hedefi olan yüzde 2 seviyesinin üzerine çıktığını vurguladığı ifade edildi.
Ekonomide ‘stagflasyon’ endişesi
Ekonomistlerin, Avrupa’nın ‘stagflasyon’ olarak adlandırılan riskle karşı karşıya olabileceği uyarısında bulunduğu aktarıldı.
Bu durumun, "düşük büyüme, yüksek enflasyon ve artan işsizlik" anlamına geldiği ifade edildi.
İran savaşıyla birlikte küresel enerji arzındaki sıkıntının, hem fiyatları artırdığı hem de tüketici ve yatırımcı güvenini zayıflattığı belirtildi.
Faiz kararı kritik olacak
Avrupa Merkez Bankası’nın, enflasyonla mücadele için faiz artırımı seçeneğini değerlendirdiği ancak bunun ekonomiyi daha da yavaşlatabileceği ifade edildi. Analistlerin, bankanın kısa vadede beklemede kalabileceğini düşündüğü aktarıldı.
Uzmanların, "Dünya tehlikeli bir yer haline geldi" değerlendirmesinde bulunduğu ve mevcut krizin Avrupa ekonomisini zorladığını belirttiği ifade edildi.