Bilim dünyası ayakta: Alzheimer artık durdurulabilir mi?
Alzheimer hastalığı ile mücadelede bilim dünyasını heyecanlandıran yeni bir gelişme yaşandı. Araştırmacılar, beyindeki zararlı plakları temizleyen ve hafızayı... 30.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-30T13:58+0300
Cold Spring Harbor Laboratuvarı'ndan Profesör Nicholas Tonks ve ekibi tarafından yürütülen çalışma, Alzheimer hastalığı tedavisinde çığır açabilecek bir mekanizmayı ortaya çıkardı. Araştırmaya göre, PTP1B adlı proteinin bloke edilmesi (inhibisyonu), beyindeki bağışıklık hücreleri olan mikrogliaların fonksiyonunu artırıyor. Bu süreç, hastalığın en büyük tetikleyicisi olarak kabul edilen amiloid-beta (Aβ) plaklarının temizlenmesini sağlarken, deney grubundaki farelerin öğrenme ve hafıza yetilerini belirgin şekilde iyileştirdi.Metabolik bağlantı: Diyabet ve obezite riskine karşı çift etkiAlzheimer araştırmaları gösteriyor ki; hastalık sadece bilişsel kayıplarla sınırlı değil, aynı zamanda obezite ve tip 2 diyabet gibi metabolik bozukluklarla da doğrudan bağlantılı. PTP1B proteini, halihazırda bu metabolik hastalıklar için bir tedavi hedefi olarak biliniyor. Bilim insanları, bu proteini hedefleyen ilaçların, hem metabolizmayı düzenleyebileceğini hem de beyin bağışıklık sistemini normalize ederek bilişsel gerilemeyi yavaşlatabileceğini öngörüyor.Yeni nesil tedavi stratejileri: Mevcut i̇laçlarla kombinasyonGünümüzde uygulanan Alzheimer tedavileri amiloid birikimini azaltmaya odaklansa da, hastaların çoğunda beklenen etkiyi yaratamıyor. Dr. Steven Ribeiro Alves, PTP1B inhibitörlerinin kullanılmasının, patolojinin birden fazla yönünü aynı anda hedefleyerek "ek bir tedavi edici etki" sunabileceğini belirtiyor. Tonks laboratuvarı, DepYmed, Inc. ile iş birliği yaparak bu inhibitörleri klinik aşamaya taşımayı ve mevcut onaylı ilaçlarla kombine ederek yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.Hastalıkla mücadelede yeni bir dönemPTP1B keşfi, Alzheimer'ın "yavaş bir yas süreci" olarak tanımlanan yıkıcı etkilerini durdurmak adına kritik bir adım. Nörodejeneratif hastalıklar kategorisindeki bu büyük buluş, sadece laboratuvar ortamında değil, gelecekte insan klinik testlerinde de başarılı olduğu takdirde milyonlarca hasta ve aile için yeni bir dönemin kapısını aralayacak.
