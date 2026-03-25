Şanlıurfa'da depoda 50 ton bozuk tavuk ele geçirildi: Ürünler imha edildi

Sputnik Türkiye

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, son kullanım tarihi geçmiş ve bozulmuş 50 ton tavuk eti ele geçirildi. 25.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-25T18:53+0300

Siverek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin uzun süredir takip ettiği tavuk pazarlamacısının ürünleri sakladığı depoya baskın düzenlendi.Yapılan kontrollerde, son kullanım tarihi geçmiş 50 ton tavuk ürününün tamamının bozulduğu belirlendi. Belediye ekipleri, ürünleri iş makineleriyle kamyonlara yükleyerek imha etti; toplamda 8 kamyon dolusu bozuk tavuk eti yok edildi.Siverek Belediyesi Zabıta Müdürü Tarık Kızılkeçi, depo ve pazarlamacının uzun süredir takibinde olduklarını belirterek, halk sağlığını tehdit edenlere yönelik denetimlerin aralıksız sürdüğünü söyledi.

