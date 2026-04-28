Zaharova: Almanya, Kiev’i silahlandırmak yerine Avrupa’nın güvenliğine odaklanmalı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Almanya'nın son kaynaklarını Ukrayna'nın militarizasyonuna harcamak yerine, ortak Avrupa güvenliği ve AB'nin... 28.04.2026, Sputnik Türkiye
Zaharova: Almanya, Kiev’i silahlandırmak yerine Avrupa’nın güvenliğine odaklanmalı

18:32 28.04.2026
© Rusya Dışişleri Bakanlığı basın dairesiRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2026
© Rusya Dışişleri Bakanlığı basın dairesi
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Almanya'nın son kaynaklarını Ukrayna'nın militarizasyonuna harcamak yerine, ortak Avrupa güvenliği ve AB'nin krizden çıkışı gibi konulara odaklanması gerektiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in ‘Ukrayna'nın toprak tavizleri vermesi gerektiği’ yönündeki ifadelerine ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, Berlin’in son kaynaklarını Ukrayna’nın militarizasyonuna harcamak yerine, ortak Avrupa güvenliği ile AB’nin krizden çıkışına yoğunlaşması gerektiğini söyledi.
Almanya, son kaynaklarını Ukrayna'nın militarizasyonuna harcamak, Ukrayna vatandaşlarını 'top yemi' olarak kullanmak ve onları birer araç olarak görmek yerine, ortak, bölünmez ve gerçek olması gereken Avrupa güvenliği veya Batı Avrupa'nın krizden çıkışı gibi sorunlara derinlemesine eğilmelidir.
Zaharova, Alman halkının yeni bir deneye tabi tutulduğunu ve Ukrayna'nın bir silah olarak kullanıldığı Rusya ile bir çatışmanın içine çekildiğini vurguladı.
Peki Alman halkının buna ihtiyacı var mıydı? Kimse onlara fikrini sormadı. Şimdi ise tüm bu politikaların; Alman sanayisini, ekonomisini, bilimini ve iş dünyasını çöküşe sürüklediği ortaya çıkıyor. Sanırım şimdi bu manzaraya bakıp, ne hale geldiklerine hayıflanıyor olmalılar.
Merz, daha önce yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın barış anlaşması ve Avrupa Birliği'ne üyelik için toprak tavizleri vermesi gerekeceğini belirtmişti. Merz ayrıca, Ukrayna’nın Ocak 2028’de AB’ye katılmasını “gerçekçi olmayan” bir takvim olarak nitelendirmişti.
