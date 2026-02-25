https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/meksikada-kartel-dengesi-degisiyor-mu-harita-yeniden-ciziliyor-1103794877.html

Meksika’da kartel dengesi değişiyor mu? Harita yeniden çiziliyor

2009 yılında Milenio Karteli’nden ayrılan bir yapılanma olarak kurulan Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG), El Mencho döneminde küçük çetelerle kurulan “franchise” tipi ittifaklarla ülke çapında genişledi.Ancak analistlere göre merkezi liderliğin kaybı, örgütün iç yapısında kırılmalara yol açabilir. Özellikle son operasyonlarda çok sayıda üst düzey üyenin öldüğü veya yakalandığı belirtiliyor.ABD makamları, El Mencho’nun damadı Julio Alberto Castillo Rodriguez (El Chorro)’u potansiyel lider adaylarından biri olarak değerlendiriyor. Öte yandan, El Mencho’nun oğlu Ruben Oseguera-Gonzalez (El Menchito) ABD’de ömür boyu hapis cezası almış durumda.Örgütün mali yapısında etkili olduğu belirtilen eşi Rosalinda González Valencia (La Jefa)’nın adı da olası liderlik senaryolarında geçiyor. Ancak uzmanlar, Meksika’daki kartel kültürü ve erkek egemen yapı nedeniyle bu ihtimalin zayıf olduğunu belirtiyor.Sinaloa karteli fırsat kolluyor mu?Meksika’nın en eski ve küresel ölçekte en etkili suç ağlarından biri olan Sinaloa Karteli, son yıllarda lider kadrosuna yönelik operasyonlarla zayıfladı.Kartel, iki ana fraksiyona bölünmüş durumda:Bu iç bölünme, özellikle Sinaloa eyaletinde şiddetin artmasına neden oldu. Ancak analistlere göre CJNG’de yaşanacak bir zayıflama, Sinaloa’nın yeniden güç kazanması için fırsat yaratabilir.Cartel del Noreste: Zetas mirasıEski Los Zetas yapılanmasının devamı olarak görülen Cartel del Noreste, uyuşturucu kaçakçılığı, adam kaçırma ve insan kaçakçılığı faaliyetleriyle biliniyor.Son yıllarda lider kadroya yönelik operasyonlar örgütü zayıflatmış olsa da, özellikle silah tedarik ağını kontrol eden isimlerin güç kazandığı belirtiliyor.La Nueva Familia Michoacana: Sentetik uyuşturucu gücüGuerrero ve Michoacán eyaletlerinde etkin olan La Nueva Familia Michoacana, özellikle fentanyl, metamfetamin, eroin ve kokain üretimi ve dağıtımıyla öne çıkıyor.Örgütün liderleri Johnny Hurtado Olascoaga ve Jose Alfredo Hurtado Olascoaga, ABD tarafından uyuşturucu suçlamalarıyla aranıyor.Cartel de Golfo ve göçmen kaçakçılığıKuzeydoğu Meksika merkezli Cártel de Golfo, uyuşturucu ticaretinin yanı sıra fidye amaçlı kaçırma ve göçmen kaçakçılığı faaliyetleriyle ilişkilendiriliyor.Örgütün başında Jose Alfredo Cardenas-Martinez (El Contador) bulunuyor. Hakkında ABD’de uyuşturucu suçlamaları mevcut.Cárteles Unidos: Bölgesel i̇ttifakBatı Meksika’da faaliyet gösteren Cárteles Unidos, farklı yerel suç gruplarının oluşturduğu bir ittifak yapısı.Lideri Juan José Farías Álvarez (El Abuelo), rakip kartellere karşı yerel örgütleri bir araya getirmesiyle biliniyor. Örgüt, uyuşturucu ticaretinin yanı sıra tarım arazilerine el koyma ve yasa dışı ağaç kesimiyle de suçlanıyor.Yeni bir kartel haritası mı çiziliyor?Uzmanlara göre El Mencho’nun ölümü, Meksika’daki kartel haritasını yeniden şekillendirebilir. Liderlik boşluğunun uzun sürmesi halinde:olasılıkları masada.

