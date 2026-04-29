Evrim sürecine dair yeni veriler ortaya çıktı: Köpeklerin beyinleri 5 bin yıl önce küçülmeye başlamış
Evrim sürecine dair yeni veriler ortaya çıktı: Köpeklerin beyinleri 5 bin yıl önce küçülmeye başlamış
Tarih öncesi kurt ve köpeklere ait kafataslarını inceleyen bir ekip, köpeklerin beyinlerinin en az 5 bin yıl önce küçülmeye başladığını ortaya çıkardı. Bu... 29.04.2026, Sputnik Türkiye
Bilim insanları, köpeklerin beyinlerinin en az 5 bin yıl önce küçülmeye başladığını ortaya koyan yeni bir araştırma yayımladı. Uzun süredir köpeklerin beyin hacminin kurtlara kıyasla daha küçük olduğu biliniyor. Ancak yeni çalışma, bu küçülmenin zamanlamasına dair daha somut veriler ortaya koydu. Araştırmaya göre, özellikle Neolitik dönemde yaşayan köpeklerde beyin hacminde belirgin bir azalma görüldü.'Daha az zeki oldukları anlamına gelmiyor'Araştırmacılardan Thomas Cucchi, evcilleşmenin köpekleri "daha az zeki" hale getirmediğini vurguladı. Cucchi, modern yaşam koşullarının köpeklerin tüm bilişsel yeteneklerini her zaman ortaya koymalarına izin vermediğini ancak buna rağmen köpeklerin insanlarla iletişim kurma ve onları anlama konusunda son derece gelişmiş olduğunu ifade etti.
bilim, köpek
bilim, köpek

Evrim sürecine dair yeni veriler ortaya çıktı: Köpeklerin beyinleri 5 bin yıl önce küçülmeye başlamış

© AA / Sefa KaracanSoğuk Sibirya'nın sıcakkanlı köpekleri Sibirya kurtlarıyla turlar yapılıyor
Tarih öncesi kurt ve köpeklere ait kafataslarını inceleyen bir ekip, köpeklerin beyinlerinin en az 5 bin yıl önce küçülmeye başladığını ortaya çıkardı. Bu durumun köpeklerin daha az zeki oldukları anlamına gelmediğini belirten uzmanlar, bu evrimin nedenini tam olarak açıklayamıyor.
Bilim insanları, köpeklerin beyinlerinin en az 5 bin yıl önce küçülmeye başladığını ortaya koyan yeni bir araştırma yayımladı.
Uzun süredir köpeklerin beyin hacminin kurtlara kıyasla daha küçük olduğu biliniyor. Ancak yeni çalışma, bu küçülmenin zamanlamasına dair daha somut veriler ortaya koydu. Araştırmaya göre, özellikle Neolitik dönemde yaşayan köpeklerde beyin hacminde belirgin bir azalma görüldü.

'Daha az zeki oldukları anlamına gelmiyor'

Araştırmacılardan Thomas Cucchi, evcilleşmenin köpekleri “daha az zeki” hale getirmediğini vurguladı. Cucchi, modern yaşam koşullarının köpeklerin tüm bilişsel yeteneklerini her zaman ortaya koymalarına izin vermediğini ancak buna rağmen köpeklerin insanlarla iletişim kurma ve onları anlama konusunda son derece gelişmiş olduğunu ifade etti.

Evcilleşme sürecine dair yeni veriler ortaya çıktı

Araştırmacılar, 35 bin ile 5 bin yıl öncesine ait 22 tarih öncesi kurt ve köpek kafatasının yanı sıra, günümüze ait 59 kurt ve 104 köpek kafatasının bilgisayarlı tomografi taramalarını analiz etti. İncelenen modern köpekler arasında farklı ırkların yanı sıra sokak köpekleri ve dingolar da yer aldı.
Sonuçlar, modern köpekler, dingolar ve Neolitik dönem köpeklerinin beyinlerinin, hem eski hem de modern kurtlara kıyasla ortalama yüzde 32 daha küçük olduğunu ortaya koydu.
Daha detaylı analizler, yaklaşık 5 bin ila 4 bin 500 yıl önce yaşayan köpeklerin beyinlerinin, aynı dönemdeki kurtlara göre yüzde 46 daha küçük olduğunu gösterdi. Bu köpeklerin beyin büyüklüğünün günümüzdeki pug cinsi köpeklerle benzer olduğu belirtildi.
Araştırmada ayrıca, erken dönem insanlarla birlikte yaşayan ve 'protodog' (ilkel köpekler) olarak adlandırılan köpek benzeri canlıların beyinlerinin kurtlardan daha küçük olmadığı tespit edildi. Hatta bazı örneklerde beyin hacminin daha büyük olduğu görüldü. Bu durum, evcilleşmenin ilk aşamalarında beyin hacminde artış yaşanmış olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

Beyinlerin neden küçüldüğü bilinmiyor

Araştırmacılar, köpeklerin neden daha küçük beyinlere sahip olacak şekilde evrimleştiğinin henüz kesin olarak açıklanamadığını belirtiyor.
Ancak bazı hipotezler öne çıkıyor. Bunlardan biri, beyin küçüldükçe yapısının yeniden organize olduğu ve bunun köpeklerin çevresel değişimlere karşı daha temkinli davranmasına yol açtığı yönünde. Bu özellik, köpekleri bir tür “erken uyarı sistemi” haline getirmiş olabilir.
Bir diğer olasılık ise Neolitik dönemdeki yerleşik yaşam koşullarıyla ilgili. Araştırmacılara göre, sınırlı besin kaynakları daha az enerji gerektiren, dolayısıyla daha küçük vücut ve beyin yapısına sahip köpeklerin tercih edilmesine yol açmış olabilir.
