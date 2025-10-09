https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/eski-fbi-direktoru-comey-yalan-taniklik-davasinda-suclamalari-reddetti-1100039350.html

Eski FBI Direktörü Comey, 'yalan tanıklık' davasında suçlamaları reddetti

Eski FBI Direktörü James Comey, Virginia'daki federal mahkemede Kongre'ye yalan beyanda bulunma ve soruşturmaya engel olma suçlamalarını reddetti. 09.10.2025, Sputnik Türkiye

Eski FBI Direktörü James Comey, Virginia eyaletindeki Alexandria Federal Mahkemesi’nde görülen duruşmada suçsuz olduğunu beyan etti. Mahkeme, Comey'e Kongre'ye yalan beyanda bulunma ve ‘Rus müdahalesi’ soruşturmasına engel olma suçlamalarını yöneltti.Associated Press ajansının aktardığına göre, Comey'nin avukatları, davanın ‘seçici ve siyasi saiklerle yürütüldüğünü’ savunarak iddianamenin reddedilmesini talep etmeyi planlıyor.Söz konusu dava, uzun zamandır rakibi olan Trump'ın, delil yetersizliğine rağmen soruşturma açılması konusunda ısrar etmesi üzerine açıldı.Comey, basına bilgi sızmasına izin verdiğini reddettiği 2020'de Senato Yargı Komitesi’ndeki ifadesinden kaynaklanan suçlamalara yanıt vermek için çarşamba günü ilk kez Virginia eyaletindeki Alexandria Federal Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.Trump'ın ilk döneminin başlarında görevden aldığı ve özel yetkili savcı Robert Mueller'in atanmasına yol açan Comey, 2016 seçimlerine müdahale etmek için Trump yetkilileri ile Ruslar arasında olası bir koordinasyon olup olmadığına dair soruşturmayı yönetmesinin ardından uzun süredir başkan ve destekçilerinin hedefi olmuştu.Comey davası, Trump'ın Adalet Bakanlığı'na doğrudan talimat vererek diğer rakiplerini soruşturma emri verdiği en önemli siyasi takip vakası olarak öne çıkıyor.

