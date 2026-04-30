Arakçi'den Trump'ın 'dil sürçmesine' tepki: 'Hürmüz'e başka bir isim vermek korkunç bir hata'

Arakçi'den Trump'ın 'dil sürçmesine' tepki: 'Hürmüz'e başka bir isim vermek korkunç bir hata'

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'yla ilgili ifadelerine sosyal medyadan yanıt verdi. 30.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-30T16:17+0300

2026-04-30T16:17+0300

2026-04-30T16:17+0300

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’nın adını 'Trump Boğazı' (Strait of Trump) olarak kullanmasına tepki gösterdi. Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Trump 'dil sürçmesi' üzerine özür dilemiştiArakçi, paylaşımında Trump’ın sosyal medyada paylaştığı ve 'Fars (Basra) Körfezi' olarak paylaştığı haritaya yer vererek, ABD Başkanı'nın bu terimi düzgün kullandığı söyledi. Arakçi, ayrıca Trump’ın daha önce yaptığı bir konuşmada 'Trump Boğazı' ifadesini kullanıp ardından “özür dilediği” anlara ait videoyu da paylaştı. Trump, söz konusu ifadeyi daha önce bir etkinlikte kullanmış, ardından “Hürmüz demek istedim, özür dilerim, büyük bir hata yaptım” diyerek düzeltmişti.

i̇ran

hürmüz boğazı

basra körfezi

Sputnik Türkiye

abbas arakçi, i̇ran, hürmüz boğazı, basra körfezi, donald trump