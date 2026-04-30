CHP lideri Özel rozet takmıştı: Arif Kocabıyık'ın üyelik işlemleri durduruldu
2026-04-30T23:06+0300
23:01 30.04.2026 (güncellendi: 23:06 30.04.2026)
Cumhuriyet Halk Partisi, üyelik rozeti Genel Başkan Özgür Özel tarafından takılan Arif Kocabıyık’ın parti üyelik sürecinin durdurulduğunu açıkladı.
İlave TV’de yaptığı röportajlarla tanınan Arif Kocabıyık, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel tarafından parti rozeti takılarak CHP’ye üye yapılmıştı.
Partiden yapılan yazılı açıklamada, Kocabıyık’a rozetin TBMM’de gerçekleştirilen yoğun ziyaretçi kabulü sırasında, talebi üzerine takıldığı belirtildi.
Açıklamada, daha sonra Kocabıyık’ın geçmiş tutum ve sosyal medya paylaşımlarının parti ilkeleriyle bağdaşmadığının tespit edildiği, bu nedenle resmi kayıt işlemi tamamlanmadan üyelik sürecinin durdurulduğu ifade edildi.