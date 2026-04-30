ABD, 10 Meksikalı yetkiliyi 'uyuşturucu kaçakçılığına yardımla' suçladı: Meksika suçlamaları reddetti
ABD, 10 Meksikalı yetkiliyi 'uyuşturucu kaçakçılığına yardımla' suçladı: Meksika suçlamaları reddetti
ABD’de hazırlanan iddianamede, aralarında Sinaloa Valisi Ruben Rocha Moya’nın da bulunduğu 10 Meksikalı yetkili suçlandı. Meksika hükümeti ise iddiaların... 30.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-30T13:30+0300
2026-04-30T13:30+0300
ABD’de federal savcılar, aralarında Sinaloa Valisi Ruben Rocha Moya’nın da bulunduğu 10 mevcut ve eski Meksikalı yetkiliyi “uyuşturucu kaçakçılığına yardım etmekle” suçladı. İddianamede, söz konusu kişilerin Sinaloa Karteli’nin ABD’ye uyuşturucu sevkiyatına destek verdiği öne sürüldü.ABD’li savcı Jay Clayton, karteli “acımasız bir suç örgütü” olarak nitelendirerek, bu tür yapıların “yozlaşmış siyasetçiler ve kolluk güçleri olmadan bu kadar rahat hareket edemeyeceğini” söyledi.İddianamede ayrıca, suçlanan üç yetkilinin Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum’un partisi Ulusal Yenilenme Hareketi (MORENA) ile bağlantılı olduğu iddia edildi. Belgede, bazı şüphelilerin “El Chapo” lakaplı Joaquin Guzman’ın destekçileriyle ilişkili gruplarla bağlantı kurduğu da öne sürüldü.ABD tarafı, Sinaloa Karteli’ni, her yıl on binlerce Amerikalının ölümüne yol açan sentetik uyuşturucu tedarikçilerinden biri olmakla suçluyor.Meksika suçlamaları reddettiMeksika Dışişleri Bakanlığı ise suçlamalara sert tepki gösterdiği açıklamalarında şu ifadelere yer verildi:Öte yandan Sinaloa Valisi Ruben Rocha Moya sosyal medya üzerinden suçlamaları reddederek şu ifadeleri kaydetti:Moya, suçlamaların Meksika Birleşik Devletleri Siyasi Anayasası’nın 40. maddesinde öngörülen ulusal egemenliğin ihlali anlamına geldiğini belirterek, "Sinaloa halkına şunu söylüyorum: Bizi karakterize eden cesaret ve vakarla, bu iftiranın hiçbir dayanağı olmadığını kanıtlayacağız" ifadesini kullandı.Moya ayrıca konuyu Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ile görüştüğünü ve destek aldığını açıkladı.
abd, meksika

ABD, 10 Meksikalı yetkiliyi 'uyuşturucu kaçakçılığına yardımla' suçladı: Meksika suçlamaları reddetti

13:30 30.04.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturABD-Meksika bayrağı
ABD-Meksika bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2026
ABD’de hazırlanan iddianamede, aralarında Sinaloa Valisi Ruben Rocha Moya’nın da bulunduğu 10 Meksikalı yetkili suçlandı. Meksika hükümeti ise iddiaların kanıtsız olduğunu belirterek diplomatik nota vereceğini açıkladı.
ABD’de federal savcılar, aralarında Sinaloa Valisi Ruben Rocha Moya’nın da bulunduğu 10 mevcut ve eski Meksikalı yetkiliyi “uyuşturucu kaçakçılığına yardım etmekle” suçladı. İddianamede, söz konusu kişilerin Sinaloa Karteli’nin ABD’ye uyuşturucu sevkiyatına destek verdiği öne sürüldü.
ABD’li savcı Jay Clayton, karteli “acımasız bir suç örgütü” olarak nitelendirerek, bu tür yapıların “yozlaşmış siyasetçiler ve kolluk güçleri olmadan bu kadar rahat hareket edemeyeceğini” söyledi.
İddianamede ayrıca, suçlanan üç yetkilinin Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum’un partisi Ulusal Yenilenme Hareketi (MORENA) ile bağlantılı olduğu iddia edildi. Belgede, bazı şüphelilerin “El Chapo” lakaplı Joaquin Guzman’ın destekçileriyle ilişkili gruplarla bağlantı kurduğu da öne sürüldü.
ABD tarafı, Sinaloa Karteli’ni, her yıl on binlerce Amerikalının ölümüne yol açan sentetik uyuşturucu tedarikçilerinden biri olmakla suçluyor.

Meksika suçlamaları reddetti

Meksika Dışişleri Bakanlığı ise suçlamalara sert tepki gösterdiği açıklamalarında şu ifadelere yer verildi:

Dışişleri Bakanlığı, Başsavcılığa (FGR) iletilmek üzere iade amaçlı geçici tutuklama taleplerini almıştır. Ancak sunulan belgelerde herhangi bir kanıt yer almamaktadır. Yürürlükteki anlaşmalar gereği bu tür bilgilerin gizli tutulması gerekirken, suçlamaların kamuoyuna açıklanma şekli belirlenen ilkelere uygun değildir. Bu nedenle ABD Büyükelçiliğine konuya ilişkin diplomatik kınama gönderilecektir.

Öte yandan Sinaloa Valisi Ruben Rocha Moya sosyal medya üzerinden suçlamaları reddederek şu ifadeleri kaydetti:
New York Güney Bölgesi Federal Savcılığı tarafından şahsıma yönelik formüle edilen ithamları, herhangi bir doğruluk payı ve temelden yoksun oldukları gerekçesiyle, kategorik ve mutlak bir şekilde reddediyorum. Bu durum, yeri ve zamanı geldiğinde tüm netliğiyle kanıtlanacaktır. Bu saldırı sadece şahsıma değil, aynı zamanda Dördüncü Dönüşüm hareketine, onun sembolik liderlerine ve bu davayı temsil eden Meksikalılara yapılmıştır.
Moya, suçlamaların Meksika Birleşik Devletleri Siyasi Anayasası’nın 40. maddesinde öngörülen ulusal egemenliğin ihlali anlamına geldiğini belirterek, "Sinaloa halkına şunu söylüyorum: Bizi karakterize eden cesaret ve vakarla, bu iftiranın hiçbir dayanağı olmadığını kanıtlayacağız" ifadesini kullandı.
Moya ayrıca konuyu Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ile görüştüğünü ve destek aldığını açıkladı.
