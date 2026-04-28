https://anlatilaninotesi.com.tr/20260428/zaharova-almanya-kievi-silahlandirmak-yerine-avrupanin-guvenligine-odaklanmali-1105345159.html
Zaharova: Almanya, Kiev’i silahlandırmak yerine Avrupa’nın güvenliğine odaklanmalı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Almanya'nın son kaynaklarını Ukrayna'nın militarizasyonuna harcamak yerine, ortak Avrupa güvenliği ve AB'nin... 28.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-28T18:32+0300
dünya
mariya zaharova
rusya dışişleri bakanlığı
almanya
berlin
friedrich merz
avrupa birliği
ab
ukrayna
kiev
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/01/1104685838_0:0:1283:722_1920x0_80_0_0_064518370cb2e897fd9bf78ae8759fe5.png
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in ‘Ukrayna'nın toprak tavizleri vermesi gerektiği’ yönündeki ifadelerine ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, Berlin’in son kaynaklarını Ukrayna’nın militarizasyonuna harcamak yerine, ortak Avrupa güvenliği ile AB’nin krizden çıkışına yoğunlaşması gerektiğini söyledi.Zaharova, Alman halkının yeni bir deneye tabi tutulduğunu ve Ukrayna'nın bir silah olarak kullanıldığı Rusya ile bir çatışmanın içine çekildiğini vurguladı.Merz, daha önce yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın barış anlaşması ve Avrupa Birliği'ne üyelik için toprak tavizleri vermesi gerekeceğini belirtmişti. Merz ayrıca, Ukrayna’nın Ocak 2028’de AB’ye katılmasını “gerçekçi olmayan” bir takvim olarak nitelendirmişti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/01/1104685838_124:0:1155:773_1920x0_80_0_0_908cf7cbe276bda62afd0a3b9e064b38.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Almanya'nın son kaynaklarını Ukrayna'nın militarizasyonuna harcamak yerine, ortak Avrupa güvenliği ve AB'nin krizden çıkışı gibi konulara odaklanması gerektiğini belirtti.
Almanya, son kaynaklarını Ukrayna'nın militarizasyonuna harcamak, Ukrayna vatandaşlarını 'top yemi' olarak kullanmak ve onları birer araç olarak görmek yerine, ortak, bölünmez ve gerçek olması gereken Avrupa güvenliği veya Batı Avrupa'nın krizden çıkışı gibi sorunlara derinlemesine eğilmelidir.
Zaharova, Alman halkının yeni bir deneye tabi tutulduğunu ve Ukrayna'nın bir silah olarak kullanıldığı Rusya ile bir çatışmanın içine çekildiğini vurguladı.
Peki Alman halkının buna ihtiyacı var mıydı? Kimse onlara fikrini sormadı. Şimdi ise tüm bu politikaların; Alman sanayisini, ekonomisini, bilimini ve iş dünyasını çöküşe sürüklediği ortaya çıkıyor. Sanırım şimdi bu manzaraya bakıp, ne hale geldiklerine hayıflanıyor olmalılar.
Merz, daha önce yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın barış anlaşması ve Avrupa Birliği'ne üyelik için toprak tavizleri vermesi gerekeceğini belirtmişti. Merz ayrıca, Ukrayna’nın Ocak 2028’de AB’ye katılmasını “gerçekçi olmayan” bir takvim olarak nitelendirmişti.