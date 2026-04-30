ABD, 10 Meksikalı yetkiliyi 'uyuşturucu kaçakçılığına yardımla' suçladı: Meksika suçlamaları reddetti

ABD'de hazırlanan iddianamede, aralarında Sinaloa Valisi Ruben Rocha Moya'nın da bulunduğu 10 Meksikalı yetkili suçlandı. Meksika hükümeti ise iddiaların... 30.04.2026, Sputnik Türkiye

ABD’de federal savcılar, aralarında Sinaloa Valisi Ruben Rocha Moya’nın da bulunduğu 10 mevcut ve eski Meksikalı yetkiliyi “uyuşturucu kaçakçılığına yardım etmekle” suçladı. İddianamede, söz konusu kişilerin Sinaloa Karteli’nin ABD’ye uyuşturucu sevkiyatına destek verdiği öne sürüldü.ABD’li savcı Jay Clayton, karteli “acımasız bir suç örgütü” olarak nitelendirerek, bu tür yapıların “yozlaşmış siyasetçiler ve kolluk güçleri olmadan bu kadar rahat hareket edemeyeceğini” söyledi.İddianamede ayrıca, suçlanan üç yetkilinin Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum’un partisi Ulusal Yenilenme Hareketi (MORENA) ile bağlantılı olduğu iddia edildi. Belgede, bazı şüphelilerin “El Chapo” lakaplı Joaquin Guzman’ın destekçileriyle ilişkili gruplarla bağlantı kurduğu da öne sürüldü.ABD tarafı, Sinaloa Karteli’ni, her yıl on binlerce Amerikalının ölümüne yol açan sentetik uyuşturucu tedarikçilerinden biri olmakla suçluyor.Meksika suçlamaları reddettiMeksika Dışişleri Bakanlığı ise suçlamalara sert tepki gösterdiği açıklamalarında şu ifadelere yer verildi:Öte yandan Sinaloa Valisi Ruben Rocha Moya sosyal medya üzerinden suçlamaları reddederek şu ifadeleri kaydetti:Moya, suçlamaların Meksika Birleşik Devletleri Siyasi Anayasası’nın 40. maddesinde öngörülen ulusal egemenliğin ihlali anlamına geldiğini belirterek, "Sinaloa halkına şunu söylüyorum: Bizi karakterize eden cesaret ve vakarla, bu iftiranın hiçbir dayanağı olmadığını kanıtlayacağız" ifadesini kullandı.Moya ayrıca konuyu Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ile görüştüğünü ve destek aldığını açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/meksikada-kartel-dengesi-degisiyor-mu-harita-yeniden-ciziliyor-1103794877.html

