Arakçi'den Trump'ın 'dil sürçmesine' tepki: 'Hürmüz'e başka bir isim vermek korkunç bir hata'
Arakçi'den Trump'ın 'dil sürçmesine' tepki: 'Hürmüz'e başka bir isim vermek korkunç bir hata'
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'yla ilgili ifadelerine sosyal medyadan yanıt verdi. 30.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-30T16:17+0300
2026-04-30T16:17+0300
dünya
abbas arakçi
i̇ran
hürmüz boğazı
basra körfezi
donald trump
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın adını 'Trump Boğazı' (Strait of Trump) olarak kullanmasına tepki gösterdi. Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Trump 'dil sürçmesi' üzerine özür dilemiştiArakçi, paylaşımında Trump'ın sosyal medyada paylaştığı ve 'Fars (Basra) Körfezi' olarak paylaştığı haritaya yer vererek, ABD Başkanı'nın bu terimi düzgün kullandığı söyledi. Arakçi, ayrıca Trump'ın daha önce yaptığı bir konuşmada 'Trump Boğazı' ifadesini kullanıp ardından "özür dilediği" anlara ait videoyu da paylaştı. Trump, söz konusu ifadeyi daha önce bir etkinlikte kullanmış, ardından "Hürmüz demek istedim, özür dilerim, büyük bir hata yaptım" diyerek düzeltmişti.
i̇ran
hürmüz boğazı
basra körfezi
abbas arakçi, i̇ran, hürmüz boğazı, basra körfezi, donald trump
abbas arakçi, i̇ran, hürmüz boğazı, basra körfezi, donald trump

Arakçi'den Trump'ın 'dil sürçmesine' tepki: 'Hürmüz'e başka bir isim vermek korkunç bir hata'

16:17 30.04.2026
© FotoğrafAbbas Erakçi
Abbas Erakçi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2026
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’yla ilgili ifadelerine sosyal medyadan yanıt verdi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’nın adını 'Trump Boğazı' (Strait of Trump) olarak kullanmasına tepki gösterdi. Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Bugün İran’da Fars (Basra) Körfezi Günü. Bugün, atalarımızın 400 yıl önce Portekizlileri Hürmüz Boğazı’ndan çıkarmasını anıyor.

ABD Başkanı doğru terim olan ‘Fars Körfezi’ ifadesini kullanıyor, Pentagon’un sahte versiyonunu değil. Ancak Hürmüz’e başka bir isim vermek gerçekten ‘korkunç bir hata’ olur.”

Arakçi'nin sosyal medya gönderisi
Arakçi'nin sosyal medya gönderisi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2026
Arakçi'nin sosyal medya gönderisi

Trump 'dil sürçmesi' üzerine özür dilemişti

Arakçi, paylaşımında Trump’ın sosyal medyada paylaştığı ve 'Fars (Basra) Körfezi' olarak paylaştığı haritaya yer vererek, ABD Başkanı'nın bu terimi düzgün kullandığı söyledi. Arakçi, ayrıca Trump’ın daha önce yaptığı bir konuşmada 'Trump Boğazı' ifadesini kullanıp ardından “özür dilediği” anlara ait videoyu da paylaştı.
Trump, söz konusu ifadeyi daha önce bir etkinlikte kullanmış, ardından “Hürmüz demek istedim, özür dilerim, büyük bir hata yaptım” diyerek düzeltmişti.
