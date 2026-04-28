Zaharova: Almanya, Kiev’i silahlandırmak yerine Avrupa’nın güvenliğine odaklanmalı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Almanya'nın son kaynaklarını Ukrayna'nın militarizasyonuna harcamak yerine, ortak Avrupa güvenliği ve AB'nin... 28.04.2026, Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in ‘Ukrayna'nın toprak tavizleri vermesi gerektiği’ yönündeki ifadelerine ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, Berlin’in son kaynaklarını Ukrayna’nın militarizasyonuna harcamak yerine, ortak Avrupa güvenliği ile AB’nin krizden çıkışına yoğunlaşması gerektiğini söyledi.Zaharova, Alman halkının yeni bir deneye tabi tutulduğunu ve Ukrayna'nın bir silah olarak kullanıldığı Rusya ile bir çatışmanın içine çekildiğini vurguladı.Merz, daha önce yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın barış anlaşması ve Avrupa Birliği'ne üyelik için toprak tavizleri vermesi gerekeceğini belirtmişti. Merz ayrıca, Ukrayna’nın Ocak 2028’de AB’ye katılmasını “gerçekçi olmayan” bir takvim olarak nitelendirmişti.

