Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
CHP lideri Özel rozet takmıştı: Arif Kocabıyık'ın üyelik işlemleri durduruldu
CHP lideri Özel rozet takmıştı: Arif Kocabıyık'ın üyelik işlemleri durduruldu
Cumhuriyet Halk Partisi, üyelik rozeti Genel Başkan Özgür Özel tarafından takılan Arif Kocabıyık'ın parti üyelik sürecinin durdurulduğunu açıkladı. 30.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-30T23:01+0300
2026-04-30T23:06+0300
türki̇ye
arif kocabıyık
özgür özel
cumhuriyet halk partisi (chp)
chp
rozet
İlave TV'de yaptığı röportajlarla tanınan Arif Kocabıyık, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel tarafından parti rozeti takılarak CHP'ye üye yapılmıştı.Partiden yapılan yazılı açıklamada, Kocabıyık'a rozetin TBMM'de gerçekleştirilen yoğun ziyaretçi kabulü sırasında, talebi üzerine takıldığı belirtildi.Açıklamada, daha sonra Kocabıyık'ın geçmiş tutum ve sosyal medya paylaşımlarının parti ilkeleriyle bağdaşmadığının tespit edildiği, bu nedenle resmi kayıt işlemi tamamlanmadan üyelik sürecinin durdurulduğu ifade edildi.
türki̇ye
arif kocabıyık, özgür özel, cumhuriyet halk partisi (chp), chp, rozet
arif kocabıyık, özgür özel, cumhuriyet halk partisi (chp), chp, rozet

CHP lideri Özel rozet takmıştı: Arif Kocabıyık'ın üyelik işlemleri durduruldu

23:01 30.04.2026 (güncellendi: 23:06 30.04.2026)
© Fotoğraf : Arif Kocabıyık XCHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Arif Kocabıyık
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Arif Kocabıyık - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2026
© Fotoğraf : Arif Kocabıyık X
Cumhuriyet Halk Partisi, üyelik rozeti Genel Başkan Özgür Özel tarafından takılan Arif Kocabıyık’ın parti üyelik sürecinin durdurulduğunu açıkladı.
İlave TV’de yaptığı röportajlarla tanınan Arif Kocabıyık, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel tarafından parti rozeti takılarak CHP’ye üye yapılmıştı.
Partiden yapılan yazılı açıklamada, Kocabıyık’a rozetin TBMM’de gerçekleştirilen yoğun ziyaretçi kabulü sırasında, talebi üzerine takıldığı belirtildi.
Açıklamada, daha sonra Kocabıyık’ın geçmiş tutum ve sosyal medya paylaşımlarının parti ilkeleriyle bağdaşmadığının tespit edildiği, bu nedenle resmi kayıt işlemi tamamlanmadan üyelik sürecinin durdurulduğu ifade edildi.
