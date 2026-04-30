https://anlatilaninotesi.com.tr/20260430/arakciden-trumpin-dil-surcmesine-tepki-hurmuze-baska-bir-isim-vermek-korkunc-bir-hata-1105401774.html
Arakçi'den Trump'ın 'dil sürçmesine' tepki: 'Hürmüz'e başka bir isim vermek korkunç bir hata'
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’yla ilgili ifadelerine sosyal medyadan yanıt verdi. 30.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-30T16:17+0300
dünya
abbas arakçi
i̇ran
hürmüz boğazı
basra körfezi
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/07/1104825247_0:128:736:542_1920x0_80_0_0_14701e880c84c92d57ae248843a5f999.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/07/1104825247_0:0:736:552_1920x0_80_0_0_39b626f1a49544151d1c06c0473793cb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’nın adını 'Trump Boğazı' (Strait of Trump) olarak kullanmasına tepki gösterdi. Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Bugün İran’da Fars (Basra) Körfezi Günü. Bugün, atalarımızın 400 yıl önce Portekizlileri Hürmüz Boğazı’ndan çıkarmasını anıyor.
ABD Başkanı doğru terim olan ‘Fars Körfezi’ ifadesini kullanıyor, Pentagon’un sahte versiyonunu değil. Ancak Hürmüz’e başka bir isim vermek gerçekten ‘korkunç bir hata’ olur.”
Trump 'dil sürçmesi' üzerine özür dilemişti
Arakçi, paylaşımında Trump’ın sosyal medyada paylaştığı ve 'Fars (Basra) Körfezi' olarak paylaştığı haritaya yer vererek, ABD Başkanı'nın bu terimi düzgün kullandığı söyledi. Arakçi, ayrıca Trump’ın daha önce yaptığı bir konuşmada 'Trump Boğazı' ifadesini kullanıp ardından “özür dilediği” anlara ait videoyu da paylaştı.
Trump, söz konusu ifadeyi daha önce bir etkinlikte kullanmış, ardından “Hürmüz demek istedim, özür dilerim, büyük bir hata yaptım” diyerek düzeltmişti.