Aydın’da süt denetimi: 11 ton ürün imha edildi
Aydın'da süt ve süt ürünlerine yönelik denetimlerde 11 ton onaysız ürüne el konuldu. 30.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-30T17:57+0300
17:57 30.04.2026 (güncellendi: 17:58 30.04.2026)
Aydın’da süt ve süt ürünlerine yönelik denetimlerde 11 ton onaysız ürüne el konuldu.
Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yurtlar, hastaneler, okul kantinleri ve yemekhanelerde eş zamanlı denetimlerde bulundu.
Denetimlerde toplam 92 numune alınırken, yaklaşık 11 ton onaysız süt ürününün imha edildiği belirtildi. İşletmelere ise idari yaptırım uygulandığı ifade edildi.
Yetkililer, 'Güvenilir Gıda, Sağlıklı Toplum' anlayışıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini vurguladı.