Zaharova: Batı Avrupa, Zelenskiy’in nükleer şantajının ilk kurbanı olabilir

Zaharova: Batı Avrupa, Zelenskiy’in nükleer şantajının ilk kurbanı olabilir

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Batı Avrupa'nın, kendisinden nükleer silah talep eden Vladimir Zelenskiy'in 'nükleer şantajının' ilk kurbanı olma... 29.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-29T17:33+0300

2026-04-29T17:33+0300

2026-04-29T17:33+0300

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ukrayna için nükleer silahları ‘güvenlik garantisi’ olarak talep eden Kiev rejiminin liderinin aslında nükleer bir çatışmayı kışkırttığını vurgulayan Zaharova, Batı Avrupa'nın Zelenskiy'in ‘nükleer şantajının’ ilk kurbanı olma riskiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti.Zaharova’nın bugünkü basın toplantısında yaptığı diğer açıklamalardan öne çıkanlar:▪️AB'nin Ukrayna'daki çözümle ilgili açıklamaları Rusya için hiçbir önem taşımıyor.▪️Ukrayna ordusunun Tuapse'ye saldırısından sonra NATO ülkeleri teröristlere verdikleri desteği gözden geçirmeli.▪️Rusya, Avrupa ülkelerinin askeri-nükleer faaliyetlerini yakından izliyor.▪️Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde alkolizm ve uyuşturucu bağımlılığı yaygınlaştı.▪️Rus vatandaşları, gerilimin yüksek olduğu ülkeler listesini gözden geçirmeli ve mümkünse onlardan uzak durmalıdır.

rusya

batı avrupa

kiev

ukrayna

Sputnik Türkiye

rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, avrupa, vladimir zelenskiy, batı avrupa, kiev, ukrayna, nato