Zaharova: Ukrayna yeniden tarafsız ve nükleer silahsız statüye dönmeli
© Sputnik / Сергей Бобылев
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Hint medyasına verdiği röportajda, Rusya’nın Ukrayna ve Orta Doğu krizlerinde diplomatik çözüme hazır olduğunu, aynı zamanda stratejik ortağı Hindistan ile enerji ve savunma alanlarındaki iş birliğini güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Hindistan'ın Firstpost haber portalına verdiği röportajda, Ukrayna'da kalıcı barış için Kiev'in tarafsız ve nükleersiz statüsüne dönmesi, ayrıca Kırım, Donbass ve Novorossiya'nın Rus toprağı olduğunun tanınması gerektiğini söyledi. Batı'nın ve özellikle İngiltere'nin barışa engel olduğunu belirten Zaharova, Rus ordusunun sahada stratejik üstünlüğe sahip olduğunu ve Kiev'in şart dikte edecek bir konumda olmadığını vurguladı.
‘Ukrayna tarafsız ve nükleersiz statüsüne dönmeli’
Ukrayna krizinde kalıcı bir çözümün ancak "krizin temel nedenlerinin ortadan kaldırılmasıyla" mümkün olacağını belirten Zaharova, Ukrayna'nın blok dışı, tarafsız ve nükleersiz statüsüne geri dönmesi gerektiğini söyledi.
Ukrayna'nın 'devletliğinin temellerine' dönmesi gerekiyor; bu da ülkenin yeniden blok dışı, tarafsız ve nükleer silahsız statüye sahip olması anlamına geliyor.
‘Barışı İngiltere ve AB engelliyor’
Rusya’nın Ukrayna’daki çatışmanın diplomatik yollarla sona erdirilmesine hazır olduğunu belirten Zaharova, ancak bunun Moskova’nın çıkarları pahasına olamayacağını vurguladı:
Rusya, çatışmanın diplomatik yollarla bir an önce çözülmesine her zaman hazır olmuştur. Ancak çözüm, ülkemizin çıkarları pahasına ‘tek kaleye oynanan bir maç’ olamaz. Üstelik Kiev ve Batılı sponsorları, bize herhangi bir şart dikte edebilecek bir konumda kesinlikle değiller.
Zaharova, Ukrayna’daki çatışmanın uzamasından özellikle Britanya ve AB ülkelerinin sorumlu olduğunu vurguladı:
Ne yazık ki bugün Kiev'de barış için siyasi bir irade görmüyoruz. Zelenskiy'nin sponsorları, özellikle İngiltere ve AB ülkeleri, çatışmayı uzatmak ve sona ereceğine dair en küçük bir işareti bile engellemek için ellerinden geleni yapıyor.
‘Kırım, Donbass ve Novorossiya'nın Rus toprağı olduğunu kabul etmek gerekiyor’
Zaharova, Ukrayna krizinin çözümü için Kırım, Donbass ve Novorossiya’nın Rusya’ya ait olduğunun tanınmasının zorunlu olduğunu söyledi:
Aynı zamanda jeopolitik gerçekleri de gerçekçi bir şekilde değerlendirmek gerekiyor: Kırım, Donbass ve Novorossiya'nın Rus toprağı olduğunu kabul etmek, meşru güvenlik kaygılarımızı hesaba katmak, Avrupa ve dünyada güvenlik dengesini yeniden tesis etmek büyük önem taşıyor. Krizin bir daha yaşanmayacağını güvence altına alacak, hukuki bağlayıcılığı olan anlaşmalara ve mekanizmalara ihtiyacımız var.
‘Sahada stratejik inisiyatif Rus ordusunda’
Rus Silahlı Kuvvetlerinin çatışma sahasında “stratejik inisiyatifi elinde bulundurduğunu ve ilerlediğini” söyleyen Zaharova, Rusya’nın Ukrayna ordusundan farklı olarak askerlerini “anlamsız saldırılara” göndermediğini ifade etti.
Şu anda Rus Silahlı Kuvvetleri stratejik inisiyatifi sıkı bir şekilde elinde tutuyor ve ilerliyor. Biz, Zelenskiy rejiminin yaptığı gibi, taarruzu zorlamıyor, askerleri anlamsız saldırılara atmıyoruz. Her bir askerimizin hayatını korumaya çalışıyoruz, çünkü insanlar bizim için paha biçilmez bir sermaye ve kaçınılmaz zaferimizin temelidir.
‘ABD ile Ukrayna konusunda siyasi diyalog sürüyor’
Zaharova, ABD ile Ukrayna konusunda siyasi diyaloğun sürdüğünü, ancak Moskova’nın bu kanaldan büyük beklentiler içinde olmadığını belirtti:
Ukrayna konusunda gerçekten uzlaşmaya dayalı çözümler üretilmesine çalışırken bugün ABD ile siyasi diyaloğu sürdürüyoruz. Ancak büyük beklentiler içinde değiliz.
İran, Hindistan ve askeri işbirliği
Röportajda diğer konulara da değinen Zaharova, Rusya'nın İran çevresindeki "son derece gergin" uluslararası durumun çözümüne yardımcı olmaya hazır olduğunu belirtti.
Hindistan ile ilişkilere özel bir vurgu yapan Zaharova, Rusya'nın Hindistan'a petrol ihracatını artırmayı planladığını söyledi.
Rus petrolü ikili ticaretimizin yapısında önemli bir yer tutuyor. İhracatını daha da artırmayı planlıyoruz. Bu, her iki ülkenin de çıkarına.
Zaharova, Hindistan’ın ABD dahil diğer güç merkezleriyle ilişkilerini, Rusya ile sahip olduğu “ayrıcalıklı stratejik ortaklık” çerçevesinde şekillendirdiğini vurguladı:
Hintli dostlarımız, ABD de dahil olmak üzere diğer büyük güç merkezleriyle ilişkilerini kurarken, Rusya ile aralarındaki özellikle ayrıcalıklı stratejik ortaklık faktörünü her zaman gereğince dikkate alıyor.
Zaharova, Rusya'nın Hindistan ile askeri-teknik iş birliğini artırma niyetinde olduğunu ve ortak silah geliştirme ve lisanslı üretim gibi projelere hazır olduğunu da sözlerine ekledi.