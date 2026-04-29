https://anlatilaninotesi.com.tr/20260429/zaharova-ukrayna-yeniden-tarafsiz-ve-nukleer-silahsiz-statuye-donmeli-1105350224.html

Zaharova: Ukrayna yeniden tarafsız ve nükleer silahsız statüye dönmeli

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Hint medyasına verdiği röportajda, Rusya’nın Ukrayna ve Orta Doğu krizlerinde diplomatik çözüme hazır... 29.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-29T01:16+0300

dünya

mariya zaharova

rusya

moskova

hindistan

i̇ran

ukrayna krizi

kırım

donbass

ab

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/1d/1082185074_0:182:2993:1866_1920x0_80_0_0_ecce758331ceeb192fb54aee818bb5c1.jpg

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Hindistan'ın Firstpost haber portalına verdiği röportajda, Ukrayna'da kalıcı barış için Kiev'in tarafsız ve nükleersiz statüsüne dönmesi, ayrıca Kırım, Donbass ve Novorossiya'nın Rus toprağı olduğunun tanınması gerektiğini söyledi. Batı'nın ve özellikle İngiltere'nin barışa engel olduğunu belirten Zaharova, Rus ordusunun sahada stratejik üstünlüğe sahip olduğunu ve Kiev'in şart dikte edecek bir konumda olmadığını vurguladı.‘Ukrayna tarafsız ve nükleersiz statüsüne dönmeli’Ukrayna krizinde kalıcı bir çözümün ancak "krizin temel nedenlerinin ortadan kaldırılmasıyla" mümkün olacağını belirten Zaharova, Ukrayna'nın blok dışı, tarafsız ve nükleersiz statüsüne geri dönmesi gerektiğini söyledi.‘Barışı İngiltere ve AB engelliyor’Rusya’nın Ukrayna’daki çatışmanın diplomatik yollarla sona erdirilmesine hazır olduğunu belirten Zaharova, ancak bunun Moskova’nın çıkarları pahasına olamayacağını vurguladı:Zaharova, Ukrayna’daki çatışmanın uzamasından özellikle Britanya ve AB ülkelerinin sorumlu olduğunu vurguladı:‘Kırım, Donbass ve Novorossiya'nın Rus toprağı olduğunu kabul etmek gerekiyor’Zaharova, Ukrayna krizinin çözümü için Kırım, Donbass ve Novorossiya’nın Rusya’ya ait olduğunun tanınmasının zorunlu olduğunu söyledi:‘Sahada stratejik inisiyatif Rus ordusunda’Rus Silahlı Kuvvetlerinin çatışma sahasında “stratejik inisiyatifi elinde bulundurduğunu ve ilerlediğini” söyleyen Zaharova, Rusya’nın Ukrayna ordusundan farklı olarak askerlerini “anlamsız saldırılara” göndermediğini ifade etti.‘ABD ile Ukrayna konusunda siyasi diyalog sürüyor’Zaharova, ABD ile Ukrayna konusunda siyasi diyaloğun sürdüğünü, ancak Moskova’nın bu kanaldan büyük beklentiler içinde olmadığını belirtti:İran, Hindistan ve askeri işbirliğiRöportajda diğer konulara da değinen Zaharova, Rusya'nın İran çevresindeki "son derece gergin" uluslararası durumun çözümüne yardımcı olmaya hazır olduğunu belirtti.Hindistan ile ilişkilere özel bir vurgu yapan Zaharova, Rusya'nın Hindistan'a petrol ihracatını artırmayı planladığını söyledi.Zaharova, Hindistan’ın ABD dahil diğer güç merkezleriyle ilişkilerini, Rusya ile sahip olduğu “ayrıcalıklı stratejik ortaklık” çerçevesinde şekillendirdiğini vurguladı:Zaharova, Rusya'nın Hindistan ile askeri-teknik iş birliğini artırma niyetinde olduğunu ve ortak silah geliştirme ve lisanslı üretim gibi projelere hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

