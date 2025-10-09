Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/eski-fbi-direktoru-comey-yalan-taniklik-davasinda-suclamalari-reddetti-1100039350.html
Eski FBI Direktörü Comey, 'yalan tanıklık' davasında suçlamaları reddetti
Eski FBI Direktörü Comey, 'yalan tanıklık' davasında suçlamaları reddetti
Sputnik Türkiye
Eski FBI Direktörü James Comey, Virginia'daki federal mahkemede Kongre'ye yalan beyanda bulunma ve soruşturmaya engel olma suçlamalarını reddetti. 09.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-09T00:28+0300
2025-10-09T00:26+0300
dünya
james comey
fbi
donald trump
robert mueller
rusya
virginia
abd
senato
mahkeme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102841/06/1028410675_0:0:3952:2223_1920x0_80_0_0_2f70ef165210a573980c29b040515f51.jpg
Eski FBI Direktörü James Comey, Virginia eyaletindeki Alexandria Federal Mahkemesi’nde görülen duruşmada suçsuz olduğunu beyan etti. Mahkeme, Comey'e Kongre'ye yalan beyanda bulunma ve ‘Rus müdahalesi’ soruşturmasına engel olma suçlamalarını yöneltti.Associated Press ajansının aktardığına göre, Comey'nin avukatları, davanın ‘seçici ve siyasi saiklerle yürütüldüğünü’ savunarak iddianamenin reddedilmesini talep etmeyi planlıyor.Söz konusu dava, uzun zamandır rakibi olan Trump'ın, delil yetersizliğine rağmen soruşturma açılması konusunda ısrar etmesi üzerine açıldı.Comey, basına bilgi sızmasına izin verdiğini reddettiği 2020'de Senato Yargı Komitesi’ndeki ifadesinden kaynaklanan suçlamalara yanıt vermek için çarşamba günü ilk kez Virginia eyaletindeki Alexandria Federal Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.Trump'ın ilk döneminin başlarında görevden aldığı ve özel yetkili savcı Robert Mueller'in atanmasına yol açan Comey, 2016 seçimlerine müdahale etmek için Trump yetkilileri ile Ruslar arasında olası bir koordinasyon olup olmadığına dair soruşturmayı yönetmesinin ardından uzun süredir başkan ve destekçilerinin hedefi olmuştu.Comey davası, Trump'ın Adalet Bakanlığı'na doğrudan talimat vererek diğer rakiplerini soruşturma emri verdiği en önemli siyasi takip vakası olarak öne çıkıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/abdde-tarihi-dava-eski-fbi-baskani-james-comey-iki-suctan-yargilanacak-1099685120.html
rusya
virginia
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102841/06/1028410675_627:0:3952:2494_1920x0_80_0_0_64269843c4219409be1297f8dfe8f216.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
james comey, fbi, donald trump, robert mueller, rusya, virginia, abd, senato, mahkeme, associated press (ap)
james comey, fbi, donald trump, robert mueller, rusya, virginia, abd, senato, mahkeme, associated press (ap)

Eski FBI Direktörü Comey, 'yalan tanıklık' davasında suçlamaları reddetti

00:28 09.10.2025
© AP Photo / Susan WalshEski FBI Direktörü James Comey
Eski FBI Direktörü James Comey - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Abone ol
Eski FBI Direktörü James Comey, Virginia'daki federal mahkemede Kongre'ye yalan beyanda bulunma ve soruşturmaya engel olma suçlamalarını reddetti.
Eski FBI Direktörü James Comey, Virginia eyaletindeki Alexandria Federal Mahkemesi’nde görülen duruşmada suçsuz olduğunu beyan etti. Mahkeme, Comey'e Kongre'ye yalan beyanda bulunma ve ‘Rus müdahalesi’ soruşturmasına engel olma suçlamalarını yöneltti.
Associated Press ajansının aktardığına göre, Comey'nin avukatları, davanın ‘seçici ve siyasi saiklerle yürütüldüğünü’ savunarak iddianamenin reddedilmesini talep etmeyi planlıyor.
Söz konusu dava, uzun zamandır rakibi olan Trump'ın, delil yetersizliğine rağmen soruşturma açılması konusunda ısrar etmesi üzerine açıldı.
Comey, basına bilgi sızmasına izin verdiğini reddettiği 2020'de Senato Yargı Komitesi’ndeki ifadesinden kaynaklanan suçlamalara yanıt vermek için çarşamba günü ilk kez Virginia eyaletindeki Alexandria Federal Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.
Trump'ın ilk döneminin başlarında görevden aldığı ve özel yetkili savcı Robert Mueller'in atanmasına yol açan Comey, 2016 seçimlerine müdahale etmek için Trump yetkilileri ile Ruslar arasında olası bir koordinasyon olup olmadığına dair soruşturmayı yönetmesinin ardından uzun süredir başkan ve destekçilerinin hedefi olmuştu.
Comey davası, Trump'ın Adalet Bakanlığı'na doğrudan talimat vererek diğer rakiplerini soruşturma emri verdiği en önemli siyasi takip vakası olarak öne çıkıyor.
ABD Başkanı Donald Trump-Eski FBI Direktörü James Comey - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2025
DÜNYA
ABD’de tarihi dava: Eski FBI Başkanı James Comey, iki suçtan yargılanacak
26 Eylül, 12:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала