Şanlıurfa'da depoda 50 ton bozuk tavuk ele geçirildi: Ürünler imha edildi
Şanlıurfa'da depoda 50 ton bozuk tavuk ele geçirildi: Ürünler imha edildi
Sputnik Türkiye
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, son kullanım tarihi geçmiş ve bozulmuş 50 ton tavuk eti ele geçirildi. 25.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-25T18:53+0300
2026-03-25T18:53+0300
2026-03-25T18:53+0300
şanlıurfa
şanlıurfa büyükşehir belediyesi
şanlıurfa i̇l emniyet müdürlüğü
şanlıurfa emniyet müdürlüğü
şanlıurfa valiliği
şanlıurfa cumhuriyet başsavcılığı
siverek
siverek belediyesi
tavuk
Siverek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin uzun süredir takip ettiği tavuk pazarlamacısının ürünleri sakladığı depoya baskın düzenlendi.Yapılan kontrollerde, son kullanım tarihi geçmiş 50 ton tavuk ürününün tamamının bozulduğu belirlendi. Belediye ekipleri, ürünleri iş makineleriyle kamyonlara yükleyerek imha etti; toplamda 8 kamyon dolusu bozuk tavuk eti yok edildi.Siverek Belediyesi Zabıta Müdürü Tarık Kızılkeçi, depo ve pazarlamacının uzun süredir takibinde olduklarını belirterek, halk sağlığını tehdit edenlere yönelik denetimlerin aralıksız sürdüğünü söyledi.
türki̇ye
şanlıurfa
siverek
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
şanlıurfa, şanlıurfa büyükşehir belediyesi, şanlıurfa i̇l emniyet müdürlüğü, şanlıurfa emniyet müdürlüğü, şanlıurfa valiliği, şanlıurfa cumhuriyet başsavcılığı, siverek, siverek belediyesi, tavuk, tavuk döner
şanlıurfa, şanlıurfa büyükşehir belediyesi, şanlıurfa i̇l emniyet müdürlüğü, şanlıurfa emniyet müdürlüğü, şanlıurfa valiliği, şanlıurfa cumhuriyet başsavcılığı, siverek, siverek belediyesi, tavuk, tavuk döner
Şanlıurfa'da depoda 50 ton bozuk tavuk ele geçirildi: Ürünler imha edildi
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, son kullanım tarihi geçmiş ve bozulmuş 50 ton tavuk eti ele geçirildi.
Siverek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin uzun süredir takip ettiği tavuk pazarlamacısının ürünleri sakladığı depoya baskın düzenlendi.
Yapılan kontrollerde, son kullanım tarihi geçmiş 50 ton tavuk ürününün tamamının bozulduğu belirlendi. Belediye ekipleri, ürünleri iş makineleriyle kamyonlara yükleyerek imha etti; toplamda 8 kamyon dolusu bozuk tavuk eti yok edildi.
Siverek Belediyesi Zabıta Müdürü Tarık Kızılkeçi, depo ve pazarlamacının uzun süredir takibinde olduklarını belirterek, halk sağlığını tehdit edenlere yönelik denetimlerin aralıksız sürdüğünü söyledi.