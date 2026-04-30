https://anlatilaninotesi.com.tr/20260430/ekonomistlerin-nisan-ayi-enflasyon-beklentisi-belli-oldu-1105400523.html
Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentisi belli oldu
Sputnik Türkiye
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, nisanda Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 3,19 artacağını tahmin etti. 30.04.2026, Sputnik Türkiye
ekonomi̇
nisan
ekonomist
enflasyon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/02/1100682050_0:313:1024:889_1920x0_80_0_0_feab517b2e817bb51ba0ea0b0255fb70.png
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 4 Mayıs Pazartesi günü açıklanacak nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 29 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.Ekonomistlerin nisan enflasyonu beklentisiAnkete katılan ekonomistlerin nisanda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,19 oldu. Ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,50 ile yüzde 3,60 aralığında yer aldı.Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 3,19) martta yüzde 30,87 olan yıllık enflasyonun nisanda yüzde 31,11'e çıkacağı tahmin ediliyor.Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması nisan ayı itibarıyla yüzde 28,16 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, mart ayında yüzde 1,94 artış göstermişti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/02/1100682050_0:217:1024:985_1920x0_80_0_0_03a5f1b2adea319be776f02ff2402e28.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
