Zaharova: Batı Avrupa, Zelenskiy’in nükleer şantajının ilk kurbanı olabilir
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Batı Avrupa'nın, kendisinden nükleer silah talep eden Vladimir Zelenskiy'in 'nükleer şantajının' ilk kurbanı olma... 29.04.2026, Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ukrayna için nükleer silahları ‘güvenlik garantisi’ olarak talep eden Kiev rejiminin liderinin aslında nükleer bir çatışmayı kışkırttığını vurgulayan Zaharova, Batı Avrupa'nın Zelenskiy'in ‘nükleer şantajının’ ilk kurbanı olma riskiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti.Zaharova’nın bugünkü basın toplantısında yaptığı diğer açıklamalardan öne çıkanlar:▪️AB'nin Ukrayna'daki çözümle ilgili açıklamaları Rusya için hiçbir önem taşımıyor.▪️Ukrayna ordusunun Tuapse'ye saldırısından sonra NATO ülkeleri teröristlere verdikleri desteği gözden geçirmeli.▪️Rusya, Avrupa ülkelerinin askeri-nükleer faaliyetlerini yakından izliyor.▪️Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde alkolizm ve uyuşturucu bağımlılığı yaygınlaştı.▪️Rus vatandaşları, gerilimin yüksek olduğu ülkeler listesini gözden geçirmeli ve mümkünse onlardan uzak durmalıdır.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Batı Avrupa'nın, kendisinden nükleer silah talep eden Vladimir Zelenskiy'in 'nükleer şantajının' ilk kurbanı olma riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Ukrayna için nükleer silahları ‘güvenlik garantisi’ olarak talep eden Kiev rejiminin liderinin aslında nükleer bir çatışmayı kışkırttığını vurgulayan Zaharova, Batı Avrupa'nın Zelenskiy'in ‘nükleer şantajının’ ilk kurbanı olma riskiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti.
Biz defalarca, terörizmin Kiev yönetimi tarafından devlet politikası aracı olarak kullanıldığına tanık olduk. Örneğin, Zelenskiy 26 Mart’ta Fransız Le Monde gazetesine verdiği röportajda, Ukrayna’ya güvenlik garantisi olarak hem NATO üyeliği hem de nükleer silah verilmesi gerektiğini söylemişti. Bu tür açıklamalarla fiilen nükleer bir çatışmayı kışkırtmayı sürdürüyor. Üstelik Batı Avrupa, bu nükleer şantajın ilk kurbanı olma riskiyle karşı karşıya.
Zaharova’nın bugünkü basın toplantısında yaptığı diğer açıklamalardan öne çıkanlar:
▪️AB'nin Ukrayna'daki çözümle ilgili açıklamaları Rusya için hiçbir önem taşımıyor.
▪️Ukrayna ordusunun Tuapse'ye saldırısından sonra NATO ülkeleri teröristlere verdikleri desteği gözden geçirmeli.
▪️Rusya, Avrupa ülkelerinin askeri-nükleer faaliyetlerini yakından izliyor.
▪️Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde alkolizm ve uyuşturucu bağımlılığı yaygınlaştı.
▪️Rus vatandaşları, gerilimin yüksek olduğu ülkeler listesini gözden geçirmeli ve mümkünse onlardan uzak durmalıdır.