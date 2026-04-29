Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Ukrayna ordusu Rusya sınırında savunma hattı inşa ediyor
Ukrayna ordusunun, Çernigov Bölgesi’nde Rusya sınırında savunma hattı inşa ettiği belirtildi. 29.04.2026, Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Sputnik'e yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun devlet özel nakliye hizmetine bağlı birlikleri kullanarak Çernigov Bölgesi'nin Semenov ilçesinde Radomka-Rıbinsk-Ohramieviçi hattı boyunca savunma yapıları inşa ettiği bildirildi.Ukrayna ordusunun uzaktan yaptığı mayın döşeme çalışmaları nedeniyle, bu bölgenin kuzeyindeki tüm yerleşim yerlerinin siviller için tehlikeli hale geldiği kaydedilirken Rus ordusunun, savunma hattı yapımında yer alan Ukraynalı askerleri hedef alan saldırılar düzenlediği ifade edildi.Semenov İlçesi, Çernigov Bölgesi'nin kuzeyinde, Rusya'nın Bryansk Bölgesi ile sınırda yer alıyor.Rusya Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Ukrayna ordusu son 24 saat içinde söz konusu bölgede 150'den fazla asker ve birkaç mühimmat deposu kaybetti.
Ukrayna ordusunun, Çernigov Bölgesi’nde Rusya sınırında savunma hattı inşa ettiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan Sputnik’e yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun devlet özel nakliye hizmetine bağlı birlikleri kullanarak Çernigov Bölgesi’nin Semenov ilçesinde Radomka-Rıbinsk-Ohramieviçi hattı boyunca savunma yapıları inşa ettiği bildirildi.
Ukrayna ordusunun uzaktan yaptığı mayın döşeme çalışmaları nedeniyle, bu bölgenin kuzeyindeki tüm yerleşim yerlerinin siviller için tehlikeli hale geldiği kaydedilirken Rus ordusunun, savunma hattı yapımında yer alan Ukraynalı askerleri hedef alan saldırılar düzenlediği ifade edildi.
Semenov İlçesi, Çernigov Bölgesi'nin kuzeyinde, Rusya’nın Bryansk Bölgesi ile sınırda yer alıyor.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Ukrayna ordusu son 24 saat içinde söz konusu bölgede 150'den fazla asker ve birkaç mühimmat deposu kaybetti.
