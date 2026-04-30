https://anlatilaninotesi.com.tr/20260430/euro-bolgesinde-alarm-enflasyon-yuzde-3e-cikti-buyume-neredeyse-durdu-1105397745.html

Euro bölgesinde alarm: Enflasyon yüzde 3’e çıktı, büyüme neredeyse durdu

Euro bölgesinde enflasyon yüzde 3'e yükselirken, ekonomik büyüme neredeyse durma noktasına geldi. Uzmanlara göre bölge, düşük büyüme ve yüksek enflasyon...

2026-04-30T14:15+0300

avrupa

i̇ran

avrupa merkez bankası (ecb)

euro bölgesi

enflasyon

ab

ekonomi̇

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/05/1094213806_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_cda2a3e7fd028fe43809e0b59ec08155.jpg

Euro bölgesi ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yalnızca yüzde 0.1 büyüdüğü aktarıldı. Aynı dönemde enflasyonun yüzde 3’e yükseldiği ve fiyat baskılarının yeniden güç kazandığı belirtildi.Verilerin, özellikle İran savaşı ve artan enerji maliyetlerinin ekonomik dengeleri zorladığını gösterdiği ifade edildi.Enerji fiyatları enflasyonu tırmandırdıAçıklanan verilere göre, enflasyondaki yükselişin arkasında en büyük etkenin enerji fiyatları olduğu aktarıldı.Enerji maliyetlerinin kısa sürede yüzde 10.9 arttığı, bunun da genel fiyatları yukarı çektiği belirtildi.Uzmanların, enflasyonun artık Avrupa Merkez Bankası’nın hedefi olan yüzde 2 seviyesinin üzerine çıktığını vurguladığı ifade edildi.Ekonomide ‘stagflasyon’ endişesiEkonomistlerin, Avrupa’nın ‘stagflasyon’ olarak adlandırılan riskle karşı karşıya olabileceği uyarısında bulunduğu aktarıldı.Bu durumun, "düşük büyüme, yüksek enflasyon ve artan işsizlik" anlamına geldiği ifade edildi.İran savaşıyla birlikte küresel enerji arzındaki sıkıntının, hem fiyatları artırdığı hem de tüketici ve yatırımcı güvenini zayıflattığı belirtildi.Faiz kararı kritik olacakAvrupa Merkez Bankası’nın, enflasyonla mücadele için faiz artırımı seçeneğini değerlendirdiği ancak bunun ekonomiyi daha da yavaşlatabileceği ifade edildi. Analistlerin, bankanın kısa vadede beklemede kalabileceğini düşündüğü aktarıldı.Uzmanların, "Dünya tehlikeli bir yer haline geldi" değerlendirmesinde bulunduğu ve mevcut krizin Avrupa ekonomisini zorladığını belirttiği ifade edildi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

