https://anlatilaninotesi.com.tr/20260429/ukrayna-ordusu-rusya-sinirinda-savunma-hatti-insa-ediyor-1105355861.html

Ukrayna ordusu Rusya sınırında savunma hattı inşa ediyor

Ukrayna ordusunun, Çernigov Bölgesi’nde Rusya sınırında savunma hattı inşa ettiği belirtildi. 29.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-29T09:55+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0e/1105012395_0:73:1185:740_1920x0_80_0_0_1b4b56644c11c2d5fa959e7057701239.png

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan Sputnik’e yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun devlet özel nakliye hizmetine bağlı birlikleri kullanarak Çernigov Bölgesi’nin Semenov ilçesinde Radomka-Rıbinsk-Ohramieviçi hattı boyunca savunma yapıları inşa ettiği bildirildi.Ukrayna ordusunun uzaktan yaptığı mayın döşeme çalışmaları nedeniyle, bu bölgenin kuzeyindeki tüm yerleşim yerlerinin siviller için tehlikeli hale geldiği kaydedilirken Rus ordusunun, savunma hattı yapımında yer alan Ukraynalı askerleri hedef alan saldırılar düzenlediği ifade edildi.Semenov İlçesi, Çernigov Bölgesi'nin kuzeyinde, Rusya’nın Bryansk Bölgesi ile sınırda yer alıyor.Rusya Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Ukrayna ordusu son 24 saat içinde söz konusu bölgede 150'den fazla asker ve birkaç mühimmat deposu kaybetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260429/ab-ukraynaya-kredi-kosullarini-sikilastirabilir-1105353804.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

